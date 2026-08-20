A Fradi négy évvel ezelőtt már szembekerült a török csapattal. A 2022/23-as szezonban a magyar rekordbajnok egy Európa-liga-csoportba került a Trabzonsporral. Akkor a Groupama Arénában rendezett meccset úgy nyerte meg 3–2-re a magyar csapat, hogy Eldar Civic kiállítása miatt már a 16. perctől emberhátrányban futballozott.
A novemberi törökországi mérkőzést a Fradi ugyan 1–0-ra elveszítette, akkorra viszont már bebiztosította továbbjutását, ráadásul csoportelsőként kvalifikálta magát a nyolcaddöntőbe.
Mohamed Szalah is bevethető a Fradi ellen
A csütörtök esti találkozó esélyese a Trabzonspor, azonban Borbély Balázs együttesének is van miben bíznia, már csak azért is, mert a Fradi az egyike annak a hat csapatnak, amely mindhárom selejtezőkört sikerrel vette egy adott európai kupasorozatban.
Ráadásul az is kedvező előjel lehet a zöld-fehéreknek, hogy idegenben továbbra is veretlenek az El-selejtezőkben, mivel korábban a szerb Vojvodina és a holland Twente vendégeként egyaránt 2–1-re győztek, múlt héten pedig a lengyel Górnik Zabrze otthonában elért 1–1-es döntetlen is elegendő volt a továbbjutásukhoz.
A Fradi kerete rendesen kicserélődött a négy évvel ezelőtti összecsapáshoz képest. A zöld-fehérek akkori csapatából a csapatkapitány Dibusz Dénes, a norvég Kristoffer Zachariassen, valamint Lisztes Krisztián, Botka Endre és a cserekapus Őri Levente vannak még a Fradiban.
A zöld-fehérek keretéhez kapcsolódó hír, hogy a magyar válogatott Gruber Zsombor belgiumi igazolása miatt a sérüléséből felépülő Aleksandar Kovacevic került be a keretbe.
A Fradi viszonylag jól hangolt a csütörtök esti mérkőzésre. A Pakson elszenvedett 4–2-es vereség és a Vasas elleni gól nélküli döntetlen után Zalaegerszegen nyerni tudott Corbu Máriusz góljának köszönhetően, így Borbély Balázs csapata már nem nyeretlen.
A Ferencváros edzője nem csak Szalah semlegesítésére készül
Borbély Balázs, a Fradi edzője a találkozó előtt elmondta, hogy elsősorban nem Mohamed Szalah semlegesítésére készülnek, mivel a török csapatnak rajta kívül is vannak remek játékosai.
Tiszteljük, de nem félünk az ellenféltől. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, saját tempónkkal és kellő önbizalommal szeretnénk pályára lépni. Olyan eredményt akarunk elérni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra. Kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy hol sebezhetjük őket, tudjuk, hogy a játékosok milyen egyéni képességekkel rendelkeznek”
– mondta Borbély, aki pokoli hangulatra számít a csütörtök esti összecsapáson.
A Ferencváros edzőjét a török csapat egyiptomi támadójáról, Mohamed Szalah-ról is kérdezték.
„Ha visszahúzódunk a tizenhatosunk elé, az nem feltétlenül jelent biztonságot, a cél, hogy törekedjünk arra, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani. Mindig azt akarom, hogy a játékosaim a saját játékunkra figyeljenek, legyen elég önbizalmuk, és legyen meg a kellő intenzitás. Tudjuk, hogy Mohamed Szalah egy világklasszis labdarúgó. Nem kell őt bemutatni senkinek, de nem egy ember ellen fogunk játszani, hanem egy egész csapat ellen” – hangsúlyozta Borbély Balázs, akinek a csapata az idei szezonban még veretlen az európai kupaporondon.
A Trabzonspor az előző szezonban a harmadik helyen végzett a török bajnokságban, az El-selejtezőben való részvételt a Fradihoz hasonlóan a hazai kupasorozat megnyerésével harcolta ki. A török csapat csak az Európa-liga playoffkörében csatlakozik be a sorozatba, így az idei szezonban még csak egy tétmeccset játszott.
A múlt hétvégén rajtoló török bajnokság első fordulójában 1–1-es döntetlent játszott a Kasimpasa otthonában. A találkozón azonban bemutatkozott a török csapatban az egyiptomi Mohamed Szalah, aki nyáron kilenc év után távozott a Liverpool együttesétől, amellyel két bajnoki címet, valamint Bajnokok Ligáját is nyert.
Nem mellesleg a 34 éves támadó négyszer volt gólkirály a Premier League-ben, így a ferencvárosi védők rendkívül nehéz estére számíthatnak.
A Trabzonspor edzőjét nem érdekli, mennyivel értékesebb csapata kerete a Fradiénál
Fatih Tekke, a Trabzonspor edzője szerint önmagában semmit sem jelent, hogy csapata keretének piaci értéke közel négyszerese a Ferencvárosénak. A török szakember úgy véli, a két együttes értékének különbsége inkább a futballpiac sajátosságait tükrözi, mintsem a pályán mutatkozó erőkülönbséget, ezért nehéz mérkőzésre számít a Fradi ellen.
Az Európa-liga-mérkőzéseken nincs jelentősége annak, hogy ki ellen játszol. Minden mérkőzés nehéz. Vannak minőségi játékosaik, de nem készülünk külön senki ellen”
– mondta a török csapat edzője, aki a 2007/08-as szezonban az orosz Zenit játékosaként elhódította az Európa-liga-trófeát.
„Amikor azt mondják, hogy egy csapat 40 millió eurót ér, vagy hogy egy másik 150 millió eurót, az nem feltétlenül a futball minőségét írja le. Ez inkább az adott ország futballjának helyzetét, illetve a piac sajátosságait mutatja” – mutatott rá a lényegre a Trabzonspor edzője, akinek együttese a Transfermarkt adatai szerint közel 156 millió eurót ér a Fradi 39 millió eurójával szemben.
„Vajon mennyit keres például annak a csapatnak a legjobban fizetett játékosa, amellyel játszani fogunk? Talán csak a mieink fizetésének egyharmadát. Ezek a játékosok azért fognak még többet akarni, hogy bekerülhessenek ebbe a piacba. Nekünk is még többet kell akarnunk. Ezt a játékosaimnak is elmondtam” – mondta Fatih Tekke, aki hangsúlyozta, hogy csapata keretét az új igazolások érkezése miatt erősebbnek látja a tavalyinál, ugyanakkor szerinte még időre van szükség ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő ritmust.
A csütörtök esti mérkőzést magyar idő szerint este hét órától rendezik, a találkozó játékvezetője a horvát Igor Pajač lesz.
A párharc eredményétől függetlenül a Fradi az őszi szezonban mindenképpen főtáblás lesz valamelyik európai kupasorozatban. Ha kiejti a Trabzonsport, akkor hatodszor szerepelhet az Európa-ligában, ha elveszíti a párharcot, akkor viszont másodszor játszhat a Konferencia-ligában.
A Ferencváros várható kezdőcsapata:
Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Rommens – Zachariassen, Joseph, Yusuf
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