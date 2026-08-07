Nem sikerült teljesen elsimítania a botrányt a FIFA-nak, amely az elmúlt napokban története egyik legsúlyosabb belső válságával szembesült. A nemzetközi szövetség ugyan hivatalosan is visszavonta a világbajnokság kereskedelmi jogainak részleges kiszervezéséről szóló tervét, ám az európai futball vezetői szerint ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom.

Gianni Infantino mellett kiáll a FIFA, mások részéről viszont elúszott a bizalom

Fotó: Abdelmajid Bziouat/AFP

A konfliktust az váltotta ki, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök egy magántőke bevonásával létrehozandó vállalatba szervezte volna ki a világbajnokság és más FIFA-események kereskedelmi jogait. A tervről a tagszövetségek jelentős része előzetesen nem kapott tájékoztatást, ami hatalmas felháborodást váltott ki, különösen Európában.

A FIFA bocsánatot kért

A heves ellenállás hatására a FIFA rendkívüli vezetőségi ülést tartott Marokkóban, amelyet követően Infantino és Mattias Grafström főtitkár levélben kért bocsánatot a tagszervezetektől. Elismerte, hogy a folyamat során hibákat követtek el, és bejelentette, hogy a vitatott projektet teljes egészében visszavonják. A FIFA vezetősége ugyanakkor egyhangúlag megerősítette támogatását az elnök iránt, így Infantino egyelőre a helyén marad.

Ez azonban nem győzte meg az UEFA-t.

Az európai szövetség közölte, hogy a bocsánatkérés önmagában nem változtat az álláspontján, mert továbbra sem kaptak garanciákat arra, hogy a FIFA a jövőben nem próbálkozik hasonló lépéssel. Emiatt továbbra is érvényben marad az a korábbi döntésük, amely szerint szükség esetén bojkottálhatják a FIFA-versenysorozatokat.

A túloldal továbbra is lázad

Az UEFA hangsúlyozta, hogy nem pusztán a konkrét üzleti terv jelentette a problémát, hanem az is, ahogyan azt a FIFA vezetése a tagszervezetek megkerülésével próbálta keresztülvinni. A szervezet szerint a bizalom helyreállításához nem elegendő egy bocsánatkérő levél, mélyebb irányítási változásokra van szükség.

Kemény hangot ütött meg a játékosok nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a FIFPro is. A szervezet szerint a történtek „az elnöki hatalom súlyos visszaélését” jelentik, és azt bizonyítják, hogy a FIFA jelenlegi irányítási rendszere nem biztosít megfelelő ellenőrzést az elnök döntései felett.

A FIFPro ezért strukturális reformokat sürget, többek között nagyobb játékos-képviseletet a FIFA döntéshozó testületeiben, valamint átláthatóbb működést. Szerintük a mostani ügy nem egyszeri hibáról, hanem egy mélyebb irányítási problémáról árulkodik.

Bár a FIFA vezetése jelenleg egységesen támogatja Infantinót, az európai futball vezetői egyre nyíltabban kérdőjelezik meg az elnök alkalmasságát. A következő FIFA-elnökválasztást 2027 márciusában rendezik Marokkóban, és bár hivatalos kihívója egyelőre nincs, az elmúlt napok eseményei jelentősen megingatták az európai tagszövetségek bizalmát a svájci sportvezetőben, több szövetség már jelezte, hogy nem támogatja Infantino újraválasztását.