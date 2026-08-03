A Fradi az OTP Bank Liga nyitófordulójában 4–2-es vereséget szenvedett Pakson, majd a második fordulóban 0–0-s döntetlent játszott az újonc Vasassal a Groupama Arénában.

A Fradi ezúttal az újonc Vasassal nem bírt az NB I-ben

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Borbély Balázs együttese tehát két forduló után még nyeretlen az NB I-ben, ami különösen annak fényében meglepő, hogy közben az európai kupaporondon remekel.

A Fradi új edzője is elkezdett panaszkodni a fiatal szabályra

A két NB I-es botlás között a Ferencváros szenzációs teljesítménnyel búcsúztatta a Twentét az Európa-liga második selejtezőkörében. Borbély Balázs csapata olyannyira kontrollálta a visszavágót, hogy a holland élcsapat hiába játszott közel egy órát emberelőnyben, gyakorlatilag esélye sem volt a továbbjutásra.

A Twente elleni remek teljesítményt azonban egy rendkívül csalódást keltő Vasas elleni mérkőzés követte. Vasárnap este a Fradi úgy játszott gól nélküli döntetlent az NB I újoncával, hogy első kaput eltaláló lövésére egészen a 83. percig kellett várni – ez pedig rendkívül kínos statisztika.

Borbély Balázs az NB I-ben egyelőre nyeretlen a Fradi kispadján

Fotó: Tumbás Hédi

„Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, nem voltunk elég élesek, nem láttam az önbizalmat. Az egész támadónégyes gyengén teljesített. A második félidő jobban sikerült, volt két tiszta gólhelyzetünk, de nem tudtunk betalálni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, akinek még hozzá kell szoknia ahhoz, hogy az NB I-ben nem küldheti pályára ugyanazt a csapatot, mint a nemzetközi mérkőzéseken.

Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok. Meg kellene találni az egyensúlyt, mert be akarjuk tartani a fiatal szabályt, ezt valahogy meg kellene oldani. Még ismerkedünk a játékosokkal, bár az első két NB I-es mérkőzésen többen is kellemetlen meglepetést okoztak nekem. Ez így kevés”

– tette hozzá a Ferencváros vezetőedzője, aki a Twente elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán, hogy megfeleljen a fiatal szabály előírásainak.

Mi is az a hazai szabály?

Az első fordulóban a Ferencváros úgy kapott ki 4–2-re Pakson, hogy Borbély Balázs kilenc helyen változtatott azon a csapaton, amely néhány nappal korábban győzni tudott a Twente otthonában. A Vasas ellen már jóval visszafogottabban rotált, de a hazai szabály miatt továbbra sem teheti meg, hogy ugyanazt a kezdőt küldi pályára, amely az európai kupaporondon kiválóan teljesít.