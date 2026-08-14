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A belga élvonalban szereplő RAAL La Louvière szerződtette a Ferencváros 21 éves támadóját, Gruber Zsombort. A háromszoros magyar válogatott játékos új klubja már korábban is érdeklődött iránta, az átigazolás azonban csak azt követően vált lehetővé, hogy a Fradi mérsékelte a játékosért kért vételárat. Esterházy Mátyás, a magyar válogatott támadójának menedzsere szerint a belga élvonal erősebb a magyarnál, így a 21 éves támadó újabb fontos lépést tehet pályafutásában.

Gruber 2024 telén igazolt a Fradihoz, majd két kölcsönidőszakot töltött a Zalaegerszegnél és az MTK-nál. Az előző idényben már a Ferencváros keretében szerepelt, amellyel Magyar Kupát nyert és bajnoki ezüstérmet szerzett.

Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező, labdarúgás, foci, futball, Magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025. 10. 11., Fradi
A Fraditól távozó Gruber Zsombor Belgiumban folytatja pályafutását
Fotó: Csudai Sándor

Bár a zöld-fehéreknél nem mindig kapott egyenletesen lehetőséget, teljesítményének hatékonysági mutatói kiemelkedőek voltak. Pályafutása során eljutott száz NB I-es mérkőzésig, bemutatkozott a magyar válogatottban, és nemzetközi kupamérkőzéseken is szerepelt.

Előrelépett a Fradi korábbi támadója?

Esterházy Mátyás, a játékos menedzsere szerint a belga élvonal szakmailag erősebb a magyar bajnokságnál, ezért Gruber számára a külföldi folytatást tartották a legjobb opciónak.

„A RAAL már korábban is szerette volna megszerezni Zsombit, ám az átigazolási időszak nagy részében a Ferencváros által meghatározott vételár nem tükrözte a piaci realitásokat – mondta Esterházy Mátyás, az EM Sports alapítója és tulajdonosa. 

A belga klub viszont kitartóan érdeklődött iránta, és amint a Fradi engedett az eredeti elképzeléseiből, Zsombi vételára közelebb került a valósághoz, ezután pedig viszonylag hamar sikerült tető alá hozni az átigazolást.”

A RAAL La Louvière számára az átigazolás jelentős pénzügyi befektetést jelent, ami egyben azt is jelzi, hogy komoly elvárásokat támasztanak a fiatal magyar játékossal szemben. 

Szoboszlai Dominik, sajtótájékoztató, 2023 július 4., EM Sports Consulting Zrt iroda
Esterházy Mátyás, a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik menedzsere 
Fotó: Szabó Gábor - Origo 

A klub az új idényt az Anderlecht elleni 2–1-es vereséggel kezdte, keretében pedig Gruber mellett egy másik magyar játékos, Kovács Mátyás is szerepel.

A belga egyesület kiemelt projektként tekint Zsombira, neki ehhez a feladathoz kell felnőnie. Ebben nyilván sokat segít majd, hogy a legutóbbi idényt végig a Ferencvárosban töltötte. Ott hozzászokhatott ahhoz a nyomáshoz, amelynek most is meg kell felelnie” 

– vélekedett Esterházy Mátyás.

Gruber Zsombor az előző szezonban 39 meccsen lépett pályára a Fradiban. Kilenc gólt lőtt és tíz gólpasszt adott.

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