A Fradit már csak egyetlen párharc választja el attól, hogy főtáblára kerüljön az Európa-ligában. A playoffkör első mérkőzését idegenben vívja Borbély Balázs együttese, a magyar csapatra előzetesen kőkeménynek ígérkező mérkőzés vár a török Trabzonspor otthonában.
Trabzonspor-Fradi: a kezdőcsapatok
Borbély Balázs az alábbi kezdőcsapatnak szavazott bizalmat:
Dibusz – Nagy Olivér, Gómez, Raemakers, Cadu – Corbu, Rommens, O'Dowda – Yusuf, Zachariassen, Joseph.
A törökök edzője, Fatih Tekke is erős csapatot küldött pályára, amelyben helyet kapott a legnagyobb sztár, a Liverpool-legenda Mohamed Szalah. Íme, a Trabzonspor kezdője: Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Bouchouari, Kabasakal – Szalah, Nayir, Saviolo – Onuachu.
A Trabzonspor-Fradi mérkőzés 19 órától kezdődik, a találkozót a horvát Igor Pajac vezeti majd.
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