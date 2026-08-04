A Fradi már az első fordulóban nagy pofont kapott, amikor Pakson 4–2-re kikapott, majd a második játéknapon sem tudta megszerezni első győzelmét: óriási meglepetésre az újonc Vasas gól nélküli döntetlennel távozott a Groupama Arénából. A rekordbajnok így két forduló után mindössze egy ponttal áll, ami különösen annak fényében szokatlan, hogy az elmúlt években rendre eredményesen kezdte az NB I-es idényeket.

A Fradi nem bírt hazai pályán az újonc Vasassal

Fotó: fradi.hu

Szokatlan kezdés

A statisztikák is jól mutatják, mennyire ritka az ilyen szezonkezdet az FTC esetében: a mostanit megelőző legutóbbi tíz idényben hatszor is két győzelemmel rajtolt a csapat. A zöld-fehérek ezekben az években már a bajnokság első heteiben jelezték riválisaiknak, hogy ismét a bajnoki cím első számú esélyesei.

Ugyanezekben az évadokban mindössze egyszer fordult elő, hogy a Fradi az első két bajnoki fordulóban egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni: a 2017–2018-as szezonban Thomas Doll együttese hazai pályán 1–1-es döntetlennel kezdett a Puskás Akadémia ellen, majd a második fordulóban 2–2-t játszott az Újpest vendégeként a derbin. Az első sikerre a harmadik fordulóig kellett várni, amikor a Ferencváros 5–0-ra kiütötte a Mezőkövesdet.

A Fradi előző tíz idénykezdete: 2016–2017: FTC–Haladás 3–1, Honvéd–FTC 0-1

FTC–Haladás 3–1, Honvéd–FTC 0-1 2017–2018: FTC–Puskás Akadémia 1–1, Újpest–FTC 2–2

FTC–Puskás Akadémia 1–1, Újpest–FTC 2–2 2018–2019: FTC–DVTK 4–1, MTK–FTC 1–4

FTC–DVTK 4–1, MTK–FTC 1–4 2019–2020: FTC–DVSC 2–1, ZTE–FTC 1–2

FTC–DVSC 2–1, ZTE–FTC 1–2 2020–2021: MTK–FTC 1–1, ZTE–FTC 1–2*

MTK–FTC 1–1, ZTE–FTC 1–2* 2021–2022: FTC–Kisvárda 1–2, Fehérvár–FTC 0–1

FTC–Kisvárda 1–2, Fehérvár–FTC 0–1 2022–2023: FTC–Puskás Akadémia 1-0, ZTE–FTC 1–2

FTC–Puskás Akadémia 1-0, ZTE–FTC 1–2 2023–2024: FTC–Kecskemét 1–0, Fehérvár–FTC 3–5

FTC–Kecskemét 1–0, Fehérvár–FTC 3–5 2024–2025: FTC–Kecskemét 1–0; DVTK–FTC 0–2**

FTC–Kecskemét 1–0; DVTK–FTC 0–2** 2025–2026: MTK–FTC 1–1, FTC0–Kazincbarcika 3–0 *a 2. fordulót (FTC–DVTK 0–1) januárban pótolták

**az 1. fordulót (DVSC–FTC 5–4) decemberben pótolták

Akkor a gyenge rajt ellenére a zöld-fehérek hamar elkapták a fonalat, és sorozatban öt bajnokit megnyertek. Az idény során végig harcban voltak az aranyéremért, a bajnoki cím sorsa pedig csak az utolsó fordulókban dőlt el. A végelszámolásnál azonban két pont hiányzott: a Videoton 68 ponttal végzett az élen, míg a Ferencváros 66 ponttal lett második.

Noha papíron a 2020–2021-es évadban is két botlás jött össze az első két fordulóban, a gyakorlatban ez máshogy nézett ki: az MTK elleni 1–1-et követően a DVTK elleni hazai összecsapást elhalasztották, és bár a januári pótlás során a miskolciak 1–0-ra nyertek, az MTK elleni pontvesztést ténylegesen a Zalaegerszegen elért 2–1-es siker követte.

Nehezítő körülmények

A mostani idénykezdetet ugyanakkor nem lehet kizárólag a statisztikák alapján megítélni. A Ferencváros nyáron jelentős változásokon ment keresztül: új vezetőedzővel vágott neki az idénynek, miközben a keret átalakítása és az MLSZ a magyar játékosok szerepeltetését ösztönző szabálya is alkalmazkodásra készteti a klubot. Emellett a zöld-fehéreknek már július eleje óta párhuzamosan kell helytállniuk az Európa-liga selejtezőjében is, ami jelentősen megnehezíti a felkészülést és a rotációt. Mindezekről korábban részletesen is írtunk itt.