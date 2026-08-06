A Fradi remekül kezdte a mérkőzést, több nagy helyzetet is kialakított az első félidőben, de végül csak a második játékrészben tudott betalálni: Corbu Máriusz átlövésből szerzett találata később a győzelmet jelentette a Górnik Zabrze ellen.

Cadu és Osváth Attila ünnepli Corbu Máriusz gólját, ami a Fradi győzelmét jelentette

Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi jobban bírta a hőséget?

A mérkőzés után a győztes gólt szerző Corbu az M4 Sport kamerája előtt arról beszélt, hogy szerinte az döntött a Fradi javára, hogy a zöld-fehér csapat jobban alkalmazkodott a hőséghez.

Nehéz meccs volt, jó csapat volt az ellenfél. A legnagyobb ellenfelünk a hőmérséklet volt, de ebből mi profitáltunk, mert jobban bírtuk. Még nincs vége azonban. Jövő héten be kell fejeznünk a párharcot. Sajnos több sérült játékosunk is volt, így más poszton játszottam, de bárhová rak a vezetőedző, igyekszem jól teljesíteni”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt a győztes gólt szerző Corbu Máriusz, aki legutóbb áprilisban talált be a Debrecen elleni bajnoki mérkőzésen.

Osváth Attila remek meccset játszott a Górnik Zabrze ellen

Fotó: Tumbász Hédi

„Nagyon fontos volt, hogy ne kapjunk gólt hazai pályán. Szerencsére betaláltunk, így előnnyel mehetünk a visszavágóra. Örülünk ennek, és készülünk tovább. Az első félidőben kicsit megtorpantunk az ivószünet után, előtte azonban voltak helyzeteink. A félidőben rendeztük a sorokat, aztán irányítottuk a játékot. Mindenki jókor volt jó helyen. A csapat most jól néz ki, a támadók is visszajönnek segíteni” – mondta a magyar válogatott Osváth Attila.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. A párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.