Alig három nappal a Trabzonspor kiütése után újabb nagy feladat vár a Fradira. A zöld-fehérek csütörtök este 4–0-ra legyőzték török ellenfelüket, így 5–0-s összesítéssel bejutottak az Európa-liga alapszakaszába, vasárnap pedig már Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen kell bizonyítaniuk.

A Fradinak nyernie kell Felcsúton, ha nem szeretne már a bajnokság elején leszakadni

Fotó: fradi.hu

A két mérkőzés között alig több mint 72 óra telik el, ráadásul egészen más jellegű kihívás vár a Fradira. Az európai kupaszereplés egyik legnagyobb nehézségét éppen az jelenti, hogy a kiemelt figyelmet kapó nemzetközi esték után néhány nappal később a bajnokságban is ugyanolyan koncentrációval kell pályára lépni. Márpedig ezúttal nem akármilyen ellenfél vár Borbély Balázs csapatára: a Puskás Akadémia öt fordulót követően 12 ponttal vezeti az NB I-et.

Remekül kezdett a Puskás Akadémia

A felcsútiak idénykezdése eddig kifejezetten meggyőző. A Puskás az első öt bajnokijából négyet megnyert, mindössze egyszer szenvedett vereséget, így 12 ponttal áll a tabella élén. A listavezető előnye négy pont a második helyezettel szemben, vagyis már az is biztos, hogy a Ferencváros elleni eredménytől függetlenül az első helyen zárja a hatodik fordulót.

Nem példa nélküli ugyanakkor a klub történetében a mostani remek rajt. Legutóbb 2024-ben kezdett ugyanilyen eredményesen a Puskás Akadémia: akkor is négy győzelem és egy vereség állt a neve mellett az első öt fordulót követően.

A Ferencváros helyzete egészen más. Borbély Balázs együttese az Európa-liga-selejtező miatt még csak három mérkőzést játszott az NB I-ben, miután két bajnokiját is elhalasztották. A zöld-fehérek Pakson kétszeri vezetés után 4–2-es vereséggel kezdték az idényt, majd hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak a Vasassal. Az első győzelem Zalaegerszegen jött össze, ahol 1–0-ra nyert a Fradi.

A bajnoki eredménysor tehát javuló tendenciát mutat: vereség, döntetlen, majd győzelem. Ha pedig valamennyi sorozatot figyelembe vesszük, még látványosabb a formajavulás.

A Ferencváros sorozatban három tétmérkőzést nyert meg kapott gól nélkül. A ZTE elleni 1–0-s siker mellett a Trabzonspor elleni Európa-liga-párharc mindkét találkozóján érintetlen maradt Dibusz Dénes kapuja: Törökországban 1–0-ra, a Groupama Arénában 4–0-ra győzött az FTC. Mindez önbizalmat adhat a zöld-fehéreknek, ugyanakkor a vasárnapi mérkőzésen az is kiderül, hogyan sikerül kezelniük a Trabzonspor elleni kiütéses siker után következő gyors váltást.