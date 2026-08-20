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A Ferencváros csütörtök este hét órától a török Trabzonspor otthonában lép pályára a labdarúgó Európa-liga playoffkörének első mérkőzésén. Borbély Balázs vezetőedző kihirdette a Fradi kezdőcsapatát, és az is kiderült, hogy a hazaiaknál a legnagyobb sztár, Mohamed Szalah is ott lesz-e a pályán.

A Fradit már csak egyetlen párharc választja el attól, hogy főtáblára kerüljön az Európa-ligában. A playoffkör első mérkőzését idegenben vívja Borbély Balázs együttese, a magyar csapatra előzetesen kőkeménynek ígérkező mérkőzés vár a török Trabzonspor otthonában.

Trabzonspor-Fradi: bravúrra készülnek a zöld-fehérek Törökországban
Trabzonspor-Fradi: bravúrra készülnek a zöld-fehérek Törökországban
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Trabzonspor-Fradi: a kezdőcsapatok

Borbély Balázs az alábbi kezdőcsapatnak szavazott bizalmat: 

Dibusz – Nagy Olivér, Gómez, Raemakers, Cadu – Corbu, Rommens, O'Dowda – Yusuf, Zachariassen, Joseph.

A törökök edzője, Fatih Tekke is erős csapatot küldött pályára, amelyben helyet kapott a legnagyobb sztár, a Liverpool-legenda Mohamed Szalah. Íme, a Trabzonspor kezdője: Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Bouchouari, Kabasakal – Szalah, Nayir, Saviolo – Onuachu.

A Trabzonspor-Fradi mérkőzés 19 órától kezdődik, a találkozót a horvát Igor Pajac vezeti majd.

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