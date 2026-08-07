A Fradi játékosa, Corbu Máriusz Csíkszeredán kezdte pályafutását, a Puskás Akadémia 2020 januárjában igazolta le. A felcsútiak labdarúgójaként kooperációs szerződés keretében az NB III-ban, majd az NB II-ben szereplő Csákvárban is játszott a középpályás, aki 2022 nyarától már alapembernek számított a Puskásban. Az NB I-es csapatban két szezont húzott le – 112 bajnokin 12 gólig és 13 gólpasszig jutott –, majd a ciprusi APOEL-hez igazolt.
A Fradi játékosa Robbie Keane-nek is bizonyított
A Ferencváros a idei téli átigazolási időszakban csapott le a román mellett magyar állampolgársággal is rendelkező futballistára – a döntés pedig az NB I magyar szabályának való megfelelés szempontjából is kedvező volt a zöld-fehérek számára. Corbu Máriusz 13 bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen lépett pályára az előző idényben, az élvonalban két gólt szerzett. Mindkét találatát a Debrecen elleni rangadón lőtte, első Fradi-góljai után pedig máris magyarul nyilatkozott. A csángó származású támadó középpályást a félidőben az FTC akkori edzője, Robbie Keane keresetlen szavakkal teremtette le, de Corbu azonnal bizonyított az ír szakembernek.
„Bárhova mész bármilyen szinten, a csapatnak és a vezetőedzőnek bizonyítanod kell, hacsak nem Ronaldóról vagy Messiről beszélünk. Két hónapja érkeztem, örülök, hogy eddig tartott a beilleszkedésem és nem tovább. Nagyon jól érzem magam.
Örülök, hogy dupláztam, de a három pont volt a lényeg. Ránk szóltak a félidőben, hogy ez nem elég. Utána jól sikerült a mérkőzés, el is értük a célunkat”
– nyilatkozta Corbu a DVSC elleni mérkőzés után, melyet az ő góljaival nyert meg 2-0-ra a Fradi.
Közelebb lőtte az El-továbbjutáshoz a Fradit Corbu Máriusz
Zöld-fehér színekben alighanem a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezőn szerezte eddigi legfontosabb gólját a 24 éves labdarúgó. Corbu a 65. percben döntötte el a Groupama Arénában rendezett kupameccset: a brazil Cadu bal oldalról érkező beadása után átvette a labdát, tolt rajta egyet, majd 18 méterről a bal alsó sarokba tekert. Remekbe szabott találata után megölelte a lelátón helyet foglaló, a Fraditól nyáron távozó Gróf Dávid kapust, majd elmondta, minek köszönhetően sikerült nyerni a lengyelek ellen.
„A legnagyobb ellenfelünk a hőmérséklet volt, de ebből mi profitáltunk, mert jobban bírtuk. Még nincs vége azonban. Jövő héten be kell fejeznünk a párharcot. Sajnos több sérült játékosunk is volt, így más poszton játszottam, de bárhová rak a vezetőedző, igyekszem jól teljesíteni” – nyilatkozta a Ferencváros-Górnik Zabrze meccs hőse.
A Fradi játékosa még lehet magyar válogatott?
Ami a kettős állampolgárság kapcsán a magyar válogatottat illeti, Corbura Marco Rossi már 2022-ben felfigyelt, de a játékos akkor elfogadta a román nemzeti együttes meghívóját. A sokoldalú labdarúgó Romániában szerepelt az U21-es válogatottban, és a felnőttek bő keretébe is bekerült, viszont pályára még nem lépett a román nemzeti együttes színeiben. Corbu tehát elméletileg még játszhat a magyar válogatottban, de a FIFA szabályai miatt (mivel ő maga és ősei is Magyarországon kívül születtek) legalább 5 évig folyamatosan Magyarországon kellene élnie. Ha marad a Fradiban, ez összejöhet, de Corbu egyelőre arra fókuszál, hogy a zöld-fehéreket hozzásegítse az Európa-liga főtáblájára kerüléshez.
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