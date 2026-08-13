A Fradi egy héttel ezelőtt remek játékkal nyert 1–0-ra a Groupama Arénában a lengyel csapat ellen. A mérkőzés után Borbély Balázs elégedetten nyilatkozott, ugyanakkor sajnálta, hogy csapata csak egyszer tudott betalálni.

A Fradi remek győzelmet aratott a Górnik Zabrze ellen az első meccsen

Fotó: Tumbász Hédi

„Az első meccs mindig egy kicsit óvatosabb. Jó lett volna, ha az első húsz percben kialakított helyzeteinkből legalább egyet berúgunk. Most viszont egy kicsit okosabbak lettünk, jobban megismertük az ellenfelet. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy továbbjussunk” – mondta a Fradi edzője, aki hangsúlyozta, hogy a Górnik Zabrze rendkívül veszélyes volt átmenetekből, erre pedig megoldást kell majd találni a visszavágón.

A Fradi megőrzi a veretlenségét az európai kupaporondon?

A Fradi ugyan csak egygólos előnnyel utazhat a lengyelországi visszavágóra, mindenképpen biztató lehet, hogy az idei szezonban mindkét idegenbeli El-selejtezőjét megnyerte. A szerb Vojvodinát kettős győzelemmel, míg a holland Twentét 4–3-as összesítéssel ejtette ki a Fradi, amellyel a nyáron kinevezett Borbély Balázs még veretlen az európai kupaporondon.

A Fradi a hétvégén nem lépett pályára az OTP Bank Liga 3. fordulójában. A rekordbajnok a címvédő ETO elleni rangadó helyett a 15-szörös BL-győztes Real Madriddal játszott felkészülési mérkőzést. Bár a zöld-fehérek 2–1-re kikaptak, mégis emlékezetes meccset játszottak a világ egyik legjobb csapata ellen.

A Real Madrid elleni teljesítményünk önbizalmat adhat a lengyelországi visszavágóra, még úgy is, hogy a szombati és a csütörtöki meccsek között óriási a különbség. Az ismétlődő csapathibák viszont további elemzést igényelnek”

– mondta a találkozó után a Fradi edzője, akinek a csapata még nyeretlen az NB I-ben, mivel a Paks otthonában elszenvedett 4–2-es vereség után hazai pályán csak gól nélküli döntetlent játszott a Vasassal.

A Fradi remek meccset játszott a Real Madriddal

Fotó: Szabolcs László

Hegedűs Henrik, a Ferencváros vezetőelemzője is elmondta, hogy a Real Madrid elleni barátságos mérkőzésnek bőven volt haszna. Hangsúlyozta, hogy az NB I-ben a Ferencváros többnyire domináns szerepben futballozik, egy Real Madrid szintű ellenféllel szemben azonban teljesen más kihívásokkal találkozik. A spanyol sztárcsapat ellen felgyorsul a játék, kevesebb idő és terület marad a döntésekre, miközben az egyéni technikai és fizikai színvonal is jóval magasabb.