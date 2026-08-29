Pénteken Monacóban kisorsolták a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának párosításait: a Fradi az olasz Juventust, a cseh Viktoria Plzent, a szlovén Celjét és a portugál Torreensét fogadja a Groupama Arénában, idegenben pedig az olasz AC Milan, a skót Celtic, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim ellen lép pályára. A zöld-fehérekre tehát két európai sztárcsapat mellett több régi ismerős és számos nehéz idegenbeli mérkőzés is vár.
A Ferencváros az előző idényben egészen a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában, az új kiírásban pedig négy sikeresen megvívott selejtezős párharcot követően került be ismét a sorozat alapszakaszába. Legutóbb a Trabzonsport búcsúztatta kettős győzelemmel: az idegenbeli 1–0 után csütörtök este 4–0-ra nyert a Groupama Arénában.
Orosz Pál: Erős nyolcast kapott a Ferencváros
Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója augusztus 26. óta Monacóban tartózkodott az UEFA Club Competition Committee ülése miatt, ezért személyesen nem lehetett jelen a Trabzonspor elleni visszavágón.
Természetesen követtem a mérkőzést, fantasztikus eredményt értünk el. Csütörtök este tartották a Committee szezonzáró díszvacsoráját, ami után rengetegen jöttek oda hozzám, hogy gratuláljanak a győzelmünkhöz és az újabb főtáblás szerepléshez, illetve ahhoz az úthoz, amit az elmúlt években bejártunk. Mondhatom, hogy felemelő érzés volt
– mondta a fradi.hu-nak Orosz Pál, majd a sorsolással kapcsolatban elárulta, abban reménykedett, hogy a Fradi igazi európai sztárcsapatokat is kap, ráadásul valamelyik nagy riválist Budapesten fogadhatja. Ez végül teljesült, hiszen a Juventus a Groupama Arénába látogat, míg az AC Milan ellen a San Siróban lép pályára a magyar együttes.
„Nagyon drukkoltam, hogy kapjunk igazi sztárcsapatokat, és egyiküket hazai pályán fogadhassuk, annak pedig különösen örülök, hogy ez a csapat a Juventus lett. Már váltottam néhány szót Giorgio Chiellinivel, a klub egykori játékosával, jelenlegi vezetőségi tagjával, aki elmondta, nagyon várja, hogy visszatérhessen Budapestre (Chiellini a két csapat 2020-as BL-mérkőzésén járt Magyarországon – a szerk.). Ugyancsak régi ismerős és jó barát Peter Lawwell a Celticnél, ők pedig bennünket várnak vissza Glasgow-ba, ahol 2020-ban BL-selejtezőmérkőzésen találkoztunk.”
Orosz Pál hozzátette, hogy Poznanban remek hangulatú mérkőzésre számít a Lech ellen, míg a Viktoria Plzen vezetőivel összenevettek a sorsolás közben, mert a két csapat most már rendszeresen összekerül az európai porondon.
„Egy olyan sorsolást kaptunk, amiben van mindenféle minőségű csapat, de összességében ez egy erős nyolcas. Lehet pontokat gyűjtögetni, jó meccseket játszani, sztárokat látni” – zárta szavait a vezérigazgató.
Hajnal Tamás: Minden mérkőzésen a pontszerzés lesz a cél
Hajnal Tamás sportigazgató ugyancsak örömmel fogadta, hogy a Juventus és az AC Milan is a Ferencváros Európa-liga-ellenfelei közé került. A korábbi magyar válogatott futballista szerint különleges lehetőség a klub számára, hogy Budapesten fogadhatja a Juventust, majd a legendás San Siróban is pályára léphet.
„Nagyon magas színvonalú, mondjuk így, csoportba kerültünk, ahol két nagyon nagy olasz csapat ellen játszhatunk. Hazai pályán fogadhatjuk a Juventust, és pályára léphetünk az AC Milan ellen a San Siróban. Nagyon örülök, mert ezek a mérkőzések nagyon jó lehetőséget kínálnak a klubnak. Az idegenbeli találkozók nagyon nehezek lesznek, a hazai mérkőzéseken viszont reális esélyünk lesz, hogy minél több pontot szerezzünk. Márpedig minden meccsen ez lesz a célunk!”
A San Siróban nem mindennap játszhat az ember
A játékosok közül Mariano Gómez számára már a sorsolás ténye is örömteli lehetett, miután a Trabzonspor elleni visszavágón kis híján súlyos sérülést szenvedett. Ruszlan Malinovszkij a 13. percben durván a bokájára talpalt, s bár Rade Obrenovic játékvezető először sárga lapot mutatott fel, néhány másodperccel később változtatott az ítéletén és kiállította a Trabzonspor ukrán középpályását. Az argentin származású hátvéd pénteken még érzett fájdalmat, komolyabb sérülést azonban szerencsére nem szenvedett. A sorsolásnál Gómez különösen örült az olasz ellenfeleknek.
„AC Milan, Juventus! Kimondani is jó ezeknek a kluboknak a nevét mint leendő ellenfeleinkét. Újabb nehéz mérkőzések várnak ránk, de élveznünk kell, hogy itt vagyunk, hogy ismét az Európa-ligában szerepelhetünk. A selejtezők során bizonyítottuk, hogy nagy feladatok megoldására is képesek vagyunk. Az olasz futballt kifejezetten kedvelem, a Serie A küzdelmeit mindig is követtem, különösen azokat a csapatokat, amelyekben argentin légiósok is szerepelnek.”
A védő ugyanakkor nem kizárólag a két olasz sztárcsapatra figyelt fel: a portugál Torreense keretét is megnézte, és úgy véli, a Ferencvárosra ellene sem vár könnyű feladat.
„Spanyol ellenfél ezúttal nem jutott nekünk, de a portugál Torreense hasonló stílust képvisel. Már meg is néztem a kerete összetételét, sok spanyol játékosa van, biztosan nehéz ellenfél lesz. A legjobban a Celtic és az AC Milan elleni idegenbeli meccset várom. A San Siróban nem mindennap játszhat az ember, nagy élmény lesz ott pályára lépni.”
Zachariassen: Még a Juventus és az AC Milan ellen is lehet esélyünk
Kristoffer Zachariassen különleges módon értesült a Ferencváros ellenfeleiről. A norvég támadó a családjával éppen a Városligetben sétált, amikor a Nemzeti Sport a sorsolás után egy perccel telefonon elérte, így az újságírótól tudta meg, melyik nyolc csapat vár a Fradira.
A Juventus idehaza és az AC Milan idegenben – nagy élmény lesz mindkét mérkőzés. A nyolc találkozó mindegyike nehéznek ígérkezik, de megmutattuk, hogy az ilyen szintű csapatokkal is felvesszük a versenyt. A Groupama Arénában kifejezetten erősek vagyunk.
A norvég játékos szerint az európai selejtezőkön mutatott teljesítmény után a Ferencvárosnak nincs oka arra, hogy bármelyik ellenfelétől előre megijedjen.
„Izgalmas ősz vár ránk ismét, portugál és német klub is van az ellenfelek között, szóval nem lesz könnyű… De nem véletlenül jutottunk el idáig, négy erős együttest kellett búcsúztatnunk. Úgy gondolom, a ligaszakaszban is mindenki ellen lehet esélyünk a győzelemre. Még a Juventus vagy éppen az AC Milan ellen is.”
Cadu örül, hogy a két olasz sztárcsapat jutott a Fradinak
Cadu ugyancsak elégedetten fogadta a sorsolást. A brazil védőnek ráadásul már vannak személyes tapasztalatai olasz csapatok ellen, korábban a Lazio és a Roma ellen is pályára lépett.
Nem lehet panaszunk a sorsolásra. Mind a nyolc mérkőzés keménynek ígérkezik, de az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy ilyen magas szinten kell futballoznunk. A cseh Viktoria Plzent ismét megkaptuk, ezúttal idehaza játszunk vele, annak pedig nagyon örülök, hogy az első kalapból a két legjobb együttes jutott nekünk. A Juventus és az AC Milan topklub, örülök, hogy összekerültünk velük.
A brazil játékos szerint ugyanakkor a többi riválist sem szabad lebecsülni.
„Az olasz labdarúgást mindig is szerettem, korábban a Lazio és a Roma ellen már játszottam. Az olasz csapatok kemények, agresszívek, de nagyon szeretek ellenük futballozni. A német Hoffenheim is erős, ám nyugodtan mondhatom, egyik találkozó sem ígérkezik könnyűnek. Megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani az előttünk álló összecsapásokon” – zárta szavait a 29 esztendős középpályás.
Az alapszakasz első nyolc helyezettje automatikusan továbbjut, a 9-24. helyezettek pedig rájátszásban küzdhetnek meg a kieséses szakaszba kerülésért.
- A Ferencváros hazai El-meccsei: Juventus, Viktoria Plzen, Celje, Torreense
- A Ferencváros idegenbeli El-meccsei: AC Milan, Celtic, Lech Poznan, Hoffenheim