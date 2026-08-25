A Fradi nagyszerű helyzetből várhatja a Trabzonspor elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját, miután idegenben 1–0-ra legyőzte a török együttest. Borbély Balázs csapata ezzel egyetlen mérkőzésre került attól, hogy újabb idényben szerepeljen valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Az idegenbeli siker ellenére a Ferencváros középpályása, Gavriel Kanikovszki szerint a Fradinak van miben javulnia a csütörtöki budapesti találkozóra, és tett érdekes megállapítást a Twente kapcsán.

Gavriel Kanikovszki amondó, a bajnoki cím visszaszerzése kötelező a Fradinak

Fotó: fradi.hu

Ferencváros-Trabzonspor, Európa-liga playoff, visszavágó

csütörtök, 20.30, tv: M4 Sport

„Sokat tanultunk az első mérkőzésből. Persze nagyon örülünk a győzelemnek, ami nagyszerű eredmény, de egész biztos, hogy tudunk sokkal jobban is játszani a labdás periódusokban. Fontos, hogy a védelem a visszavágón is stabil maradjon, ahogy az is, hogy most mi számíthatunk a saját szurkolóink támogatására” – mondta a fradi.hu-nak Kanikovszki.

A Fradi bárhol nyerhet

Az egygólos előny ugyan megkönnyítheti a Ferencváros helyzetét, az izraeli középpályás szerint azonban hiba lenne azt gondolni, hogy kényelmes helyzetből várhatják a második találkozót.

„Kényelmesnek azért nem mondanám, de az biztos, hogy magabiztosságot ad. Viszont még csak a párharc felénél tartunk, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Ezt észben kell tartanunk.”

A Fradi törökországi győzelme sok szurkolót meglepett, Kanikovszki azonban elmondta, a játékosok minden idegenbeli mérkőzésre úgy futnak ki, hogy megmutassák, bárhol képesek győzni.

Minden stadionba úgy futunk ki, minden pályára úgy megyünk fel, hogy megmutassuk, képesek vagyunk győzni. Ez most ismét sikerült, méghozzá egy jó csapat ellen. Ezt szeretnénk megismételni, hogy ott lehessünk az Európa-liga főtábláján.

A visszavágó receptjét sem bonyolítaná túl a 28 éves játékos. A stabil védekezés mellett elsősorban azt várja, hogy a Ferencváros labdával javuljon az első találkozóhoz képest.

„Csak azt, amiben jók vagyunk, illetve, ahogy korábban mondtam, jobban kell játszanunk, amikor nálunk van a labda. Fontos, hogy élvezzük a mérkőzést, a pillanatot, azt, hogy ilyen mérkőzéseket játszhatunk, és akkor nem lesz gond.”