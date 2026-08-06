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A Ferencváros a labdarúgó Európa-liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrzét a Groupama Arénában. A mérkőzés hőse a győztes gólt szerző Corbu Máriusz volt, sikerével a Fradi nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A Fradi végig fölényben futballozott a szerdai kupameccsen, Borbély Balázs együttese a labdabirtoklás és a kaput eltalált lövések tekintetében is jobb mutatókkal rendelkezett, mint lengyel riválisa. Persze a legfontosabb, hogy gólt is sikerült szerezniük a zöld-fehéreknek, így az idegenbeli visszavágót előnyből várhatják.

A Fradi újabb remek győzelmet aratott az Európa-ligában
A Fradi újabb remek győzelmet aratott az Európa-ligában
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi újabb fontos győzelmet aratott az Európa-ligában

A mérkőzés egyetlen találata a 65. percben esett, a brazil Cadu bal oldalról érkező beadása után Corbu Máriusz átvette a labdát, tolt rajta egyet, majd 18 méterről a bal alsó sarokba tekert. A magyar és román állampolgársággal is rendelkező középpályás a gólja után megölelte a lelátón helyet foglaló Gróf Dávid kapust, aki júniusban távozott az FTC-től.

Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Galéria: A Ferencváros szenzációs győzelmet aratott a Górnik Zabrze ellen
Fotó: Tumbász Hédi
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A fiatal Fradi-szurkolók már a meccs előtt üzentek Kristoffer Zachariassennek

A Ferencváros-Górnik Zabrze párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.

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