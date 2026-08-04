Két változást hajtott végre a Fradi a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező harmadik fordulójára benevezett játékoskeretében. A zöld-fehérek hivatalos tájékoztatása szerint a módosított listán már szerepel Nagy Ádám és Alekszandar Csirkovics, míg Franko Kovacevic és Elton Acolatse kikerült a keretből.

Nagy Ádám tíz év után játszhat ismét a Fradiban

Fotó: fradi.hu

A változtatásra az UEFA szabályai adtak lehetőséget, amelyek értelmében a selejtezős párharcok között korlátozott számú módosítást lehet végrehajtani a nevezési listán. Borbély Balázs vezetőedző így már Nagy Ádámra is számíthat a lengyel Górnik Zabrze elleni oda-visszavágós párharcban.

A Ferencváros a második selejtezőkörben a holland Twentét búcsúztatta, ezzel jutott be az El-selejtező harmadik fordulójába, ahol a lengyel Górnik Zabrze vár rá. Az első mérkőzést szerdán rendezik a Groupama Arénában, a visszavágóra bő egy héttel később, csütörtökön kerül sor Lengyelországban.

Amennyiben az FTC továbbjut a párharcból, az Európa-liga rájátszásában a török Trabzonsporral találkozik, ahol már a főtáblára jutás lesz a tét. A lengyelekkel szembeni búcsú esetén a Konferencia-liga rájátszásában a francia élvonalban szereplő AS Monaco lenne az ellenfél.

A Fradi kerete: