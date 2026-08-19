Az FC CFR 1907 Cluj együttese élt már meg szebb napokat, a nyolcszoros román bajnok egyesület pocsék formában van, utóbbi négy mérkőzését egyaránt elbukta. A kolozsvári alakulat a Konferencia-liga selejtezőjében is súlyos pofont kapott, a norvég Tromsö 7-1-es összesítéssel búcsúztatta. Ha mindez nem lenne elég, Ioan Varga klubtulajdonos is besokallt, a csapat első embere kemény lépésre szánta el magát.

Az FC CFR 1907 Cluj csapata nem a legszebb napjait éli

Fotó: GURGEN HAKOBYAN / NurPhoto

FC CFR 1907 Cluj: Ioan Varga klubelnök kifakadt

A román élvonalban szereplő kolozsvári klub tulajdonosa azt mondta, belefáradt az elmúlt időszak nehézségeibe, ezért inkább megszabadulna a csapattól.

„Inkább a családommal foglalkozom. Már nem bírom tovább. Több mint 100 millió eurót fektettem a futballba, és még mindig hallgatnom kell az újságírók mindenféle vádját. Idén még anyagilag segítem a csapatot, mert nem hagyom cserben a klubot. Egy svájci csoport veszi át az irányítást” – idézte Varga szavait csakfoci.hu.

A tulajdonosváltás bejelentése azért is váratlan fordulat, mert nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Varga minden erejével a Cluj pénzügyi helyzetének stabilizálásán dolgozik.

A klub a kolozsvári játékosok kéthavi bérével tartozott, és az előző idény kapcsán járó prémiumokat sem fizette ki teljesen.

A Rapid Bukarest eleni bajnoki vereség előtt egyhavi bér rendezésre került, ehhez a magyar-román kapus, Hindrich Ottó eladása is kellett.

Varga akkor azt nyilatkozta, a klub nem vált fizetésképtelenné és nem megy csődbe, azonban az nem jelent jót, hogy az egyesületnek többmillió eurós tartozásai vannak. A UEFA ráadásul a következő idényre kizárta az európai kupasorozatokból a csapatot, amelyet még átigazolási tilalom is sújt jelenleg.

Ioan Varga svájci befektetőknek adja el az FC CFR 1907 Cluj csapatát

Fotó: digisport.ro

A FC CFR 1907 Cluj korábbi edzője is kitálalt

A Cluj korábbi edzője, a játékosként 77-szeres román válogatott Adrian Mutu is kitálalt nemrég, a 47 éves szakember jelölt volt a kispadra, de esze ágában sem akadt visszatérni.

„Az első időszakban, a Corvinul elleni 0-4 után azt kértem a tulajdonostól, hogy váljunk meg néhány játékostól.

Véleményem szerint ugyanis nem tettek meg mindent a pályán, és a sporthoz való hozzáállásukkal is komoly problémák voltak. A nevüket nem szeretném elárulni,

közülük már csak egy van ott. Amikor valaki a 11. percben piros lapot kap... Inkább hagyjuk. Én akkor büntetéseket szabtam ki, és olyan szabályokat, programot, illetve viselkedési normákat vezettem be, amelyeket egy profi futballistának be kell tartania” – tálalt ki az akkori helyzetről Mutu, aki 2024 januárja és áprilisa között dolgozott a csapatnál, majd 11 mérkőzés után távozott.