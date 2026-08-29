Pénteken Monacóban kisorsolták a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának párosításait: a Fradi az olasz Juventust, a cseh Viktoria Plzent, a szlovén Celjét és a portugál Torreensét fogadja a Groupama Arénában, idegenben pedig az olasz AC Milan, a skót Celtic, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim ellen lép pályára. A zöld-fehérekre tehát két európai sztárcsapat mellett több régi ismerős és számos nehéz idegenbeli mérkőzés is vár.

Kristoffer Zachariassen örül, hogy a Fradi olasz sztárcsapatokat kapott ellenfélnek az Európa-ligában

Fotó: AFP

A Ferencváros az előző idényben egészen a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az új kiírásban pedig négy sikeresen megvívott selejtezős párharcot követően került be ismét a sorozat alapszakaszába. Legutóbb a Trabzonsport búcsúztatta kettős győzelemmel: az idegenbeli 1–0 után csütörtök este 4–0-ra nyert a Groupama Arénában.

Orosz Pál: Erős nyolcast kapott a Ferencváros

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója augusztus 26. óta Monacóban tartózkodott az UEFA Club Competition Committee ülése miatt, ezért személyesen nem lehetett jelen a Trabzonspor elleni visszavágón.

Természetesen követtem a mérkőzést, fantasztikus eredményt értünk el. Csütörtök este tartották a Committee szezonzáró díszvacsoráját, ami után rengetegen jöttek oda hozzám, hogy gratuláljanak a győzelmünkhöz és az újabb főtáblás szerepléshez, illetve ahhoz az úthoz, amit az elmúlt években bejártunk. Mondhatom, hogy felemelő érzés volt

– mondta a fradi.hu-nak Orosz Pál, majd a sorsolással kapcsolatban elárulta, abban reménykedett, hogy a Fradi igazi európai sztárcsapatokat is kap, ráadásul valamelyik nagy riválist Budapesten fogadhatja. Ez végül teljesült, hiszen a Juventus a Groupama Arénába látogat, míg az AC Milan ellen a San Siróban lép pályára a magyar együttes.

„Nagyon drukkoltam, hogy kapjunk igazi sztárcsapatokat, és egyiküket hazai pályán fogadhassuk, annak pedig különösen örülök, hogy ez a csapat a Juventus lett. Már váltottam néhány szót Giorgio Chiellinivel, a klub egykori játékosával, jelenlegi vezetőségi tagjával, aki elmondta, nagyon várja, hogy visszatérhessen Budapestre (Chiellini a két csapat 2020-as BL-mérkőzésén járt Magyarországon – a szerk.). Ugyancsak régi ismerős és jó barát Peter Lawwell a Celticnél, ők pedig bennünket várnak vissza Glasgow-ba, ahol 2020-ban BL-selejtezőmérkőzésen találkoztunk.”