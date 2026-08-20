Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csütörtök este hét órától a Ferencváros a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa-liga playoffkörének első mérkőzésén. A találkozó esélyese a török csapat, azonban a Trabzonspor edzője hangsúlyozta, semmit sem jelent egy ilyen párharcban, hogy csapata keretének értéke négyszer akkora, mint a Fradié. A zöld-fehérek trénere pedig ráerősített erre, amikor kijelentette, hogy tisztelik a törököket, de nem félnek tőlük.

A Fradi négy évvel ezelőtt már szembekerült a török csapattal. A 2022/23-as szezonban a magyar rekordbajnok egy Európa-liga-csoportba került a Trabzonsporral. Akkor a Groupama Arénában rendezett meccset úgy nyerte meg 3–2-re a magyar csapat, hogy Eldar Civic kiállítása miatt már a 16. perctől emberhátrányban futballozott.

A Fradi négy éve hazai pályán legyőzte a Trabzonsport, Törökországban viszont kikapott
A Fradi négy éve hazai pályán legyőzte a Trabzonsport, Törökországban viszont kikapott
Fotó: Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP

A novemberi törökországi mérkőzést a Fradi ugyan 1–0-ra elveszítette, akkorra viszont már bebiztosította továbbjutását, ráadásul csoportelsőként kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.

​Mohamed Szalah is bevethető a Fradi ellen

A csütörtök esti találkozó esélyese a Trabzonspor, azonban Borbély Balázs együttesének is van miben bíznia, már csak azért is, mert a Fradi az egyike annak a hat csapatnak, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.

Ráadásul az is kedvező előjel lehet a zöld-fehéreknek, hogy idegenben továbbra is veretlenek az El-selejtezőkben, mivel korábban a szerb Vojvodina és a holland Twente vendégeként egyaránt 2–1-re győztek, múlt héten pedig a lengyel Górnik Zabrze otthonában elért 1–1-es döntetlen is elegendő volt a továbbjutásukhoz.

A Fradi kerete rendesen kicserélődött a négy évvel ezelőtti összecsapáshoz képest. A zöld-fehérek akkori csapatából a csapatkapitány Dibusz Dénes, a norvég Kristoffer Zachariassen, valamint Lisztes Krisztián, Botka Endre és a cserekapus Őri Levente vannak még a Fradiban.

A zöld-fehérek keretéhez kapcsolódó hír, hogy a magyar válogatott Gruber Zsombor belgiumi igazolása miatt a sérüléséből felépülő Aleksandar Kovacevic került be a keretbe.

Fradi, Vojvodina, El-selejtező
Gruber Zsombor a Vojvodina elleni El-selejtezőn még gólt lőtt a Fradiban
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi viszonylag jól hangolt a csütörtök esti mérkőzésre. A Pakson elszenvedett 4–2-es vereség és a Vasas elleni gól nélküli döntetlen után Zalaegerszegen nyerni tudott Corbu Máriusz góljának köszönhetően, így Borbély Balázs csapata már nem nyeretlen.

​A Ferencváros edzője nem csak Szalah semlegesítésére készül

Borbély Balázs, a Fradi edzője a találkozó előtt elmondta, hogy elsősorban nem Mohamed Szalah semlegesítésére készülnek, mivel a török csapatnak rajta kívül is vannak remek játékosai.

Tiszteljük, de nem félünk az ellenféltől. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, saját tempónkkal és kellő önbizalommal szeretnénk pályára lépni. Olyan eredményt akarunk elérni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra. Kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy hol sebezhetjük őket, tudjuk, hogy a játékosok milyen egyéni képességekkel rendelkeznek” 

– mondta Borbély, aki pokoli hangulatra számít a csütörtök esti összecsapáson.

TRABZON, TURKIYE - AUGUST 19: Ferencvaros head coach Balazs Borbely speaks during a press conference at Papara Park ahead of the UEFA Europa League play-off round first-leg match against Trabzonspor in Trabzon, Turkiye on August 19, 2026. Hasan Tascan / Anadolu (Photo by Hasan Tascan / Anadolu via AFP)
Borbély Balázs nem csak Mohamed Szalah semlegesítésére készítette fel játékosait
Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

A Ferencváros edzőjét a török csapat egyiptomi támadójáról, Mohamed Szalah-ról is kérdezték.

„Ha visszahúzódunk a tizenhatosunk elé, az nem feltétlenül jelent biztonságot, a cél, hogy törekedjünk arra, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Mindig azt akarom, hogy a játékosaim a saját játékunkra figyeljenek, legyen elég önbizalmuk, és legyen meg a kellő intenzitás. Tudjuk, hogy Mohamed Szalah egy világklasszis labdarúgó. Nem kell őt bemutatni senkinek, de nem egy ember ellen fogunk játszani, hanem egy egész csapat ellen” – hangsúlyozta Borbély Balázs, akinek a csapata az idei szezonban még veretlen az európai kupaporondon.

A Trabzonspor az előző szezonban a harmadik helyen végzett a török bajnokságban, az El-selejtezőben való részvételt a Fradihoz hasonlóan a hazai kupasorozat megnyerésével harcolta ki. A török csapat csak az Európa-liga playoffkörében csatlakozik be a sorozatba, így az idei szezonban még csak egy tétmeccset játszott. 

A múlt hétvégén rajtoló török bajnokság első fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Kasimpasa otthonában. A találkozón azonban bemutatkozott a török csapatban az egyiptomi Mohamed Szalah, aki nyáron kilenc év után távozott a Liverpool együttesétől, amellyel két bajnoki címet, valamint Bajnokok Ligáját is nyert.

Mohamed Salah of Trabzonspor in action during the match. Kasimpasa and Trabzonspor faced each other at 1st week of Trendyol Super League 2026/27. The match took place in Recep Tayyip Erdogan Stadium on August 15th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Mohamed Szalah hétvégén mutatkozott be a Trabzonspor csapatában
Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

Nem mellesleg a 34 éves támadó négyszer volt gólkirály a Premier League-ben, így a ferencvárosi védők rendkívül nehéz estére számíthatnak.

​A Trabzonspor edzőjét nem érdekli, mennyivel értékesebb csapata kerete a Fradiénál

Fatih Tekke, a Trabzonspor edzője szerint önmagában semmit sem jelent, hogy csapata keretének piaci értéke közel négyszerese a Ferencvárosénak. A török szakember úgy véli, a két együttes értékének különbsége inkább a futballpiac sajátosságait tükrözi, mintsem a pályán mutatkozó erőkülönbséget, ezért nehéz mérkőzésre számít a Fradi ellen.

Az Európa-liga-mérkőzéseken nincs jelentősége annak, hogy ki ellen játszol. Minden mérkőzés nehéz. Vannak minőségi játékosaik, de nem készülünk külön senki ellen” 

mondta a török csapat edzője, aki a 2007/08-as szezonban az orosz Zenit játékosaként elhódította az Európa-liga-trófeát.

Fatih Tekke rendkívül komolyan veszi a Fradi elleni meccset
Fatih Tekke rendkívül komolyan veszi a Fradi elleni meccset
Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

„Amikor azt mondják, hogy egy csapat 40 millió eurót ér, vagy hogy egy másik 150 millió eurót, az nem feltétlenül a futball minőségét írja le. Ez inkább az adott ország futballjának helyzetét, illetve a piac sajátosságait mutatja” – mutatott rá a lényegre a Trabzonspor edzője, akinek együttese a Transfermarkt adatai szerint közel 156 millió eurót ér a Fradi 39 millió eurójával szemben.

„Vajon mennyit keres például annak a csapatnak a legjobban fizetett játékosa, amellyel játszani fogunk? Talán csak a mieink fizetésének egyharmadát. Ezek a játékosok azért fognak még többet akarni, hogy bekerülhessenek ebbe a piacba. Nekünk is még többet kell akarnunk. Ezt a játékosaimnak is elmondtam” – mondta Fatih Tekke, aki hangsúlyozta, hogy csapata keretét az új igazolások érkezése miatt erősebbnek látja a tavalyinál, ugyanakkor szerinte még időre van szükség ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő ritmust.

A csütörtök esti mérkőzést magyar idő szerint este hét órától rendezik, a találkozó játékvezetője a horvát Igor Pajač lesz.

A párharc eredményétől függetlenül a Fradi az őszi szezonban mindenképpen főtáblás lesz valamelyik európai kupasorozatban. Ha kiejti a Trabzonsport, akkor hatodszor szerepelhet az Európa-ligában, ha elveszíti a párharcot, akkor viszont másodszor játszhat a Konferencia-ligában.

A Ferencváros várható kezdőcsapata:
Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Rommens – Zachariassen, Joseph, Yusuf

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!