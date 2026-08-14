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A Ferencváros magyar válogatott futballistája Belgiumban folytatja pályafutását. Gruber Zsombor végleg elhagyja a Fradit, és a belga élvonalban szereplő RAAL La Louvière együttesét erősíti az idei szezontól.

A 21 éves támadó Robbie Keane Fradijában még alapembernek számított, Borbély Balázs azonban inkább kiegészítő emberként számolt vele, az ETO-tól érkezett trénernél Gruber csupán egyszer volt kezdő. A háromszoros magyar válogatott támadó a belga élvonalban szerepő RAAL La Louvière csapatában folytatja, ahol Kovács Mátyás személyében magyar klubtársa is lesz.

A magyar válogatott Gruber Zsombor távozik a Fraditól
A magyar válogatott Gruber Zsombor távozik a Fraditól
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi játékosa Belgiumban folytatja

Gruber a Ferencváros játékosaként NB I-et és Magyar Kupát is nyert, a zöld-fehéreket 2024 óta erősítette, bár a Fradi a ZTE-nek és az MTK-nak is kölcsönadta. A 21 éves támadó a Puskás Akadémiában nevelkedett, de légiósként is van már tapasztalata, ugyanis a 2021/2022-es idényben a svájci Basel U21 csapatában pallérozódott. Grubert új klubja vicces videóval, egy francia nyelvórával jelentette be a közösségi oldalán – számolt be róla az M4 Sport.

Gruber a mostani idényben két NB I-es meccsen és két Európa-liga-selejtezőn lépett pályára, ezeken egy gólig és egy gólpasszig jutott.

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