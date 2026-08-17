Gavriel Kanikovszki Robbie Keane bizalmi embereként érkezett a Fradihoz tavaly nyáron. Az izraeli középpályás 2021 és 2024 között volt a Maccabi Tel-Aviv játékosa, és a 2023/24-es szezonban együtt dolgozott az ír szakemberrel.

Gavriel Kanikovszki (balra) a sorsdöntő El-selejtező előtt távozik a Fraditól

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Kanikovszki az előző idényben alapember volt a Ferencvárosban, ráadásul a most futó idényben is hétszer lépett pályára kezdőként Borbély Balázs együttesében.

A Fradi kulcsembere a sorsdöntő El-meccs előtt távozhat?

Az izraeli Sport 5 értesülései szerint a Maccabi Tel-Aviv tárgyalásokat kezdeményezett a Fradival a 28 éves középpályás visszavásárlásáról. Azt írják, hogy Gavriel Kanikovszki már mindenben megállapodott az izraeli klubbal a személyes feltételekről, így már csak a két klubnak kell egyezségre jutnia a játékos vételáráról.

A Maccabi Tel-Avivnak óriási szüksége van egy Kanikovszki kaliberű játékosra, ugyanis Kristijan Belic, a csapat szerb válogatott középpályása lábközépcsonttörést szenvedett, így legkorábban decemberben térhet vissza a pályára. Az izraeli portál kiemeli, hogy a Maccabi Tel-Avivnál biztosak abban, hogy Kanikovszki visszatér a csapathoz.

Gavriel Kanikovszki az izraeli futball egyik legkiemelkedőbb játékosa. A Maccabi Tel-Avivot azután hagyta el, hogy a csapattal sorozatban a második bajnoki címét is megszerezte. A középpályás a Fradiban stabil kezdőjátékosnak számít, a mostani idényben pedig a magyar csapat valamennyi mérkőzésén pályára lépett.

Gavriel Kanikovszki rengeteget dolgozik a Fradi középpályáján

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A 28 éves középpályás a Maccabi Tel-Aviv utánpótlásában nevelkedett, majd 2021 nyarán felnőtt játékosként tért vissza a klubhoz. Négy éven keresztül erősítette a sárga-kékeket, két bajnoki címhez segítette őket, majd szerződése lejártával ingyen igazolt a Ferencvároshoz.

Kanikovszki eddig 54 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, nyolc gólt szerzett és öt gólpasszt adott.