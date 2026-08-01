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Háború robbant ki a világfutball vezetésében: az UEFA kész szembefordulni a FIFA elnökével, Gianni Infantinóval, és akár bizalmi szavazással is eltávolíthatja posztjáról, ha nem hajlandó önként távozni. A konfliktus középpontjában a FIFA milliárdos üzleti átalakítási terve áll, amely a kritikusok szerint alapjaiban változtathatná meg a világbajnokságok jövőjét, miközben egyre mélyül a szakadék az európai futballvezetés és a nemzetközi szövetség között.

A konfliktus hátterében elsősorban Gianni Infantino, a FIFA elnökének vitatott üzleti terve áll, amely szerint a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét egy új, magántőkével létrehozott vállalatba szervezték volna ki.

FIFA President Gianni Infantino and Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani hold the winner's trophy during the podium ceremony after the FIFA Arab Cup 2025 final match between Jordan and Morocco at Lusail Stadium in Doha, Qatar, on December 18, 2025. (Photo by Noushad Thekkayil/NurPhoto) (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)
Veszélybe került Gianni Infantino pozíciója a FIFA élén?
Fotó: Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP

A FIFA által felvázolt, húszmilliárd dolláros alaptőkével működő konstrukció jelentős bevételt ígért volna a tagszövetségeknek, ugyanakkor az európai és több más kontinentális szövetség attól tart, hogy az üzleti érdekek túlzottan háttérbe szorítanák a sport szakmai szempontjait. A kritikusok szerint az elképzelés megnyithatná az utat a világbajnokság további bővítése és gyakoribb megrendezése előtt, ami tovább növelné a futballnaptár terhelését.

Tíz év után elűzik a FIFA elnökét?

Az UEFA mellett az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 szövetségét tömörítő CONCACAF-zóna, az ázsiai konföderáció (AFC) és a Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) is elutasította Infantino javaslatát, sőt az európai szervezet már a FIFA-tornák esetleges bojkottját is kilátásba helyezte. A kialakult helyzet azért különösen figyelemre méltó, mert Infantino korábban is próbált nagyszabású, külső befektetőkre épülő reformokat bevezetni, ám ezek akkor támogatás hiányában meghiúsultak.

Infantino 2016 óta vezeti a FIFA-t, elődje, Sepp Blatter korrupciós botrányokkal terhelt időszaka után került a szervezet élére. Újraválasztásai eddig biztosnak tűntek, ám a mostani konfliktus azt jelzi, hogy a labdarúgás irányítása körül ismét komoly hatalmi küzdelem bontakozott ki.

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