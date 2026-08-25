A Fradi nagyszerű helyzetből várhatja a Trabzonspor elleni Európa-liga-selejtező visszavágóját, miután idegenben 1–0-ra legyőzte a török együttest. Borbély Balázs csapata ezzel egyetlen mérkőzésre került attól, hogy újabb idényben szerepeljen valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Az idegenbeli siker ellenére a Ferencváros középpályása, Gavriel Kanikovszki szerint a Fradinak van miben javulnia a csütörtöki budapesti találkozóra, és tett érdekes megállapítást a Twente kapcsán.
- Ferencváros-Trabzonspor, Európa-liga playoff, visszavágó
csütörtök, 20.30, tv: M4 Sport
„Sokat tanultunk az első mérkőzésből. Persze nagyon örülünk a győzelemnek, ami nagyszerű eredmény, de egész biztos, hogy tudunk sokkal jobban is játszani a labdás periódusokban. Fontos, hogy a védelem a visszavágón is stabil maradjon, ahogy az is, hogy most mi számíthatunk a saját szurkolóink támogatására” – mondta a fradi.hu-nak Kanikovszki.
A Fradi bárhol nyerhet
Az egygólos előny ugyan megkönnyítheti a Ferencváros helyzetét, az izraeli középpályás szerint azonban hiba lenne azt gondolni, hogy kényelmes helyzetből várhatják a második találkozót.
„Kényelmesnek azért nem mondanám, de az biztos, hogy magabiztosságot ad. Viszont még csak a párharc felénél tartunk, és egy nagyon jó csapat az ellenfelünk. Ezt észben kell tartanunk.”
A Fradi törökországi győzelme sok szurkolót meglepett, Kanikovszki azonban elmondta, a játékosok minden idegenbeli mérkőzésre úgy futnak ki, hogy megmutassák, bárhol képesek győzni.
Minden stadionba úgy futunk ki, minden pályára úgy megyünk fel, hogy megmutassuk, képesek vagyunk győzni. Ez most ismét sikerült, méghozzá egy jó csapat ellen. Ezt szeretnénk megismételni, hogy ott lehessünk az Európa-liga főtábláján.
A visszavágó receptjét sem bonyolítaná túl a 28 éves játékos. A stabil védekezés mellett elsősorban azt várja, hogy a Ferencváros labdával javuljon az első találkozóhoz képest.
„Csak azt, amiben jók vagyunk, illetve, ahogy korábban mondtam, jobban kell játszanunk, amikor nálunk van a labda. Fontos, hogy élvezzük a mérkőzést, a pillanatot, azt, hogy ilyen mérkőzéseket játszhatunk, és akkor nem lesz gond.”
Kanikovszki szerint a Twente jobb futballt játszott
A Ferencváros a selejtezősorozat során már több erős ellenféllel találkozott. Kanikovszki érdekes összehasonlítást tett a Trabzonspor és a holland Twente között: meglepetésre a Twentét jobb csapatnak tartja.
Szerintem a Twente jobb focit játszott, legalábbis az én ízlésemhez közelebb áll az a fajta foci, de a török csapat is erős, ahogy minden riválisunk az volt az Európa-liga selejtezőjében.
A Ferencváros az elmúlt években állandó szereplőjévé vált az európai kupák főtáblájának. Kanikovszki szerint a sorozatos nemzetközi szereplés már egyértelműen megmutatja, hogy a magyar bajnok ezen a szinten is megállja a helyét.
„Szerintem igen! Újra és újra bebizonyítjuk, hogy helyünk van ezen a szinten, és nem a véletlennek köszönhetően vagyunk ott, ahol vagyunk. A játékosok, akik ide jönnek, már pontosan tudják, hogy ezek a sikerek benne vannak a klub DNS-ében.”
Borbély Balázzsal egyre jobb a Ferencváros
A középpályás úgy érzi, a Fradi játéka mérkőzésről mérkőzésre javul, amiben jelentős szerepe van a nyáron kinevezett Borbély Balázsnak.
„Igen, ezt én is így látom. Az új edzőnk irányításával jobban összecsiszolódtunk, egységesebb csapatot alkotunk, taktikailag és fizikálisan is előre léptünk, és ahogy megyünk előre az idényben, csak egyre jobbak leszünk.”
Borbély érkezésével több változás is történt az előző idényhez képest, Kanikovszki pedig egyelőre kifejezetten elégedett a szakember munkájával.
„Ahogy az lenni szokott minden edző hozza magával a saját elképzeléseit, játékfilozófiáját. Ez most is így történt, sok minden változott tavaly óta, de a változás a legtöbb klubnak jót tesz. Balázs eddig nagyon jó munkát végez, ez most már a bajnokságban is látszik. Egyelőre persze mindenki csakis a csütörtöki mérkőzésre koncentrál.”
A Ferencváros a gyengébb bajnoki rajt után a hétvégén megszerezte első győzelmét az NB I-ben. Az előző idényben elveszített bajnoki cím után Kanikovszki szerint nem lehet kérdés, mi a cél.
Az előző idény után csakis az lehet a célunk, hogy visszaszerezzük a bajnoki címet. Át kell állítanunk magunkat fejben egy kicsit, hogy ugyanazzal a győztes mentalitással tudjunk belemenni a bajnoki meccsekbe, ahogy tesszük azt európai kupameccseken. Ez nem könnyű feladat, de meg fogjuk tudni tenni.
Élvezi, hogy vezér lehet a Fradiban
Kanikovszki másfél éve érkezett Budapestre, és azóta a Fradi középpályájának egyik meghatározó játékosává vált. Saját bevallása szerint élvezi a vezérszereppel járó felelősséget.
„Igen, nagyon tetszik. Ez ugyanis engem is jobb teljesítményre sarkall, nekem is többet kell nyújtanom ahhoz, hogy a csapat elérje a kitűzött célokat.”
Az izraeli válogatott játékos nemcsak a pályán találta meg a helyét Magyarországon. Családjával együtt jól érzi magát Budapesten, ugyanakkor számára természetesen továbbra is a futball és az elérendő célok jelentik a legfontosabbat.
„Nagyon szeretünk itt lenni, én is és a családom is. Jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy biztonságban vagyunk, nyugalom vesz bennünket körül. Ráadásul jó a foci, finomak az ételek. Ezek közül számomra persze a foci a legfontosabb, hiszen azért jöttem ide, hogy nagy célokat érjek el, és úgy tűnik, hogy eddig ez sikerült is. Azon dolgozom, hogy ez a jövőben is így maradjon.”