A Ferencváros–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtező előtt a lengyel klub közösségi oldalán jelent meg egy fotó, amelyen a két egyesület vezetői láthatók. A ferencvárosi küldöttséget Kubatov Gábor klubelnök és Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója képviselte, akik egy bekeretezett Fradi-mezt ajándékoztak a lengyel klub vezetőinek.

A Fradi vezetői egy bekeretezett mezzel kedveskedtek a lengyel küldöttségnek

Fotó: Górnik Zabrze S.A./Facebook

A Fradi nemcsak a pályán, hanem vendéglátóként is jelesre vizsgázott

A közös fotóhoz a Górnik Zabrze közösségi oldalán mindössze ennyit írtak: „Csúcstalálkozó.”

Az 1–0-s ferencvárosi sikerrel zárult mérkőzés után Michal Gašparík, a Górnik Zabrze vezetőedzője úgy értékelt, hogy csapata nagyobb önbizalommal távozhatott Budapestről, mint amire a lefújás előtt számított.

Még érezhető, hogy nincs túl sok tapasztalatunk a nemzetközi kupamérkőzések terén. Rosszul kezdtünk, de később már jobban játszottunk. Volt egy időszak, amikor rövid idő alatt öt lövésünk is volt, de egyik sem találta el a kaput. Megvoltak a helyzeteink, de hiányzott a nyugalom és a pontos befejezés. Ugyanakkor hiszem, hogy hazai pályán képesek leszünk ledolgozni ezt a hátrányt”

– idézte a lengyel Polsat Sport a 44 éves szakembert.

Michal Gašparík, a Górnik Zabrze vezetőedzője

Fotó: Tumbász Hédi

Gašparík hozzátette, úgy érzi, együttese ismét bebizonyította, hogy képes felvenni a versenyt egy nála jóval magasabban jegyzett ellenféllel.

„Igen, most nagyobb az önbizalmam, mint a Fenerbahçe elleni mérkőzés után. Természetesen a Ferencváros veszélyes, Európában rutinos csapat, de ma úgy érzem, képesek lettünk volna jobb eredményt elérni” – hangsúlyozta a lengyel bajnoki ezüstérmes együttes vezetőedzője.

Az Európa-liga-selejtező visszavágóját augusztus 13-án, csütörtökön rendezik Zabrzében. A találkozó 19 órakor kezdődik.