A Fradi az OTP Bank Liga nyitófordulójában 4–2-es vereséget szenvedett Pakson, majd a második fordulóban 0–0-s döntetlent játszott az újonc Vasassal a Groupama Arénában.
Borbély Balázs együttese tehát két forduló után még nyeretlen az NB I-ben, ami különösen annak fényében meglepő, hogy közben az európai kupaporondon remekel.
A Fradi új edzője is elkezdett panaszkodni a fiatal szabályra
A két NB I-es botlás között a Ferencváros szenzációs teljesítménnyel búcsúztatta a Twentét az Európa-liga második selejtezőkörében. Borbély Balázs csapata olyannyira kontrollálta a visszavágót, hogy a holland élcsapat hiába játszott közel egy órát emberelőnyben, gyakorlatilag esélye sem volt a továbbjutásra.
A Twente elleni remek teljesítményt azonban egy rendkívül csalódást keltő Vasas elleni mérkőzés követte. Vasárnap este a Fradi úgy játszott gól nélküli döntetlent az NB I újoncával, hogy első kaput eltaláló lövésére egészen a 83. percig kellett várni – ez pedig rendkívül kínos statisztika.
„Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, nem voltunk elég élesek, nem láttam az önbizalmat. Az egész támadónégyes gyengén teljesített. A második félidő jobban sikerült, volt két tiszta gólhelyzetünk, de nem tudtunk betalálni” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, akinek még hozzá kell szoknia ahhoz, hogy az NB I-ben nem küldheti pályára ugyanazt a csapatot, mint a nemzetközi mérkőzéseken.
Van, akinek kevés az önbizalma, van, akinek túl sok. Meg kellene találni az egyensúlyt, mert be akarjuk tartani a fiatal szabályt, ezt valahogy meg kellene oldani. Még ismerkedünk a játékosokkal, bár az első két NB I-es mérkőzésen többen is kellemetlen meglepetést okoztak nekem. Ez így kevés”
– tette hozzá a Ferencváros vezetőedzője, aki a Twente elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a kezdőcsapatán, hogy megfeleljen a fiatal szabály előírásainak.
Mi is az a hazai szabály?
Az első fordulóban a Ferencváros úgy kapott ki 4–2-re Pakson, hogy Borbély Balázs kilenc helyen változtatott azon a csapaton, amely néhány nappal korábban győzni tudott a Twente otthonában. A Vasas ellen már jóval visszafogottabban rotált, de a hazai szabály miatt továbbra sem teheti meg, hogy ugyanazt a kezdőt küldi pályára, amely az európai kupaporondon kiválóan teljesít.
Az edzők ugyan csak fiatal szabályként emlegetik, valójában azonban a Magyar Labdarúgó Szövetség úgynevezett 4+1-es ajánlásáról, hivatalos nevén hazai szabályról van szó. Ennek lényege, hogy minden élvonalbeli klubnak mérkőzésenként legalább négy hazai játékost kell végig a pályán tartania, emellett egy 21 éven aluli labdarúgónak minimum 45 percet kell játszania.
Az idei szezon egyik újdonsága, hogy a nemzetközi kupamérkőzéseken teljesített hazai és fiatal játékperceket is beleszámítják az NB I-es ösztönzőrendszerbe.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem kötelező előírás, hanem egy pénzügyi ösztönző. A szabály be nem tartásáért semmilyen sportszakmai hátrány nem éri a klubokat: nem jár pontlevonás, és a tabellán sem szenvednek emiatt hátrányt. A feltételek teljesítéséért ugyanakkor 500 millió forintos külön támogatás jár. Éppen ezért félrevezető volt, amikor az előző szezonban sokan úgy beszéltek a szabályról, mintha annak betartása kötelező lenne.
Az NSMI (Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet) rendszere ugyanakkor az államilag elismert kiemelt akadémiák támogatási szerződéseihez kapcsolódik. A kilenc kiemelt akadémiával rendelkező klub – a DVSC, a DVTK, az ETO, az FTC, a Honvéd, a Kisvárda, az MTK, a Puskás Akadémia és a Vasas – külön ösztönzőrendszerben vesz részt.
Az M4 Sport korábban kiadott egy kézikönyvet a fiatal percekhez, amiben benne van, hogy Sportállamtitkárság 2025-ben olyan nyilatkozatot kért ezektől a kluboktól, amelyben vállalniuk kellett az ösztönzőrendszer feltételeinek teljesítését.
Amennyiben ezt nem vállalják, vagy vállalják ugyan, de nem teljesítik, a kiemelt akadémiai státusz elvesztése, illetve a támogatások visszafizetése is szóba kerülhet, ami akár több milliárd forintos tételt is jelenthet.
Az előző szezonban a Ferencváros rengeteget szenvedett amiatt, hogy igyekezett megfelelni az ösztönzőrendszer elvárásainak, és beépíteni a magyar játékosokat a csapatba. Ez is jelentős szerepet játszott abban, hogy hét év után elveszítette az NB I-es bajnoki címet.
A Fradi-szurkolók szinte minden héten arra kérték Kubatov Gábort, a klub elnökét, hogy engedje el a hazai szabály teljesítését, hiszen a Ferencváros az elmúlt években jelentős bevételeket szerzett európai kupaszerepléseiből.
Borbély Balázs vasárnapi nyilatkozatából ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a Ferencváros idén sem mond le az ösztönzőrendszer teljesítéséről. Ez pedig azt jelenti, hogy neki is ugyanúgy sakkoznia kell majd a kerettel, ahogyan azt Robbie Keane is megpróbálta – több-kevesebb sikerrel.
- kapcsolódó cikkek: