Teljes átalakuláson esik át a magyar rekordbajnok Fradi az új vezetőedző, Borbély Balázs irányítása alatt. Már több mint egy kezdőcsapatnyi labdarúgó hagyta el a klubot, a keret értéke kis túlzással a felére esett vissza, és még további távozókról szólnak a hírek. Mindezek ellenére a csapat egyetlen lépésre került az Európa-liga főtáblájától, és a bajnokságban is elkezdte gyűjtögetni a pontokat.

Borbély Balázs vezetőedző magyar fiatalokkal igyekszik pótolni a Fradi tucatnyi távozóját

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Így kezdte a Fradi a szezont

A Ferencváros gőzerővel készül a Trabzonspor elleni csütörtöki visszavágóra (20.30, tv: M4 Sport), amit a Törökországban megnyert múlt heti mérkőzés után egygólos előnyből vár Borbély Balázs együttese. A zöld-fehérek sorozatban nyolcadik alkalommal lesznek ott egy európai kupasorozat főtábláján, mert a Konferencialigában már így is biztosított a szereplésük. Sőt, az FTC az NB I-ben is magára talált. Egy paksi vereség után a Vasas ellen megszerezte első bajnoki pontját, majd a Zalaegerszeg ellen az első győzelmét is. Mindezt úgy, hogy a csapat értéke jócskán megcsappant a korábbihoz képest.

A Ferencváros keretének értéke: 2020/21 – 34,01 millió euró (Szerhij Rebrov)

2021/22 – 47,30 millió euró (Peter Stöger/Sztanyiszlav Csercseszov)

2022/23 – 50,96 millió euró (Sztanyiszlav Csercseszov)

2023/24 – 57,20 milió euró (Dejan Stankovic)

2024/25 – 64,93 millió euró (Pascal Jansen/Robbie Keane)

2025/26 – 64,95 millió euró (Robbie Keane)

2026/27 – 38,50 millió euró (Borbély Balázs)

Rengetegen távoztak, ketten érkeztek

A Fradiból hét játékos is ingyen távozott, köztük olyan egykori kulcsemberek, mint Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann vagy Gróf Dávid. És bár Mohamed Abu Faniért, Cebrail Makreckisért,

Júlio Romaóért és Gruber Zsomborért összesen közel 5 millió eurót (1,8 milliárd Ft) kaptak, nemrég még ők is meghatározó szerepet töltöttek be az Üllői úton. Sőt, további négy játékos klubváltása is küszöbre került a napokban, miközben csupán két új igazolás, Nagy Ádám és Nathan Zohoré érkezett az FTC-hez.

Ingyen távoztak: Gróf Dávid (DVTK)

Stefan Gartenmann (Sampdoria)

Ibrahim Cissé (Al-Ittihad Kalba)

Alekszandar Pesics (Fatih Karagümrük)

Ismail Aaneb (klub nélkül)

Fortune Bassey (klub nélkül)

Shadirac Chyreme Say (klub nélkül) Pénzért távoztak: Mohamed Abu Fani (Crvena zvezda) – 1,5 millió euró

Cebrail Makreckis (Qarabag FK) – 1 millió euró

Júlio Romao (Ahmat Groznij) – 750 ezer euró

Gruber Zsombor (RAAL La Louviere) – 1,7 millió euró

Kölcsönbe távozott:

Kölcsönbe távozott: Szalai Gábor (CS Marítimo) Kölcsönből visszatértek: Daniel Arzani (Melbourne City)

Alekszandar Csirkovics (Lechia Gdansk)

Isaac Pappoe (Dundee United) Érkeztek: Nagy Ádám (Spezia Calcio) – 50 ezer euró

Nathan Zohoré (US Boulogne) – ingyen

Még távozhatnak:

Még távozhatnak: Edgar Szevikjan (Hapoel Petah Tikva)

Elton Acolatse (Al-Hazem)

Gavriel Kanikovszki (Maccabi Tel-Aviv)

Kenan Kodro (OFI Kréta)

A keret értéke lecsökkent

A Ferencvárosnál legutóbb Szerhij Rebrov dolgozott ilyen alacsony értékű kerettel, még hat évvel ezelőtt. Az ukrán szakember azonban a jelenleg csapatnál is 4,5 millióval kevesebbre taksált együttessel bajnokságot nyert – magabiztos 20 pontos előnnyel –, a Bajnokok Ligájában pedig bejutott a csoportkörbe.