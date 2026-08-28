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A Ferencváros megint bejutott a labdarúgó Európa-liga alapszakaszába. Az UEFA pénteki sorsolása után kiderült, mely csapatok lesznek a Fradi ellenfelei a főtáblán. A zöld-fehérek bombaerős ellenfeleket kaptak, többek között a Juventus és az AC Milan ellen is pályára lépnek majd.

Borbély Balázs együttese kettős győzelemmel búcsúztatta török riválisát az El-főtáblára jutásért. Az FTC-Trabzonspor párharc visszavágója 4-0-s magyar sikert hozott, így a Fradi egymást követő harmadik idényben lesz ott az Európa-liga alapszakaszában. A zöld-fehérek a mostani kvalifikáció során a szerb Vojvodina, a holland Twente, a lengyel Górnik Zabrze és a Trabzonspor ellen is veretlenek maradtak, és sorozatban nyolcadszor szerepelhetnek valamelyik európai kupasorozat főtábláján.

Újabb nemzetközi bravúrt ért el a Fradi
Újabb nemzetközi bravúrt ért el a Fradi
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Európa-liga: A Fradi kőkemény ellenfeleket kapott

Az El-sorsolást pénteken 13 órától tartotta az UEFA Monacóban, a Ferencváros a második kalapból várta az ellenfeleket. A sorsolás kapcsán fontos, hogy a főtáblára jutott 36 csapat nyolc-nyolc riválist kapott, minden kalapból kettőt. Az ugyanabból a kalapból kapott két ellenfél egyikével hazai pályán, a másikkal idegenben kell játszani.

A Fradi az első kalapból a két olasz sztárcsapatot, a kétszeres BEK/BL-győztes Juventust, valamint a hétszeres BEK/BL-győztes AC Milant is megkapta. 

Előbbit hazai pályán fogadja, utóbbi esetében pedig a San Siróban lép majd pályára Borbély Balázs együttese. A többi kalapból a cseh Viktoria Plzen, a skót Celtic, a szlovén Celje, a lengyel Lech Poznan, a portugál Torreense és a német Hoffenheim került az FTC útjába.

  • A Ferencváros hazai El-meccsei: Juventus, Viktoria Plzen, Celje, Torreense
  • A Ferencváros idegenbeli El-meccsei: AC Milan, Celtic, Lech Poznan, Hoffenheim

Az alapszakasz első nyolc helyezettje automatikusan továbbjut, a 9-24. helyezettek pedig rájátszásban küzdhetnek meg a kieséses szakaszba kerülésért.

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