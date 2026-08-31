A Puskás Akadémia–Ferencváros rangadó gól nélküli első félideje után Kristoffer Zachariassen az 53. percben megszerezte a vezetést a Fradinak, öt perccel később azonban Dibusz Dénes hibáját kihasználva Georgij Harutjunjan egyenlített. A sérült Lenny Joseph helyére már a 14. percben beállt Lisztes Krisztián a 63. percben ismét előnyhöz juttatta a Fradit, majd a vendégek később büntetőt is rúghattak, de Lehoczki Bendegúz kivédte Toon Raemaekers tizenegyesét. A hajrában Lamin Colley a kapuba fejelt, ám a gólt videózás után les miatt érvénytelenítették, így maradt a 2–1-es ferencvárosi siker.

Babó Levente elismerte, hogy több területen jobb volt a Fradi

Fotó: puskasakademia.hu

Babó Levente kiakadt a drámai végjáték után

A Puskás Akadémia vezetőedzője a lefújást követően nem rejtette véka alá a véleményét a hajrában történt jelenetről, s elárulta, hogyan élte meg a kilencvenedik perc drámáját.

Rosszul. De nem tudok ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, méltatlan ez a helyzet a játékosokhoz és a szurkolókhoz is. Mit kellene ilyenkor tenni, megkérdezni Naby Keitát, hogy mit szeretett volna csinálni, letenni a labdát a társának, vagy csak rúgott egy kacskát? Szerintem van olyan jó játékos, hogy ha labdához ér, kontrollálja is

– idézi a Nemzeti Sport Babó Leventét.

A szakember ugyanakkor nem csupán a hajrában visszavont találatban kereste a vereség okát. Babó szerint csapata az első félidőben túlságosan visszafogottan futballozott, és csak a kapott gól után tudott igazán feloldódni.

„Az eredménytől függetlenül a legnagyobb tanulsága a mérkőzésnek, hogy az első félidőben nem nyújthatunk ilyen visszafogott teljesítményt. Valamiért görcsösek voltunk. A kapott gól után változott ez meg, utána oldódtunk csak fel. Az első félidővel nagyon nem vagyok megelégedve, a másodikkal már inkább.”

A 45 esztendős tréner azt is elismerte, hogy összességében a Ferencváros nyújtotta a jobb teljesítményt, még ha úgy is érezte, hogy csapata számára benne volt a pontszerzés a mérkőzésben.

„Én is azt érzem, hogy abszolút benne volt a pontszerzés lehetősége a meccsben, de a Fradi sok szempontból jobb teljesítményt nyújtott, és egy büntetőt is kihagyott. Másrészt biztosan voltak olyan mérkőzések, amelyeket mi nyertünk meg úgy, hogy az ellenfél érezhette azt, neki kellett volna nyernie vagy pontot szereznie.”