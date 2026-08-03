A német Eintracht Frankfurt támadója – aki nyáron ismét visszakerült kölcsönben a Fradihoz – az első fordulóban végigjátszotta a Paks otthonában 4-2-re elveszített mérkőzést, majd a Vasas ellen is kezdőként kapott lehetőséget Borbély Balázstól.

Lisztes Krisztián egyelőre még nem tudott bizonyítani a Fradi edzőjének

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Vasas elleni meccsen azonban rendkívül gyengén játszott a zöld-fehér csapat, amelynek az első félidőben nem is volt kaput eltaláló lövési kísérlete.

A Fradi edzője Lisztes Krisztián kritizálta

A szünetben aztán Borbély Balázs lecserélte Lisztes Krisztiánt, akinek a helyére a magyar válogatott Gruber Zsombort küldte pályára, azonban a Fradi edzője nem ért el számottevő javulást ezzel a változtatással.

„A labdakihozatalaink nem működtek úgy, mint amikor Naby Keïta a pályán van, aki nem fél a sorok között elkérni a labdát. Ez érezhető, de ő sajnos most sérülés miatt nincs velünk, és még egy-két hétig sérült lesz. Lisztes érezte ezt a játékot a sorok között Pakson, különösen az első félidőben vette fel jól a labdákat.

Most pedig labdába sem ért, meg egy párharcot sem nyert meg. Nem tudom, mi történt, mert szombaton úgy nézett ki, hogy rendben van, most meg ilyen teljesítményt nyújtott. De Gruber is ugyanezt a teljesítményt nyújtotta, úgyhogy lehet, a játékosoknak el kellene gondolkodniuk”

– mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs.

Lisztes Krisztián 17 évesen robbant be a Fradiba az orosz Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt a 2022/23-as szezonban. 2023 szeptemberében a Bundesligában szereplő Eintracht Frankfurt 6 millió euróért megvásárolta, de egy szezonra még kölcsönben a Ferencvárosban hagyta. A 2023/24-es szezonja már nem alakult túl jól. Az edzőváltás után a szerb Dejan Sztankovicsotól nem kapta meg azt a bizalmat, mint elődjétől, ráadásul sérülések is hátráltatták az idény során.

2024 nyarán Lisztes Krisztián megérkezett Németországba, de az első szezonjában rengeteg sérülés hátráltatta, így csak a Frankfurt negyedosztályban szereplő második csapatában tudott pályára lépni – abban is csak háromszor.

Lisztes Krisztiánnak nem sok sikerélményben volt része Frankfurtban

Fotó: Arne Dedert / dpa Picture-Alliance via AFP

A balul sikerült frankfurti szezont követően a magyar támadót kölcsönadták a Ferencvárosnak, hogy újra fel tudja építeni magát, Lisztest azonban folyamatosan izomsérülések hátráltatták, nem tudott formába lendülni, így a 2025/26-os szezonban mindössze 97 játékpercet tudott teljesíteni Robbie Keane együttesében.