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Elton Acolatse, a Ferencváros holland támadója a lengyel Górnik Zabrze elleni mérkőzés előtt került ki a magyar rekordbajnok Európa-liga-keretéből. A találkozó előtt Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója elmondta, mi áll a holland támadó mellőzésének hátterében.

A 31 éves Elton Acolatse idén januárban igazolt a Fradihoz a Diósgyőr csapatától. A zöld-fehér együttesben eddig 11 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

Hajnal Tamás (balra), a Fradi sportigazgatója
Hajnal Tamás (balra), a Fradi sportigazgatója
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Acolatse azonban nem vált alapemberré Robbie Keane együttesében, és a jelek szerint Borbély Balázs sem számol vele, ugyanis a jelenlegi szezonban mindössze 64 percnyi játéklehetőséget kapott a Fradiban.

Hová tűnt a Fradi támadója?

Acolatse eredetileg szerepelt a Ferencváros Európa-liga-keretében, a mérkőzés előtt azonban a klub változtatott a leadott névsoron.

Eltonra érkezett egy vásárlási ajánlat, tárgyalásban állunk egy csapattal, és lehet, hogy közel állunk a végleges megállapodáshoz. Úgy láttuk – és vele is beszéltük –, hogy fejben most nem tud százszázalékosan itt lenni, ezért a szakmai vezetés úgy döntött, hogy más játékost nevezünk erre a körre. Meglátjuk, hogy a következő napok meghozzák-e ezt a végleges átigazolást” 

– mondta az M4 Sport kamerája előtt Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója.

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