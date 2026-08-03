A német Eintracht Frankfurt támadója – aki nyáron ismét visszakerült kölcsönben a Fradihoz – az első fordulóban végigjátszotta a Paks otthonában 4-2-re elveszített mérkőzést, majd a Vasas ellen is kezdőként kapott lehetőséget Borbély Balázstól.
A Vasas elleni meccsen azonban rendkívül gyengén játszott a zöld-fehér csapat, amelynek az első félidőben nem is volt kaput eltaláló lövési kísérlete.
A Fradi edzője Lisztes Krisztián kritizálta
A szünetben aztán Borbély Balázs lecserélte Lisztes Krisztiánt, akinek a helyére a magyar válogatott Gruber Zsombort küldte pályára, azonban a Fradi edzője nem ért el számottevő javulást ezzel a változtatással.
„A labdakihozatalaink nem működtek úgy, mint amikor Naby Keïta a pályán van, aki nem fél a sorok között elkérni a labdát. Ez érezhető, de ő sajnos most sérülés miatt nincs velünk, és még egy-két hétig sérült lesz. Lisztes érezte ezt a játékot a sorok között Pakson, különösen az első félidőben vette fel jól a labdákat.
Most pedig labdába sem ért, meg egy párharcot sem nyert meg. Nem tudom, mi történt, mert szombaton úgy nézett ki, hogy rendben van, most meg ilyen teljesítményt nyújtott. De Gruber is ugyanezt a teljesítményt nyújtotta, úgyhogy lehet, a játékosoknak el kellene gondolkodniuk”
– mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs.
Lisztes Krisztián 17 évesen robbant be a Fradiba az orosz Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt a 2022/23-as szezonban. 2023 szeptemberében a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt 6 millió euróért megvásárolta, de egy szezonra még kölcsönben a Ferencvárosban hagyta. A 2023/24-es szezonja már nem alakult túl jól. Az edzőváltás után a szerb Dejan Sztankovicsotól nem kapta meg azt a bizalmat, mint elődjétől, ráadásul sérülések is hátráltatták az idény során.
2024 nyarán Lisztes Krisztián megérkezett Németországba, de az első szezonjában rengeteg sérülés hátráltatta, így csak a Frankfurt negyedosztályban szereplő második csapatában tudott pályára lépni – abban is csak háromszor.
A balul sikerült frankfurti szezont követően a magyar támadót kölcsönadták a Ferencvárosnak, hogy újra fel tudja építeni magát, Lisztest azonban folyamatosan izomsérülések hátráltatták, nem tudott formába lendülni, így a 2025/26-os szezonban mindössze 97 játékpercet tudott teljesíteni Robbie Keane együttesében.
A 21 éves támadó pályafutásában az előző két szezon szinte teljesen kiesett, így miután eldőlt, hogy idén is a Fradiban futballozhat, bizakodóan nyilatkozott az idény előtt.
A félelem még mindig bennem van. A combhajlítóm már 13-szor szakadt meg, de egyre magabiztosabb vagyok. Ahogy telnek az edzések és jönnek a mérkőzések, érzem, hogy egyre erősebb leszek. Remélem, most már végleg magam mögött hagyhatom ezt az időszakot”
– mondta Lisztes még július elején.
A 21 éves támadó úgy érzi, az elmúlt egy év alatt nemcsak játékosként, hanem emberileg is sokat fejlődött, és mentálisan is érettebbé vált. Hangsúlyozta, hogy Borbély Balázs érkezésével teljesen új helyzet alakult ki a Ferencvárosnál.
Robbie Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbély Balázst régóta ismerem, jó kapcsolatot ápolunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robbie Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes”
– fogalmazott Lisztes, akinek Borbély korábban is volt már az edzője a Fradi utánpótláscsapatában.
Lisztes Krisztián pályafutása egyelőre nem úgy alakul, ahogy azt a szurkolók elképzelték három évvel ezelőtt. A még mindig csak 21 éves támadó a legutóbbi két szezonban összesen 295 percet játszott, így kijelenthető, hogy az elmúlt két éve teljesen elveszett a pályafutása szempontjából. Pont az a két év, amikor egy fiatal játékosnak gyűjtögetnie kellene a játékperceket a legmagasabb szinten. Hogy vissza tud-e jönni a Fradi játékosa, az a jövő zenéje, mindenesetre a Ferencváros nem az a közeg, ahol arra van idő, hogy felépítsenek valakit. Ennél a csapatnál folyamatosan nyomás alatt kell teljesíteni.
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