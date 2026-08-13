A Fradi ugyan csak egygólos előnnyel érkezett a lengyelországi visszavágóra, de mindenképpen biztató volt, hogy az idei szezonban mindkét idegenbeli El-selejtezőjét megnyerte. A szerb Vojvodinát kettős győzelemmel, míg a holland Twentét 4–3-as összesítéssel ejtette ki a Fradi, amellyel a nyáron kinevezett Borbély Balázs még veretlen az európai kupaporondon.
A mérkőzés előtt a Ferencváros edzője elmondta, hogy elemezték a Górnik Zabrze elleni első mérkőzést, és tisztában vannak azzal, miben kell javulniuk. Borbély Balázs számított arra, hogy a hazai pályán játszó ellenfél agresszívebb, intenzívebb futballt mutat majd, ám csapata tapasztalatára építve képes lehet kezelni a nyomást. A keret helyzetét illetően pozitívum, hogy Naby Keita és Nagy Ádám már pályára léphetett a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen, a belga Philippe Rommens pedig letöltötte eltiltását. Borbély szerint elegendő információval rendelkeznek az ellenfélről, ugyanakkor tudják, hogy a párharc még korántsem dőlt el. Céljuk, hogy saját játékukat érvényesítve, higgadt és érett futballal harcolják ki a továbbjutást.
A Fradi hátrányba került az első félidőben
A csütörtök esti összecsapásra Borbély Balázs nem igazán keverte meg a kártyáit, a múlt heti kezdőhöz képest csak egy helyen változtatott: a svéd Jonathan Levi helyére visszakerült a csapatba az eltiltását letöltő Philippe Rommens.
A Fradi a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Rommens – Zachariassen, Joseph, Yusuf összeállításban kezdte a mérkőzést, amelyen előzetesen arra lehetett számítani, hogy a Górnik Zabrze lerohanja majd a magyar csapatot, azonban a meccs elején a lengyel gárda nagyon türelmesen futballozott.
A találkozó első helyzetére a kilencedik percig kellett várni. Ekkor a Fradi kapott szabadrúgást 18 méterre a lengyel kaputól, a labda mögé a visszatérő Philippe Rommens állt oda, de a bal felsőbe tartó lövését Philipp Schulze óriási bravúrral védeni tudta. Ezt követően a lengyel csapat többet birtokolta a labdát, de komoly helyzetig nem jutott el. Az első hazai lehetőségre egészen a 20. percig kellett várni, ekkor a középső védő Josema próbálkozott egy távoli bombával, de a 30 méteres lövése elkerülte Dibusz Dénes kapuját.
Három perccel később a Fradi előtt is adódott egy lehetőség. Ezúttal a nigériai Bambidele Yusuf került helyzetbe, de a közeli lövése az oldalhálóba vágódott. A 37. percben viszont védenie is kellett a Fradi kapusának. Egy gyors ellentámadás végén Erik Prekop került helyzetbe, de a szlovák támadó rövid alsóba tartó lövését Dibusz Dénes ki tudta ütni.
A 44. percben aztán a semmiből kapott 11-est a lengyel csapat.
Egy szögletvariáció végén középre tekerték a labdát, a Rommens visszarántotta Paulo Bernardót, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A labda mögé Kacper Urbanski állt oda, és higgadtan a jobb alsóba lőtt a balra mozduló Dibusz mellett (1-0).
- A Górnik Zabrze gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A második félidőben lendületben maradt a lengyel csapat, a Fradi pedig nem tudott veszélyes helyzeteket kidolgozni, így Borbély Balázs a 60. percben belenyúlt a meccsbe: Kanikovszki és Rommens helyére Nagy Ádámot és Naby Keitát küldte pályára.
A folytatásban többet volt a labda a Górnik Zabrzénél, de a lengyel csapat sem akart kockáztatni, miután összesítésben egyenlíteni tudott.
A 78. percben felszisszentek a Fradi-szurkolók, ugyanis Lenny Joseph betalált. A brazil Cadu bal oldali beadása után a haiti válogatott támadóról lepattant a védője, majd egy átvétel után Joseph éles szögből a kapuba bombázott. Azonban a mérkőzést vezető Andrea Colombo játékvezető érvénytelenítette a találatot, mert úgy látta, Joseph ellökte a védőjét a labdaszerzésnél.
Drámai meccsen jutott tovább a Ferencváros
Három perccel később újabb ferencvárosi helyzet maradt ki. A magyar válogatott Osváth Attila jobb oldali beadására Joseph robbant be, de a hétméteres fejese megpattant egy lengyel védő fején.
Azonban a Fradi-szurkolóknak így sem kellett bánkódniuk, ugyanis a szögletből egyenlíteni tudott a magyar csapat.
Cadu bal oldali szögletét Kristoffer Zachariassen csúsztatta meg a rövid oldalon, a labda pedig a menteni igyekvő Michal Sáček segítségével a kapuba csorgott (1-1).
A négyperces hosszabbításban a Ferencváros szervezetten védekezett, és végül megóvta a kapuját a góltól, így a magyar rekordbajnok döntetlenre hozta a meccset, amivel 2-1-es összesítésben továbbjutott az Európa-liga playoffkörébe.
Ezzel a sikerrel a Fradinak már garantált a szereplése a Konferencia-ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar rekordbajnok sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján.
A Fradi az Európa-liga alapszakaszba kerülésért a török Trabzonsporral játszik.
Európa-liga, harmadik selejtezőkör, visszavágó:
Górnik Zabrze-Ferencvárosi TC 1-1 (1-0)
gólszerzők: Urbanski (45.-11-esből), ill. Sáček (83.-öngól)
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