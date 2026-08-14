A Ferencváros a Groupama Arénában Corbu Máriusz góljával 1-0-ra nyert lengyel riválisa ellen, amely a visszavágón egy tizenegyessel ledolgozta hátrányát az első félidő végén. A Fradi azonban kiharcolta a továbbjutást, a 82. percben egy öngóllal egyenített, ezzel 2-1-es összesített eredménnyel jutott be a playoff-körbe, ahol a török Trabzonsporral játszhat a főtáblás szereplésért.

A Fradi kiharcolta a továbbjutást az Európa-ligában

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

A Fradi továbbjutása után Kubatov Gábor üzent

Az FTC elnöke ezúttal a szokásostól eltérően nem a stadionból üzent a továbbjutást követően. Kubatov Gábor nem utazott el Lengyelországba, hanem Budapestről követte az eseményeket, de sikeresen kiszurkolta a Fradi továbbjutását.

„Szóval továbbjutottunk, veretlenül. Én itt maradtam Pesten, lehet, hogy ez hoz szerencsét. Hihetetlen módon izgultam,

nagyon nehéz volt kivívni. Megyünk Törökországba, és az Európa-ligában akarunk szerepelni. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!” – üzente a közösségi oldalán az FTC elnöke a Górnik Zabrze-Fradi meccs után.

A Ferencvárost már csak egyetlen párharc választja el az El-főtáblától,

ezt pedig a Mohamed Szalah-t is a soraiban tudó török Trabzonspor ellen fogja vívni. A zöld-fehérek célja az Európa-liga alapszakaszába kerülés, de az már biztossá vált, hogy legrosszabb esetben is garantált a klub részvétele a Konferencia-ligában.