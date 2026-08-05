A Fradi remekül futballozott a Górnik Zabrze ellen, több nagy helyzetet is kialakított, végül Corbu Máriusz távoli lövésének köszönhetően nyerte meg az összecsapást.

A Fradi Corbu Máriusz gyönyörű góljával nyert a Górnik Zabrze ellen

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi edzője csak a lőtt gólok számával nem volt elégedett

A mérkőzés után Borbély Balázs elégedetten nyilatkozott, ugyanakkor sajnálta, hogy csapata csak egyszer tudott betalálni.

Picit hullámzó meccs volt. Jól kezdtünk, három vagy négy ígéretes helyzetünk volt, amelyek közül egyet sem tudtunk gólra váltani. Utána mintha megszeppentünk volna, az ellenfél átvette az irányítást, és nekik is voltak veszélyes kontráik. A szünetben ezt megbeszéltük, majd újra jól játszottunk, kreatívak voltunk és tudtuk kontrollálni a játékot, és gólra is tudtuk váltani a fölényünket. A végére aztán megint ők voltak veszélyesebbek, volt néhány gyors átmenetük, ezeket mindenképpen kontrollálnunk kell majd a visszavágón”

– kezdte értékelését az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, akit Corbu Máriusz kiemelkedő teljesítményéről is kérdeztek.

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

Fotó: Tumbász Hédi

„Mindig fontos, hogy a tengelyben futballozó játékosok jó teljesítményt nyújtsanak. Jonathan Levi jól játszott, Corbu pedig fantasztikus teljesítményt nyújtott, amelyet a góljával koronázott meg. Nagy Ádám is jól szállt be, a hétvégén pedig biztosan adunk még neki játékperceket az NB I-ben, hogy minél hamarabb felvegye a ritmust” – folytatta Borbély.

A vezetőedző a győztes gólt szerző Corburól elmondta, hogy kiváló játékos, akinek megvan a sebessége, emellett pedig rendkívül jó a lövőtechnikája.

Az első meccs mindig egy kicsit óvatosabb. Jó lett volna, ha az első húsz percben kialakított helyzeteinkből legalább egyet berúgunk. Most viszont egy kicsit okosabbak lettünk, jobban megismertük az ellenfelet. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy továbbjussunk”

– tette hozzá a Ferencváros vezetőedzője.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.