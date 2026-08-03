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Amennyiben a Ferencváros túljut a lengyel Górnik Zabrzén az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, a rájátszásban a Trabzonsporral találkozik. A Fradi ez esetben már nem először játszana a török csapattal a második számú európai kupasorozatban.

Hétfőn az UEFA kisorsolta az Európa-liga selejtezőjének rájátszását, s eldőlt, hogy a Fradi továbbjutás esetén a török Trabzonsporral mérkőzik meg az alapszakaszba jutásért.

A Fradinak két lépést kell még megtennie az Európa-liga alapszakaszáig
A Fradinak két lépést kell még megtennie az Európa-liga alapszakaszáig
Fotó: fradi.hu

A zöld-fehéreknek azonban előbb még a lengyel Górnik Zabrze elleni párharcot kell sikerrel megvívniuk: az első mérkőzést szerdán rendezik 20.15-től a Groupama Arénában, a visszavágóra bő egy héttel később, augusztus 13-án, csütörtök 19 órától kerül sor Lengyelországban. A párharc győztese jut tovább az Európa-liga rájátszásába, a vesztes a Konferencia-ligában folytatja.

A Fradi lehetséges ellenfele

A Trabzonspor a 2025–2026-os idényben a török élvonal harmadik helyén végzett a bajnok, Sallai Rolandot a soraiban tudó Galatasaray és a Fenerbahce mögött, így indulhatott az Európa-liga selejtezőjében. Az FTC elleni párharc első mérkőzését – már amennyiben továbbjut a magyar csapat – augusztus 20-án, a visszavágót augusztus 27-én rendezhetik. A győztes az Európa-liga alapszakaszába jut, míg a vesztes a Konferencia-liga alapszakaszában folytathatja szereplését.

A Ferencváros számára nem lenne ismeretlen ellenfél a Trabzonspor, a két csapat a 2022–2023-as Európa-liga csoportkörében már összecsapott egymással: Sztanyiszlav Csercseszov irányításával a zöld-fehérek a Groupama Arénában 3–2-re legyőzték a török együttest, míg a trabzoni visszavágón 1–0-s hazai siker született. A Fradi akkor csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba, míg a Trabzonspor a harmadik helyen végzett, és a Konferencia-ligában folytatta szereplését.

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