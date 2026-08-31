A Fradi hivatalos honlapján azt írják, hogy Gavriel Kanikovszki már nem a csapat játékosa. A 29 éves izraeli középpályás új klubjára nem térnek ki, mindössze annyit írnak, hogy egy másik csapatban folytatja pályafutását.

Gavriel Kanikovszki a Fradi egyik legfontosabb játékosa volt

Fotó: Polyák Attila

Gavriel Kanikovszki Robbie Keane bizalmi embereként érkezett a Fradihoz tavaly nyáron. Az izraeli középpályás 2021 és 2024 között volt a Maccabi Tel-Aviv játékosa, és a 2023/24-es szezonban együtt dolgozott az ír szakemberrel. Kanikovszki az előző idényben alapember volt a Ferencvárosban, ráadásul a most futó idényben is tízszer lépett pályára Borbély Balázs együttesében.

​Távozott a Fradi kulcsjátékosa

Hivatalosan még nem derült ki, melyik csapathoz igazol Gavriel Kanikovszki, azonban augusztus közepén olyan izraeli sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint a Maccabi Tel-Aviv tárgyalásokat kezdeményezett a Fradival a 29 éves középpályás visszavásárlásáról.

Akkor az izraeli Sport 5 azt írta, hogy Kanikovszki már mindenben megállapodott a Maccabi Tel-Avivval a személyes feltételekről, így már csak a két klubnak kell egyezségre jutnia a játékos vételáráról.

A 29 éves középpályás a Maccabi Tel-Aviv utánpótlásában nevelkedett, majd 2021 nyarán felnőtt játékosként tért vissza a klubhoz. Négy éven keresztül erősítette a sárga-kékeket, két bajnoki címhez segítette őket, majd szerződése lejártával tavaly nyáron ingyen igazolt a Ferencvároshoz.

Kanikovszki minden sorozatot figyelembe véve 56 mérkőzésen játszott a Fradiban, ezeken a találkozókon nyolc gólt lőtt és öt gólpasszt adott.