Teljes átalakuláson esik át a magyar rekordbajnok Fradi az új vezetőedző, Borbély Balázs irányítása alatt. Már több mint egy kezdőcsapatnyi labdarúgó hagyta el a klubot, a keret értéke kis túlzással a felére esett vissza, és még további távozókról szólnak a hírek. Mindezek ellenére a csapat egyetlen lépésre került az Európa-liga főtáblájától, és a bajnokságban is elkezdte gyűjtögetni a pontokat.
Így kezdte a Fradi a szezont
A Ferencváros gőzerővel készül a Trabzonspor elleni csütörtöki visszavágóra (20.30, tv: M4 Sport), amit a Törökországban megnyert múlt heti mérkőzés után egygólos előnyből vár Borbély Balázs együttese. A zöld-fehérek sorozatban nyolcadik alkalommal lesznek ott egy európai kupasorozat főtábláján, mert a Konferencialigában már így is biztosított a szereplésük. Sőt, az FTC az NB I-ben is magára talált. Egy paksi vereség után a Vasas ellen megszerezte első bajnoki pontját, majd a Zalaegerszeg ellen az első győzelmét is. Mindezt úgy, hogy a csapat értéke jócskán megcsappant a korábbihoz képest.
A Ferencváros keretének értéke:
- 2020/21 – 34,01 millió euró (Szerhij Rebrov)
- 2021/22 – 47,30 millió euró (Peter Stöger/Sztanyiszlav Csercseszov)
- 2022/23 – 50,96 millió euró (Sztanyiszlav Csercseszov)
- 2023/24 – 57,20 milió euró (Dejan Stankovic)
- 2024/25 – 64,93 millió euró (Pascal Jansen/Robbie Keane)
- 2025/26 – 64,95 millió euró (Robbie Keane)
- 2026/27 – 38,50 millió euró (Borbély Balázs)
Rengetegen távoztak, ketten érkeztek
A Fradiból hét játékos is ingyen távozott, köztük olyan egykori kulcsemberek, mint Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann vagy Gróf Dávid. És bár Mohamed Abu Faniért, Cebrail Makreckisért,
Júlio Romaóért és Gruber Zsomborért összesen közel 5 millió eurót (1,8 milliárd Ft) kaptak, nemrég még ők is meghatározó szerepet töltöttek be az Üllői úton. Sőt, további négy játékos klubváltása is küszöbre került a napokban, miközben csupán két új igazolás, Nagy Ádám és Nathan Zohoré érkezett az FTC-hez.
Ingyen távoztak:
- Gróf Dávid (DVTK)
- Stefan Gartenmann (Sampdoria)
- Ibrahim Cissé (Al-Ittihad Kalba)
- Alekszandar Pesics (Fatih Karagümrük)
- Ismail Aaneb (klub nélkül)
- Fortune Bassey (klub nélkül)
- Shadirac Chyreme Say (klub nélkül)
Pénzért távoztak:
- Mohamed Abu Fani (Crvena zvezda) – 1,5 millió euró
- Cebrail Makreckis (Qarabag FK) – 1 millió euró
- Júlio Romao (Ahmat Groznij) – 750 ezer euró
- Gruber Zsombor (RAAL La Louviere) – 1,7 millió euró
Kölcsönbe távozott:
- Szalai Gábor (CS Marítimo)
Kölcsönből visszatértek:
- Daniel Arzani (Melbourne City)
- Alekszandar Csirkovics (Lechia Gdansk)
- Isaac Pappoe (Dundee United)
Érkeztek:
- Nagy Ádám (Spezia Calcio) – 50 ezer euró
- Nathan Zohoré (US Boulogne) – ingyen
Még távozhatnak:
- Edgar Szevikjan (Hapoel Petah Tikva)
- Elton Acolatse (Al-Hazem)
- Gavriel Kanikovszki (Maccabi Tel-Aviv)
- Kenan Kodro (OFI Kréta)
A keret értéke lecsökkent
A Ferencvárosnál legutóbb Szerhij Rebrov dolgozott ilyen alacsony értékű kerettel, még hat évvel ezelőtt. Az ukrán szakember azonban a jelenleg csapatnál is 4,5 millióval kevesebbre taksált együttessel bajnokságot nyert – magabiztos 20 pontos előnnyel –, a Bajnokok Ligájában pedig bejutott a csoportkörbe.
A jelenleg 38,50 millió euróra becsült keret értéke azonban még tovább csökkenhet. Edgar Szevikjan iránt az izraeli Hapoel Petah Tikva érdeklődik, Elton Acolatse Szaúd-Arábiában folytathatja pályafutását az Al-Hazemnél, Gavriel Kanikovszki visszatérhet a Maccabi Tel-Avivhoz, míg Kenan Kodro a görög OFI Kréta labdarúgója lehet napokon belül. Ha mind a négy játékos távozna, az további 6 millió eurós értékveszteséget jelentene a klubnak.
Magyar fiatalok pótolják a távozókat
Bár a keret létszáma és értéke is csökkent, a csapatot nem érte pótolhatatlan veszteség a pályán – egyelőre legalábbis úgy tűnik. Borbély Balázs vezetőedző a két érkező mellett magyar fiatalokkal próbálja betölteni a távozók által keletkezett űrt. A nemzetközi kupaporondon eddig teljes sikerrel teszi mindezt, ugyanis a Fradi a Vojvodina, a Twente és a Górnik Zabrze kiejtése után egygólos előnyből várja az Európa-liga főtáblájáért vívott Trabzonspor elleni párharc második felvonását. És bár a bajnokság nem úgy kezdődött a csapat számára, ahogy az eltervezte, a ZTE ellen már kezdett összeállni az, amit a 46 éves szakember szeretne megvalósítani az Üllői úton.
Az első célt teljesíteni tudtuk, és sikerült megszerezni az első győzelmet a bajnokságban, a játékunkon viszont még van mit csiszolni, kijavítani
– fogalmazott még a zalaegerszegi győzelem után Borbély Balázs.