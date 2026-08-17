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A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön a török Trabzonspor otthonában lép pályára az Európa-liga-selejtező playoffkörének első mérkőzésén. Könnyen lehet azonban, hogy a Fradinak az egyik kulcsjátékosa nélkül kell kiállnia, ugyanis izraeli sajtóértesülések szerint Gavriel Kanikovszki visszatérhet a Maccabi Tel-Avivhoz.

Gavriel Kanikovszki Robbie Keane bizalmi embereként érkezett a Fradihoz tavaly nyáron. Az izraeli középpályás 2021 és 2024 között volt a Maccabi Tel-Aviv játékosa, és a 2023/24-es szezonban együtt dolgozott az ír szakemberrel.

Gavriel Kanikovszki (balra) a sorsdöntő El-selejtező előtt távozik a Fraditól
Gavriel Kanikovszki (balra) a sorsdöntő El-selejtező előtt távozik a Fraditól
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Kanikovszki az előző idényben alapember volt a Ferencvárosban, ráadásul a most futó idényben is hétszer lépett pályára kezdőként Borbély Balázs együttesében.

A Fradi kulcsembere a sorsdöntő El-meccs előtt távozhat?

Az izraeli Sport 5 értesülései szerint a Maccabi Tel-Aviv tárgyalásokat kezdeményezett a Fradival a 28 éves középpályás visszavásárlásáról. Azt írják, hogy Gavriel Kanikovszki már mindenben megállapodott az izraeli klubbal a személyes feltételekről, így már csak a két klubnak kell egyezségre jutnia a játékos vételáráról.

A Maccabi Tel-Avivnak óriási szüksége van egy Kanikovszki kaliberű játékosra, ugyanis Kristijan Belic, a csapat szerb válogatott középpályása lábközépcsonttörést szenvedett, így legkorábban decemberben térhet vissza a pályára. Az izraeli portál kiemeli, hogy a Maccabi Tel-Avivnál biztosak abban, hogy Kanikovszki visszatér a csapathoz.

Gavriel Kanikovszki az izraeli futball egyik legkiemelkedőbb játékosa. A Maccabi Tel-Avivot azután hagyta el, hogy a csapattal sorozatban a második bajnoki címét is megszerezte. A középpályás a Fradiban stabil kezdőjátékosnak számít, a mostani idényben pedig a magyar csapat valamennyi mérkőzésén pályára lépett.

Gabi Kanichowsky of Ferencvaros and Kristian Hlynsson of FC Twente participate during the UEFA Europa League qualifier match at Groupama Arena in Budapest, Hungary, on July 30, 2026. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Gavriel Kanikovszki rengeteget dolgozik a Fradi középpályáján
Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A 28 éves középpályás a Maccabi Tel-Aviv utánpótlásában nevelkedett, majd 2021 nyarán felnőtt játékosként tért vissza a klubhoz. Négy éven keresztül erősítette a sárga-kékeket, két bajnoki címhez segítette őket, majd szerződése lejártával ingyen igazolt a Ferencvároshoz.

Kanikovszki eddig 54 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, nyolc gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

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