A Fradi játékosa, Corbu Máriusz Csíkszeredán kezdte pályafutását, a Puskás Akadémia 2020 januárjában igazolta le. A felcsútiak labdarúgójaként kooperációs szerződés keretében az NB III-ban, majd az NB II-ben szereplő Csákvárban is játszott a középpályás, aki 2022 nyarától már alapembernek számított a Puskásban. Az NB I-es csapatban két szezont húzott le – 112 bajnokin 12 gólig és 13 gólpasszig jutott –, majd a ciprusi APOEL-hez igazolt.

A Fradi játékosa, Corbu Máriusz a Puskás Akadémiában debütált az NB I-ben

Fotó: puskasakademia.hu

A Fradi játékosa Robbie Keane-nek is bizonyított

A Ferencváros a idei téli átigazolási időszakban csapott le a román mellett magyar állampolgársággal is rendelkező futballistára – a döntés pedig az NB I magyar szabályának való megfelelés szempontjából is kedvező volt a zöld-fehérek számára. Corbu Máriusz 13 bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen lépett pályára az előző idényben, az élvonalban két gólt szerzett. Mindkét találatát a Debrecen elleni rangadón lőtte, első Fradi-góljai után pedig máris magyarul nyilatkozott. A csángó származású támadó középpályást a félidőben az FTC akkori edzője, Robbie Keane keresetlen szavakkal teremtette le, de Corbu azonnal bizonyított az ír szakembernek.

„Bárhova mész bármilyen szinten, a csapatnak és a vezetőedzőnek bizonyítanod kell, hacsak nem Ronaldóról vagy Messiről beszélünk. Két hónapja érkeztem, örülök, hogy eddig tartott a beilleszkedésem és nem tovább. Nagyon jól érzem magam.

Örülök, hogy dupláztam, de a három pont volt a lényeg. Ránk szóltak a félidőben, hogy ez nem elég. Utána jól sikerült a mérkőzés, el is értük a célunkat”

– nyilatkozta Corbu a DVSC elleni mérkőzés után, melyet az ő góljaival nyert meg 2-0-ra a Fradi.

Corbu Máriusz a Debrecen ellen szerezte első góljait a Fradiban

Fotó: fradi.hu

Közelebb lőtte az El-továbbjutáshoz a Fradit Corbu Máriusz

Zöld-fehér színekben alighanem a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezőn szerezte eddigi legfontosabb gólját a 24 éves labdarúgó. Corbu a 65. percben döntötte el a Groupama Arénában rendezett kupameccset: a brazil Cadu bal oldalról érkező beadása után átvette a labdát, tolt rajta egyet, majd 18 méterről a bal alsó sarokba tekert. Remekbe szabott találata után megölelte a lelátón helyet foglaló, a Fraditól nyáron távozó Gróf Dávid kapust, majd elmondta, minek köszönhetően sikerült nyerni a lengyelek ellen.