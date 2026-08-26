Hiába keresték a szurkolók, Federico Chiesa nem volt ott a Liverpool edzésén. Az olasz válogatott labdarúgó keretbe sem került Andoni Iraola vezetőedzőnél a Newcastle elleni első bajnokin. A 2-2-es döntetlenre végződött mérkőzés után két nappal a Vörösök elkezdték a felkészülést a Nottingham Forest ellen, de a 28 éves játékos nem vett részt a tréningen.

Federico Chiesa nem volt keretben a Newcastle ellen, most pedig a Liverpool edzésén sem volt ott

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Federico Chiesa kereten kívülre került Liverpoolban

Federico Chiesa egy héttel az átigazolási időszak vége előtt tűnt el a Liverpoolból, amely egy megfelelő ajánlat esetén állítólag nyitott lenne az olasz válogatott labdarúgó eladására. A This Is Anfield azt írja, a 28 éves támadó erőnléti problémák miatt került ki a csapat keretéből a Newcastle elleni bajnokira, de arról nincsenek információk, hogy sérüléssel bajlódna.

Góllal kezdett Andoni Iraolánál

Chiesa két éve hagyta ott a Juventust a Liverpool kedvéért, de sosem tudott alapemberré válni Arne Slotnál. Az első Premier League-szezonjában mindössze 6 bajnoki mérkőzésen jutott neki szerep, de minden sorozatot figyelembe véve is csupán 14 alkalommal lépett pályára – sokszor csak pár percre csereként. Az előző idényben már 36 PL-meccsen játszott, de a kezdőcsapat tagja egyszer sem volt a bajnokságban – csak az FA Kupában és a Ligakupában történt ilyen. A 28 éves olasz labdarúgó távozása szinte folyamatos téma volt az Anfielden, akárhányszor kinyitott az átigazolási piac. Az utolsó reménysugárt az adhatta a maradására, hogy a klub menesztette Slotot nyár elején, helyét pedig Andoni Iraola vette át.

Sőt, Chiesa rögtön az első, Sunderland elleni felkészülési mérkőzésen gólt lőtt. Ezt követően még három barátságos találkozón is pályára lépett – a Leeds, a Monaco és a Como ellen –, mielőtt kikerült volna a keretből.

A Liverpool edzésén más meglepetés nem érte a szurkolókat. Calvin Ramsay azért nem volt már ott, mert kölcsönbe távozott a St Mirrenhez, míg Lewis Koumas, James McConnell és Luke Chambers egyelőre továbbra is az első csapattal készülnek. Giovanni Leoni, Conor Bradley, Joe Gomez és Hugo Ekitiké pedig továbbra is sérüléseik miatt hiányoznak.