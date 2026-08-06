A Fradi végig fölényben futballozott a szerdai kupameccsen, Borbély Balázs együttese a labdabirtoklás és a kaput eltalált lövések tekintetében is jobb mutatókkal rendelkezett, mint lengyel riválisa. Persze a legfontosabb, hogy gólt is sikerült szerezniük a zöld-fehéreknek, így az idegenbeli visszavágót előnyből várhatják.

A Fradi újabb remek győzelmet aratott az Európa-ligában

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi újabb fontos győzelmet aratott az Európa-ligában

A mérkőzés egyetlen találata a 65. percben esett, a brazil Cadu bal oldalról érkező beadása után Corbu Máriusz átvette a labdát, tolt rajta egyet, majd 18 méterről a bal alsó sarokba tekert. A magyar és román állampolgársággal is rendelkező középpályás a gólja után megölelte a lelátón helyet foglaló Gróf Dávid kapust, aki júniusban távozott az FTC-től.