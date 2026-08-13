A Fradi ugyan csak egygólos előnnyel érkezett a lengyelországi visszavágóra, de mindenképpen biztató volt, hogy az idei szezonban mindkét idegenbeli El-selejtezőjét megnyerte. A szerb Vojvodinát kettős győzelemmel, míg a holland Twentét 4–3-as összesítéssel ejtette ki a Fradi, amellyel a nyáron kinevezett Borbély Balázs még veretlen az európai kupaporondon.

A Fradi remekül futballozott a Górnik Zabrze elleni első meccsen

Fotó: Tumbász Hédi

A mérkőzés előtt a Ferencváros edzője elmondta, hogy elemezték a Górnik Zabrze elleni első mérkőzést, és tisztában vannak azzal, miben kell javulniuk. Borbély Balázs számított arra, hogy a hazai pályán játszó ellenfél agresszívebb, intenzívebb futballt mutat majd, ám csapata tapasztalatára építve képes lehet kezelni a nyomást. A keret helyzetét illetően pozitívum, hogy Naby Keita és Nagy Ádám már pályára léphetett a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen, a belga Philippe Rommens pedig letöltötte eltiltását. Borbély szerint elegendő információval rendelkeznek az ellenfélről, ugyanakkor tudják, hogy a párharc még korántsem dőlt el. Céljuk, hogy saját játékukat érvényesítve, higgadt és érett futballal harcolják ki a továbbjutást.

​A Fradi hátrányba került az első félidőben

A csütörtök esti összecsapásra Borbély Balázs nem igazán keverte meg a kártyáit, a múlt heti kezdőhöz képest csak egy helyen változtatott: a svéd Jonathan Levi helyére visszakerült a csapatba az eltiltását letöltő Philippe Rommens.

A Fradi a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Rommens – Zachariassen, Joseph, Yusuf összeállításban kezdte a mérkőzést, amelyen előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Górnik Zabrze lerohanja majd a magyar csapatot, azonban a meccs elején a lengyel gárda nagyon türelmesen futballozott.

A találkozó első helyzetére a kilencedik percig kellett várni. Ekkor a Fradi kapott szabadrúgást 18 méterre a lengyel kaputól, a labda mögé a visszatérő Philippe Rommens állt oda, de a bal felsőbe tartó lövését Philipp Schulze óriási bravúrral védeni tudta. Ezt követően a lengyel csapat többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetig nem jutott el. Az első hazai lehetőségre egészen a 20. percig kellett várni, ekkor a középső védő Josema próbálkozott egy távoli bombával, de a 30 méteres lövése elkerülte Dibusz Dénes kapuját.