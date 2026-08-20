A Fradi négy évvel ezelőtt már szembekerült a török csapattal. A 2022/23-as szezonban a magyar rekordbajnok egy Európa-liga-csoportba került a Trabzonsporral. Akkor a Groupama Arénában rendezett meccset úgy nyerte meg 3–2-re a magyar csapat, hogy Eldar Civic kiállítása miatt már a 16. perctől emberhátrányban futballozott.

A Fradi négy éve hazai pályán legyőzte a Trabzonsport, Törökországban viszont kikapott

Fotó: Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP

A novemberi törökországi mérkőzést a Fradi ugyan 1–0-ra elveszítette, akkorra viszont már bebiztosította továbbjutását, ráadásul csoportelsőként kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.

​Mohamed Szalah is bevethető a Fradi ellen

A csütörtök esti találkozó esélyese a Trabzonspor, azonban Borbély Balázs együttesének is van miben bíznia, már csak azért is, mert a Fradi az egyike annak a hat csapatnak, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.

Ráadásul az is kedvező előjel lehet a zöld-fehéreknek, hogy idegenben továbbra is veretlenek az El-selejtezőkben, mivel korábban a szerb Vojvodina és a holland Twente vendégeként egyaránt 2–1-re győztek, múlt héten pedig a lengyel Górnik Zabrze otthonában elért 1–1-es döntetlen is elegendő volt a továbbjutásukhoz.

A Fradi kerete rendesen kicserélődött a négy évvel ezelőtti összecsapáshoz képest. A zöld-fehérek akkori csapatából a csapatkapitány Dibusz Dénes, a norvég Kristoffer Zachariassen, valamint Lisztes Krisztián, Botka Endre és a cserekapus Őri Levente vannak még a Fradiban.

A zöld-fehérek keretéhez kapcsolódó hír, hogy a magyar válogatott Gruber Zsombor belgiumi igazolása miatt a sérüléséből felépülő Aleksandar Kovacevic került be a keretbe.

Gruber Zsombor a Vojvodina elleni El-selejtezőn még gólt lőtt a Fradiban

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi viszonylag jól hangolt a csütörtök esti mérkőzésre. A Pakson elszenvedett 4–2-es vereség és a Vasas elleni gól nélküli döntetlen után Zalaegerszegen nyerni tudott Corbu Máriusz góljának köszönhetően, így Borbély Balázs csapata már nem nyeretlen.

​A Ferencváros edzője nem csak Szalah semlegesítésére készül

Borbély Balázs, a Fradi edzője a találkozó előtt elmondta, hogy elsősorban nem Mohamed Szalah semlegesítésére készülnek, mivel a török csapatnak rajta kívül is vannak remek játékosai.

Tiszteljük, de nem félünk az ellenféltől. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, saját tempónkkal és kellő önbizalommal szeretnénk pályára lépni. Olyan eredményt akarunk elérni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra. Kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy hol sebezhetjük őket, tudjuk, hogy a játékosok milyen egyéni képességekkel rendelkeznek”

– mondta Borbély, aki pokoli hangulatra számít a csütörtök esti összecsapáson.