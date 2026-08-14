Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit: sem Orbán Viktor, sem Toroczkai László nem megy el

Rendkívüli

Friss híreket közölt Orbán Anita a horvát erdőtűzről: eddig 58 magyart mentettek ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csütörtök este, az Európa-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján a Ferencváros 1–1-es döntetlent játszott a lengyel Górnik Zabrze otthonában. Ezzel Borbély Balázs csapata 2–1-es összesítéssel továbbjutott a playoffkörbe, ahol a török Trabzonsporral találkozik. Ezzel kapcsolatos hír, hogy a Fradi jövő hétvégi, Kispest Honvéd elleni bajnokiját elhalasztották.

A Fradi az Európa-liga alapszakaszába kerülésért a török Trabzonsporral játszik, és idegenben kezdi a párharcot. A Ferencváros ezt követően fogadta volna a Kispest Honvéd csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójában, azonban a zöld-fehér csapat mérkőzését a törökök elleni sorsdöntő visszavágó miatt elhalasztották.

A Fradi rendkívül fontos párharcot nyert a lengyel Górnik Zabrze ellen
A Fradi rendkívül fontos párharcot nyert a lengyel Górnik Zabrze ellen
Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Miért halasztott a Fradi?

Amennyiben egy klub eljut valamelyik európai kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, a szabályzatban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Így tett a Fradi is, amelynek kérését az MLSZ versenybizottsága jóváhagyta, és a találkozót december 2-ra halasztotta.

A Górnik Zabrze elleni sikerrel a Fradinak már garantált a szereplése a Konferencia-ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar rekordbajnok sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!