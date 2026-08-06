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Szerdán este a Ferencváros 1–0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrze csapatát a Groupama Arénában, az Európa-liga harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén. A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke a közösségi oldalán értékelte csapata győzelmét, emellett pedig köszönetet mondott a szurkolóknak a szenzációs hangulatért.

A szerda esti mérkőzést a Fradi pokoli hőségben nyerte meg. A találkozó után a győztes gólt szerző Corbu Máriusz is azt emelte ki, hogy a Ferencváros jobban alkalmazkodott a hőmérséklethez, ami döntő jelentőségű volt.

Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
A Fradi újabb remek győzelmet aratott
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi elnöke köszönetet mondott a szurkolóknak

A lefújás után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is a rekkenő hőségről posztolt a közösségi oldalán:

„Hiába az embertelen meleg, hatalmas küzdelem után előnnyel várjuk a visszavágót” – írta a Facebookon a Ferencváros elnöke, aki nem sokkal később egy videót is közzétett a győzelmi mámorban.

Nagyon jól küzdöttünk egy izzasztó meccsen. Minden tekintetben nehéz volt egy komoly lengyel csapat ellen. Egy szűk előnyünk van, úgyhogy nagyon oda kell tennünk magunkat. Nagyon köszönöm a szurkolóinknak, hogy a mérkőzés nehéz periódusaiban sokat segítettek nekünk. Nagyon jól tudták, mikor kell belépniük és erőt adniuk nekünk. Úgy akkor is, azért is: hajrá, Fradi!”

 – mondta Kubatov Gábor, akinek csapata jövő csütörtökön játssza a lengyelországi visszavágót.

A párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztes a francia AS Monacóval találkozik a Konferencia-liga selejtezőjének utolsó fordulójában.

Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Európa-liga-selejtező, Górnik Zabrze
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Galéria: A Ferencváros szenzációs győzelmet aratott a Górnik Zabrze ellen
Fotó: Tumbász Hédi
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A fiatal Fradi-szurkolók már a meccs előtt üzentek Kristoffer Zachariassennek
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