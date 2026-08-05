A Fradi-Górnik Zabrze párharcnak óriási tétje van, ugyanis amelyik csapat sikerrel veszi az akadályt, annak garantált a főtáblás szereplése a Konferencia-ligában.

A Fradi a holland Twente csapatát búcsúztatta az előző körben

Fotó: Ladoczki Balazs

Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy csapatának óvatosan és okosan kell futballoznia, ugyanakkor olyan eredményt szeretnének elérni, amelynek köszönhetően jó pozícióból várhatják a jövő heti visszavágót. A dunaszerdahelyi születésű szakember hangsúlyozta: „Ez egy 180 perces párharc lesz, így nem lehet fejjel a falnak menni.”

A Fradi csak ziccerekig jutott az első félidőben

Az összeállítást illetően Borbély Balázs nem volt könnyű helyzetben, mivel középpályásai közül Naby Keita sérülés miatt három hete nem futballozott, a belga Philippe Rommens eltiltás miatt nem állhatott rendelkezésre, míg a frissen igazolt Nagy Ádám hosszú ideje nem játszott mérkőzést. A Fradi vezetőedzője azonban elárulta, hogy Nagy Ádám nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén akár bevethető, sőt hétfőn már Naby Keita is együtt edzett a csapattal.

A fiatal Fradi-szurkolók már a meccs előtt üzentek Kristoffer Zachariassennek

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi edzője végül az El-selejtezőkön használt legerősebb csapatát küldte pályára, a középpályára pedig bekerült a svéd Jonathan Levi, aki az idei szezonban először kapott helyet a zöld-fehérek kezdőcsapatában A Fradi a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf összeállításban kezdte a mérkőzést, és már a 11. percben megszerezhette volna a vezetést. Egy kapu elé ívelt szabadrúgás után Bamidele Yusuf gyűjtött be egy lecsorgó labdát, majd éles szögből megcélozta a hosszú alsó sarkot, de bombája elkerülte a bal kapufát.

A folytatásban támadásban maradt a Ferencváros, amely a 17. percben újabb nagy helyzetet alakított ki. Ezúttal Zachariassen szerzett labdát a tizenhatos jobb oldalán, majd bejátszotta azt a balján érkező Gavriel Kanikovszkinak, aki remek átvétel után 12 méterről a kapu mellé lőtt.

A 23. percben felzúgott a „Mindent bele, mindent bele!” rigmus, miután a Fradi kihagyta a mérkőzés legnagyobb helyzetét.

Egy szép támadás végén Osváth Attila kapott labdát a jobb oldalon, élesen belőtte azt a kapu elé, a hosszún érkező Lenny Josephnek pedig csak az üres kapuba kellett volna kotornia a labdát, ám szerencsétlenül ért hozzá, így az mellécsorgott.