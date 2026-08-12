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A labdarúgó NB II-ben szereplő Diósgyőr bejelentette, hogy leigazolta a 37 éves Gróf Dávidot. A Fradi korábbi kapusa szerdán délelőtt már a DVTK csapatával edz, vasárnap pedig be is mutatkozhat új csapatában az Ajka elleni bajnoki mérkőzésen.

A Fradi korábbi kapusa sikeres orvosi vizsgálatot követően aláírta új szerződését a Diósgyőr együtteséhez, és már csatlakozott is új csapattársaihoz.

Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Gróf Dávid a helyszínen szurkolta végig a Fradi  Górnik Zabrze elleni El-selejtezőjét
Fotó: Tumbász Hédi

Gróf pályafutása a Vasas utánpótlásából indult, majd Skóciában, Angliában és Németországban is futballozott. Magyarországra visszatérve a Honvédnál teljesedett ki, amellyel bajnoki címet nyert, és a válogatott keretébe is bekerült. Később az Fradi kapusa lett, ahol szintén bajnoki címet szerzett. A Debrecennel a másodosztályban is ünnepelhetett aranyérmet, görögországi kitérője során pedig feljutáshoz segítette csapatát. Az Fradihoz visszatérve újabb bajnoki címet, majd Magyar Kupát nyert, miközben az Európa-ligában is fontos szerepet kapott.

Diósgyőrbe igazolt a Fradi korábbi kapusa

Gróf Dávid számára a DVTK új kihívást jelent, döntésében pedig különösen fontos szerepet játszott a miskolci szurkolótábor. Gróf hangsúlyozta, hogy a szenvedélyes lelátói közegben érzi igazán motiváltnak magát, és minden erejével azon lesz, hogy a DVTK sikeres legyen. 

Amikor fél éve vendégként játszottunk Diósgyőrben, akkor a meccs előtti éjszaka tűzijátékra ébredtünk a hotelben, de erre akkor sem bosszúságként gondoltam, hanem arra, hogy a szurkolók mennyire együtt élnek a csapattal, és ők is mindent megtesznek a sikerért, ami nagyon jó dolog” 

mondta a szerződés aláírása után a 37 éves kapus.

Gróf Dávid a Diósgyőr csapatához igazolt
Fotó: dvtk.eu

Vincze Richárd sportigazgató szerint a klub elsősorban a tapasztalata és a nyomás kezelésében szerzett rutinja miatt választotta Grófot. A DVTK-nak két tehetséges fiatal kapusa van, melléjük azonban szükség volt egy olyan élvonalbeli hálóőrre, aki nagy szurkolótábor előtt és kiélezett mérkőzéseken is bizonyított. A sportigazgató kiemelte Gróf tavaszi Európa-ligás teljesítményét is, amely azt mutatja, hogy 37 évesen is képes magas szinten teljesíteni.

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