A Fradi már az első fordulóban nagy pofont kapott, amikor Pakson 4–2-re kikapott, majd a második játéknapon sem tudta megszerezni első győzelmét: óriási meglepetésre az újonc Vasas gól nélküli döntetlennel távozott a Groupama Arénából. A rekordbajnok így két forduló után mindössze egy ponttal áll, ami különösen annak fényében szokatlan, hogy az elmúlt években rendre eredményesen kezdte az NB I-es idényeket.
Szokatlan kezdés
A statisztikák is jól mutatják, mennyire ritka az ilyen szezonkezdet az FTC esetében: a mostanit megelőző legutóbbi tíz idényben hatszor is két győzelemmel rajtolt a csapat. A zöld-fehérek ezekben az években már a bajnokság első heteiben jelezték riválisaiknak, hogy ismét a bajnoki cím első számú esélyesei.
Ugyanezekben az évadokban mindössze egyszer fordult elő, hogy a Fradi az első két bajnoki fordulóban egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni: a 2017–2018-as szezonban Thomas Doll együttese hazai pályán 1–1-es döntetlennel kezdett a Puskás Akadémia ellen, majd a második fordulóban 2–2-t játszott az Újpest vendégeként a derbin. Az első sikerre a harmadik fordulóig kellett várni, amikor a Ferencváros 5–0-ra kiütötte a Mezőkövesdet.
A Fradi előző tíz idénykezdete:
*a 2. fordulót (FTC–DVTK 0–1) januárban pótolták
Akkor a gyenge rajt ellenére a zöld-fehérek hamar elkapták a fonalat, és sorozatban öt bajnokit megnyertek. Az idény során végig harcban voltak az aranyéremért, a bajnoki cím sorsa pedig csak az utolsó fordulókban dőlt el. A végelszámolásnál azonban két pont hiányzott: a Videoton 68 ponttal végzett az élen, míg a Ferencváros 66 ponttal lett második.
Noha papíron a 2020–2021-es évadban is két botlás jött össze az első két fordulóban, a gyakorlatban ez máshogy nézett ki: az MTK elleni 1–1-et követően a DVTK elleni hazai összecsapást elhalasztották, és bár a januári pótlás során a miskolciak 1–0-ra nyertek, az MTK elleni pontvesztést ténylegesen a Zalaegerszegen elért 2–1-es siker követte.
Nehezítő körülmények
A mostani idénykezdetet ugyanakkor nem lehet kizárólag a statisztikák alapján megítélni. A Ferencváros nyáron jelentős változásokon ment keresztül: új vezetőedzővel vágott neki az idénynek, miközben a keret átalakítása és az MLSZ a magyar játékosok szerepeltetését ösztönző szabálya is alkalmazkodásra készteti a klubot. Emellett a zöld-fehéreknek már július eleje óta párhuzamosan kell helytállniuk az Európa-liga selejtezőjében is, ami jelentősen megnehezíti a felkészülést és a rotációt. Mindezekről korábban részletesen is írtunk itt.
Éppen ezért egyelőre korai lenne messzemenő következtetéseket levonni a két bajnoki botlásból. Az viszont jól látszik, hogy a Ferencváros az elmúlt évtizedben rendkívül ritkán kezdett ennyire eredménytelenül, és legutóbb, amikor ez megtörtént, végül lemaradt a bajnoki címről. Hogy a mostani rossz rajt egyszeri kisiklásnak bizonyul-e, vagy valóban előrevetít valamit az idényből, arra a következő hetek és hónapok adhatnak választ.