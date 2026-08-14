A Fradi az Európa-liga alapszakaszába kerülésért a török Trabzonsporral játszik, és idegenben kezdi a párharcot. A Ferencváros ezt követően fogadta volna a Kispest Honvéd csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójában, azonban a zöld-fehér csapat mérkőzését a törökök elleni sorsdöntő visszavágó miatt elhalasztották.

A Fradi rendkívül fontos párharcot nyert a lengyel Górnik Zabrze ellen

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Miért halasztott a Fradi?

Amennyiben egy klub eljut valamelyik európai kupasorozat selejtezőjének negyedik fordulójáig, a szabályzatban rögzített módon egyoldalú halasztási kérelmet nyújthat be. Így tett a Fradi is, amelynek kérését az MLSZ versenybizottsága jóváhagyta, és a találkozót december 2-ra halasztotta.

A Górnik Zabrze elleni sikerrel a Fradinak már garantált a szereplése a Konferencia-ligában, ami azt jelenti, hogy a magyar rekordbajnok sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján.