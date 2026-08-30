A Fradi nagyszerű selejtezősorozat után jutott be az Európa-liga alapszakaszába. A zöld-fehérek a Vojvodina, a Twente, a Górnik Zabrze és végül a Trabzonspor ellen is továbbjutottak, így sorozatban újabb idényben szerepelhetnek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.
A pénteki sorsoláson már kiderült, melyik nyolc csapattal találkozik a Fradi, az UEFA pedig azóta a pontos menetrendet is elkészítette – számolt be a népligetiek hivatalos oldala.
A Celtic otthonában kezd a Fradi
A nemzetközi kupaszereplés szeptember 17-én, egy idegenbeli mérkőzéssel kezdődik. A Ferencváros 21 órától a skót Celtic vendége lesz a legendás Celtic Parkban.
Ezt követően csaknem egy hónapot kell várni a következő Európa-liga-mérkőzésre, októberben viszont egy héten belül kétszer is megtelik majd a Groupama Aréna. Október 15-én 21 órától a cseh Viktoria Plzen vendégszerepel Budapesten, október 22-én 18.45-től pedig a portugál másodosztályú Torreense lesz a Fradi ellenfele.
Novemberben jön az egyik legjobban várt találkozó. A zöld-fehérek november 5-én a San Siróban lépnek pályára az AC Milan vendégeként. A kezdési időpont 18.45. Három héttel később ismét Budapesten szerepel a Ferencváros: november 26-án 21 órától a szlovén Celjét fogadja.
A Juventus Budapestre jön
Az FTC 2026-os nemzetközi programja december 10-én Lengyelországban ér véget. A zöld-fehérek 21 órától a Lech Poznan otthonában lépnek pályára, majd több mint egy hónapos szünet következik az Európa-ligában.
Januárban aztán rögtön az egyik legnagyobb név érkezik a Groupama Arénába. Január 21-én 18.45-től a Juventus lesz a Ferencváros vendége.
A ligaszakasz egy héttel később, január 28-án zárul. A Fradi 21 órától Németországban, a Hoffenheim otthonában lép pályára.
A Ferencváros Európa-liga-menetrendje
- szeptember 17., 21.00: Celtic–Ferencváros
- október 15., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen
- október 22., 18.45: Ferencváros–Torreense
- november 5., 18.45: AC Milan–Ferencváros
- november 26., 21.00: Ferencváros–Celje
- december 10., 21.00: Lech Poznan–Ferencváros
- január 21., 18.45: Ferencváros–Juventus
- január 28., 21.00: Hoffenheim–Ferencváros