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A nagy múltú kolozsvári futballklubnál nem éppen rózsás a helyzet. Az FC CFR 1907 Cluj tulajdonosa, Ioan Varga belefáradt a nehézségekbe, és egy svájci befektetői csoportnak adja el a csapatot. Az együttes korábbi edzője is kitálalt, a csalódott szakember 11 mérkőzés után távozott a kispadról.

Az FC CFR 1907 Cluj együttese élt már meg szebb napokat, a nyolcszoros román bajnok egyesület pocsék formában van, utóbbi négy mérkőzését egyaránt elbukta. A kolozsvári alakulat a Konferencia-liga selejtezőjében is súlyos pofont kapott, a norvég Tromsö 7-1-es összesítéssel búcsúztatta. Ha mindez nem lenne elég, Ioan Varga klubtulajdonos is besokallt, a csapat első embere kemény lépésre szánta el magát.

Az FC CFR 1907 Cluj csapata nem a legszebb napjait éli
Az FC CFR 1907 Cluj csapata nem a legszebb napjait éli
Fotó: GURGEN HAKOBYAN / NurPhoto

FC CFR 1907 Cluj: Ioan Varga klubelnök kifakadt

A román élvonalban szereplő kolozsvári klub tulajdonosa azt mondta, belefáradt az elmúlt időszak nehézségeibe, ezért inkább megszabadulna a csapattól.

„Inkább a családommal foglalkozom. Már nem bírom tovább. Több mint 100 millió eurót fektettem a futballba, és még mindig hallgatnom kell az újságírók mindenféle vádját. Idén még anyagilag segítem a csapatot, mert nem hagyom cserben a klubot. Egy svájci csoport veszi át az irányítást” – idézte Varga szavait csakfoci.hu.

A tulajdonosváltás bejelentése azért is váratlan fordulat, mert nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Varga minden erejével a Cluj pénzügyi helyzetének stabilizálásán dolgozik. 

A klub a kolozsvári játékosok kéthavi bérével tartozott, és az előző idény kapcsán járó prémiumokat sem fizette ki teljesen. 

A Rapid Bukarest eleni bajnoki vereség előtt egyhavi bér rendezésre került, ehhez a magyar-román kapus, Hindrich Ottó eladása is kellett.

Varga akkor azt nyilatkozta, a klub nem vált fizetésképtelenné és nem megy csődbe, azonban az nem jelent jót, hogy az egyesületnek többmillió eurós tartozásai vannak. A UEFA ráadásul a következő idényre kizárta az európai kupasorozatokból a csapatot, amelyet még átigazolási tilalom is sújt jelenleg.

Ioan Varga svájci befektetőknek adja el az FC CFR 1907 Cluj csapatát
Fotó: digisport.ro

A FC CFR 1907 Cluj korábbi edzője is kitálalt

A Cluj korábbi edzője, a játékosként 77-szeres román válogatott Adrian Mutu is kitálalt nemrég, a 47 éves szakember jelölt volt a kispadra, de esze ágában sem akadt visszatérni.

„Az első időszakban, a Corvinul elleni 0-4 után azt kértem a tulajdonostól, hogy váljunk meg néhány játékostól. 

Véleményem szerint ugyanis nem tettek meg mindent a pályán, és a sporthoz való hozzáállásukkal is komoly problémák voltak. A nevüket nem szeretném elárulni, 

közülük már csak egy van ott. Amikor valaki a 11. percben piros lapot kap... Inkább hagyjuk. Én akkor büntetéseket szabtam ki, és olyan szabályokat, programot, illetve viselkedési normákat vezettem be, amelyeket egy profi futballistának be kell tartania” tálalt ki az akkori helyzetről Mutu, aki 2024 januárja és áprilisa között dolgozott a csapatnál, majd 11 mérkőzés után távozott.

Adrian Mutu reacts during the match between CFR Cluj and Petrolul Ploiesti in the Romanian Superliga at Dr Constantin Radulescu Stadium on February 22, 2025. (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto) (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)
Adrian Mutu is kitálalt a kolozsvári csapatról
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

„Egyértelmű volt számomra, hogy a játékosok közül néhányan azt akarták, hogy távozzak. Nagyon komoly problémák voltak. 

Egy futballistának nem válik a becsületére, ha elkésik az étkezésről vagy az edzésről. Amikor mi Kolozsváron vagyunk, te pedig előző este még Bukarestben vagy, majd Valcea környékén a rendőrök állítanak meg... Sok más, ennél is súlyosabb dolog történt. Most pedig úgy tűnik, ez az egész időszak szomorú véget érhet a CFR számára. Akkor még nem hittem volna, hogy idáig jut a klub, de az ott tapasztaltak sajnos ezt erősítették meg” – tette hozzá a Chelsea és a Juventus egykori csatára.

A 118 éve, még magyar csapatként alapított, 8-szoros román bajnok és 5-szörös kupagyőztes Cluj tehát nehéz helyzetben van. A szurkolók már csak reménykedhetnek abban, hogy a totális mélypontot elérte a klub, és innen már csak felfelé vezethet az út.

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