Gruber 2024 telén igazolt a Fradihoz, majd két kölcsönidőszakot töltött a Zalaegerszegnél és az MTK-nál. Az előző idényben már a Ferencváros keretében szerepelt, amellyel Magyar Kupát nyert és bajnoki ezüstérmet szerzett.

A Fraditól távozó Gruber Zsombor Belgiumban folytatja pályafutását

Fotó: Csudai Sándor

Bár a zöld-fehéreknél nem mindig kapott egyenletesen lehetőséget, teljesítményének hatékonysági mutatói kiemelkedőek voltak. Pályafutása során eljutott száz NB I-es mérkőzésig, bemutatkozott a magyar válogatottban, és nemzetközi kupamérkőzéseken is szerepelt.

Előrelépett a Fradi korábbi támadója?

Esterházy Mátyás, a játékos menedzsere szerint a belga élvonal szakmailag erősebb a magyar bajnokságnál, ezért Gruber számára a külföldi folytatást tartották a legjobb opciónak.

„A RAAL már korábban is szerette volna megszerezni Zsombit, ám az átigazolási időszak nagy részében a Ferencváros által meghatározott vételár nem tükrözte a piaci realitásokat – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa.

A belga klub viszont kitartóan érdeklődött iránta, és amint a Fradi engedett az eredeti elképzeléseiből, Zsombi vételára közelebb került a valósághoz, ezután pedig viszonylag hamar sikerült tető alá hozni az átigazolást.”

A RAAL La Louvière számára az átigazolás jelentős pénzügyi befektetést jelent, ami egyben azt is jelzi, hogy komoly elvárásokat támasztanak a fiatal magyar játékossal szemben.

Esterházy Mátyás, a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik menedzsere

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A klub az új idényt az Anderlecht elleni 2–1-es vereséggel kezdte, keretében pedig Gruber mellett egy másik magyar játékos, Kovács Mátyás is szerepel.

A belga egyesület kiemelt projektként tekint Zsombira, neki ehhez a feladathoz kell felnőnie. Ebben nyilván sokat segít majd, hogy a legutóbbi idényt végig a Ferencvárosban töltötte. Ott hozzászokhatott ahhoz a nyomáshoz, amelynek most is meg kell felelnie”

– vélekedett Esterházy Mátyás.

Gruber Zsombor az előző szezonban 39 meccsen lépett pályára a Fradiban. Kilenc gólt lőtt és tíz gólpasszt adott.