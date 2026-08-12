Nehéz helyzetből várta a magyar csapat a szerdai FC Köbenhavn-DVSC Konferencialiga-selejtezőt, miután az első mérkőzésen a dánok 3-0-ás győzelmet arattak Debrecenben. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, mindhárom találat szöglet után született, amivel Gert Remmel csapata olyan hátrányba került, amelynek ledolgozása végül lehetetlen feladatnak bizonyult a visszavágón. Sőt, a debreceniek végül 8-1-es összesítéssel búcsúztak a sorozattól.

Dzsudzsák Balázs gólt szerzett a FC Köbenhavn-DVSC mérkőzésen

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

A DVSC vezetőedzője a Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának első mérkőzése után elmondta, egyértelműen a pontrúgások miatt veszítették el a debreceni találkozót. Gert Remmel elismerte, az FC Köbenhavn egy nagyon jó csapat, és az NB I-ben nem igazán szoktak ilyen meccseket játszani. A magyar csapat úgy vágott neki a visszavágónak, hogy mindenképp gólokat kell szerezniük, a támadásoknál jobb megoldásokat kell választaniuk, hogy eredményesebbek legyenek.

FC Köbenhavn-DVSC 5-1

A mérkőzést a Köbenhavn kezdte jobban, miután már az első támadásából megszerezte a vezetést. A 3. percben egy középre tett labdát Mohamed Elyounoussi továbbított a kapuba, tovább növelve ezzel a dánok előnyét a párharcban.

A második félidő elején szépített a DVSC. Dzsudzsák Balázs ívelt szabadrúgásból a tizenhatoson belülre, és anélkül, hogy bárki hozzáért volna, a labda egy pattanás után a Köbenhavn kapujában kötött ki.

A debreceni öröm azonban nem tartott sokáig, az 56. percben Leon Myrtaj szabálytalankodott a büntetőterületen belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt a dánoknak – amit Elyounoussi magabiztosan értékesített. A 75. percben Alex Král növelte tovább a Köbenhavn előnyét, majd a végén Andreas Cornelius egymás után két találatot szerezve állította be a 5-1-es végeredményt. A DVSC így 8-1-es összesítéssel búcsúzott a Konferencialigától.