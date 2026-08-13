A Fradi egy héttel ezelőtt remek játékkal nyert 1–0-ra a Groupama Arénában a lengyel csapat ellen. A mérkőzés után Borbély Balázs elégedetten nyilatkozott, ugyanakkor sajnálta, hogy csapata csak egyszer tudott betalálni.
„Az első meccs mindig egy kicsit óvatosabb. Jó lett volna, ha az első húsz percben kialakított helyzeteinkből legalább egyet berúgunk. Most viszont egy kicsit okosabbak lettünk, jobban megismertük az ellenfelet. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy továbbjussunk” – mondta a Fradi edzője, aki hangsúlyozta, hogy a Górnik Zabrze rendkívül veszélyes volt átmenetekből, erre pedig megoldást kell majd találni a visszavágón.
A Fradi megőrzi a veretlenségét az európai kupaporondon?
A Fradi ugyan csak egygólos előnnyel utazhat a lengyelországi visszavágóra, mindenképpen biztató lehet, hogy az idei szezonban mindkét idegenbeli El-selejtezőjét megnyerte. A szerb Vojvodinát kettős győzelemmel, míg a holland Twentét 4–3-as összesítéssel ejtette ki a Fradi, amellyel a nyáron kinevezett Borbély Balázs még veretlen az európai kupaporondon.
A Fradi a hétvégén nem lépett pályára az OTP Bank Liga 3. fordulójában. A rekordbajnok a címvédő ETO elleni rangadó helyett a 15-szörös BL-győztes Real Madriddal játszott felkészülési mérkőzést. Bár a zöld-fehérek 2–1-re kikaptak, mégis emlékezetes meccset játszottak a világ egyik legjobb csapata ellen.
A Real Madrid elleni teljesítményünk önbizalmat adhat a lengyelországi visszavágóra, még úgy is, hogy a szombati és a csütörtöki meccsek között óriási a különbség. Az ismétlődő csapathibák viszont további elemzést igényelnek”
– mondta a találkozó után a Fradi edzője, akinek a csapata még nyeretlen az NB I-ben, mivel a Paks otthonában elszenvedett 4–2-es vereség után hazai pályán csak gól nélküli döntetlent játszott a Vasassal.
Hegedűs Henrik, a Ferencváros vezetőelemzője is elmondta, hogy a Real Madrid elleni barátságos mérkőzésnek bőven volt haszna. Hangsúlyozta, hogy az NB I-ben a Ferencváros többnyire domináns szerepben futballozik, egy Real Madrid szintű ellenféllel szemben azonban teljesen más kihívásokkal találkozik. A spanyol sztárcsapat ellen felgyorsul a játék, kevesebb idő és terület marad a döntésekre, miközben az egyéni technikai és fizikai színvonal is jóval magasabb.
Egy ilyen mérkőzés ezért nemcsak az FTC és az európai elit közötti különbségekről adhat pontos képet, hanem a ferencvárosi játékosok egyéni teljesítményéről is. Kiderülhet, ki képes megtartani a labdát komoly nyomás alatt, ki bírja fizikailag a nemzetközi tempót, illetve ki tud megfelelő döntéseket hozni a legmagasabb szinten.
A Fradi 1–0-s előnnyel utazik Zabrzéba, várhatóan lesz olyan periódus, amikor nem nekünk kell mindenáron kezdeményezni, hanem kompaktan kell védekezni, majd az ellenfél mögött megnyíló területeket kihasználni. A Real ellen ezt is gyakorolhattuk valós mérkőzéshelyzetben: hogyan tudunk kevés labdabirtoklásból átmenni támadásba? Kodro gólja is egy jól végigvitt kontrából született”
– olvasható a Fradi vezetőelemzőjének értékelése a Real Madrid elleni meccs után.
A csütörtök esti találkozó előtt a Fradi korábbi játékosa, a lengyel Michal Nalepa beszélt a Górnik Zabrze csapatáról.
„Szerintem nagyon kiegyenlített mérkőzés volt. Ugyanakkor az első hidratációs szünet előtt a Fradi akár három gólt is szerezhetett volna, a szünet után pedig a Górnik ugyanígy két-három gólt. Rengeteg helyzet adódott mindkét oldalon, emiatt biztosan jól szórakoztak a szurkolók” – mondta a Ferencváros honlapjának adott interjúban a Zagłębie Lubinban futballozó Nalepa, aki 2014 és 2017 között játszott a Fradiban.
Nalepa elmondta, hogy a Górnik Zabrze szurkolói fantasztikus hangulatot varázsolnak a lelátókra. Emellett hangsúlyozta, hogy a tulajdonosváltást követően, amióta a korábbi német válogatott Lukas Podolski átvette a klub irányítását többségi tulajdonosként, jelentősen megnőttek a klub céljai és ambíciói.
A visszavágón egyébként nem lesz telt ház, mert az UEFA fegyelmi bizottsága a Fenerbahce elleni hazai BL-selejtezőt követően megbüntette a lengyel klubot, amelynek a 68 ezer eurós (24,7 millió forintos) pénzbüntetés mellett a teljes déli tribünt is be kell zárnia.
Véleményem szerint a Górnik nem szeret olyan csapatok ellen játszani, amelyek mélyen visszahúzódnak, mert nem mindig sikerül veszélyes helyzetet kialakítania a tizenhatos előterében. Szerintem, ha a Ferencváros azon a szinten játszik, amit tud, akkor képes pozitív eredményt elérni Zabrzéban”
– vélekedett a 33 éves védő, aki egy bajnoki címet és három Magyar Kupa-trófeát nyert a Fradival.
A csütörtökön 19 órakor kezdődő összecsapást az olasz Andrea Colombo vezeti.
A Fradi várható összeállítása:
Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Corbu, Kanikovszki, Rommens – Zachariassen, Joseph, Yusuf
Ha a Ferencváros továbbjut, azzal bebiztosítja szereplését a Konferencia-liga főtábláján, az El alapszakaszáért pedig a török Trabzonsporral játszhat a rájátszásban.
Amennyiben viszont a Fradi alulmarad a Górnik Zabrzéval szemben, átkerül a Konferencia-liga rájátszásába, és a francia AS Monacóval mérkőzik meg a főtáblás részvételért.
- kapcsolódó cikkek: