A Fradi-Górnik Zabrze párharcnak óriási tétje van, ugyanis amelyik csapat sikerrel veszi az akadályt, annak garantált a főtáblás szereplése a Konferencia-ligában.
Borbély Balázs, a Fradi vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy csapatának óvatosan és okosan kell futballoznia, ugyanakkor olyan eredményt szeretnének elérni, amelynek köszönhetően jó pozícióból várhatják a jövő heti visszavágót. A dunaszerdahelyi születésű szakember hangsúlyozta: „Ez egy 180 perces párharc lesz, így nem lehet fejjel a falnak menni.”
A Fradi csak ziccerekig jutott az első félidőben
Az összeállítást illetően Borbély Balázs nem volt könnyű helyzetben, mivel középpályásai közül Naby Keita sérülés miatt három hete nem futballozott, a belga Philippe Rommens eltiltás miatt nem állhatott rendelkezésre, míg a frissen igazolt Nagy Ádám hosszú ideje nem játszott mérkőzést. A Fradi vezetőedzője azonban elárulta, hogy Nagy Ádám nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén akár bevethető, sőt hétfőn már Naby Keita is együtt edzett a csapattal.
A Fradi edzője végül az El-selejtezőkön használt legerősebb csapatát küldte pályára, a középpályára pedig bekerült a svéd Jonathan Levi, aki az idei szezonban először kapott helyet a zöld-fehérek kezdőcsapatában A Fradi a Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf összeállításban kezdte a mérkőzést, és már a 11. percben megszerezhette volna a vezetést. Egy kapu elé ívelt szabadrúgás után Bamidele Yusuf gyűjtött be egy lecsorgó labdát, majd éles szögből megcélozta a hosszú alsó sarkot, de bombája elkerülte a bal kapufát.
A folytatásban támadásban maradt a Ferencváros, amely a 17. percben újabb nagy helyzetet alakított ki. Ezúttal Zachariassen szerzett labdát a tizenhatos jobb oldalán, majd bejátszotta azt a balján érkező Gavriel Kanikovszkinak, aki remek átvétel után 12 méterről a kapu mellé lőtt.
A 23. percben felzúgott a „Mindent bele, mindent bele!” rigmus, miután a Fradi kihagyta a mérkőzés legnagyobb helyzetét.
Egy szép támadás végén Osváth Attila kapott labdát a jobb oldalon, élesen belőtte azt a kapu elé, a hosszún érkező Lenny Josephnek pedig csak az üres kapuba kellett volna kotornia a labdát, ám szerencsétlenül ért hozzá, így az mellécsorgott.
Ezt követően jött az ivószünet, amely annyiban megtörte a Fradi lendületét, hogy a folytatásban kis híján vezetést szerzett a Górnik Zabrze. A 30. percben egy gyors kontratámadás végén Taofeek Ismaheel játszotta tisztára magát a Fradi tizenhatosán belül, majd lekészítette a labdát a lendületből érkező Yvan Ikia Diminek, de a 21 éves francia támadó 12 méterről a kapu fölé lőtt.
A folytatásban a lengyel csapat futballozott veszélyesebben, a 42. percben pedig csak centiken múlt, hogy a Fradi hátrányba kerüljön. Kacper Urbański remek átadást kapott a tizenhatos bal oldalán, majd a 21 éves középpályás három Fradi-védő szorításában befelé húzott, végül 13 méterről lőhetett. Az utolsó pillanatban azonban a belga Toon Raemaekers blokkolni tudta a lövését, így a labda néhány centivel a kapu fölött hagyta el a játékteret.
A Fradi továbbra is remekel az európai kupaporondon
A fordulás után a Ferencváros ismét magához ragadta a kezdeményezést, folyamatos nyomás alatt tartotta a Górnik Zabrzét, és úgy tűnt, csak idő kérdése, mikor szerzi meg a vezetést.
A 63. percben aztán a lengyelek ismét ráhozták a frászt a Fradi-szurkolókra. Ismaheel kapott egy labdát a jobb szélen, befelé húzott, majd 19 méterről megcélozta a hosszú sarkot, de a tekerése néhány centivel elkerülte a kapu jobb oldalát. Ráadásul Dibusznak is rajta volt a labdán.
Bő másfél perccel később aztán megszerezte a vezetést a Fradi.
A brazil Cadu a bal oldalon kevergetett, majd középre játszott Corbu Máriusznak, aki átvette a labdát, tolt rajta egyet, végül 18 méterről a bal alsó sarokba tekert (1–0).
- Corbu Máriusz gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A bekapott gól után a lengyel csapat feljebb tolta a védekezését, ám komoly veszélyt nem tudott kialakítani a Fradi kapuja előtt. A magyar rekordbajnok a 80. percben kis híján növelte az előnyét: a gólszerző Corbu egy gyönyörű biciklicsellel egy az egyben megverte védőjét, majd 18 méterről tisztán lőhetett, ám a próbálkozása a kapu fölé szállt.
A 83. percben aztán Borbély Balázs Kanikovszki helyett pályára küldte a 88-szoros válogatott Nagy Ádámot, aki tíz év után lépett ismét pályára a Ferencváros csapatában.
A hajrában a Ferencváros kontrollálta a mérkőzést, a lengyel csapatnak azonban a 89. percben így is adódott egy nagy helyzete. A dominikai válogatott Peter González tört kapura, majd 17 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, ám lövése szerencsére néhány centiméterrel elkerülte a kapufát. A Fradi így végül 1–0-s győzelmet aratott, és egygólos előnnyel várhatja a jövő csütörtöki visszavágót.
Európa-liga, harmadik selejtezőkör, első mérkőzés
Ferencvárosi TC (magyar)–Górnik Zabrze (lengyel) 1–0 (0–0)
gólszerző: Corbu (65.)
A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.
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