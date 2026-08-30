Alig három nappal a Trabzonspor kiütése után újabb nagy feladat vár a Fradira. A zöld-fehérek csütörtök este 4–0-ra legyőzték török ellenfelüket, így 5–0-s összesítéssel bejutottak az Európa-liga alapszakaszába, vasárnap pedig már Felcsúton, a Puskás Akadémia ellen kell bizonyítaniuk.
A két mérkőzés között alig több mint 72 óra telik el, ráadásul egészen más jellegű kihívás vár a Fradira. Az európai kupaszereplés egyik legnagyobb nehézségét éppen az jelenti, hogy a kiemelt figyelmet kapó nemzetközi esték után néhány nappal később a bajnokságban is ugyanolyan koncentrációval kell pályára lépni. Márpedig ezúttal nem akármilyen ellenfél vár Borbély Balázs csapatára: a Puskás Akadémia öt fordulót követően 12 ponttal vezeti az NB I-et.
Remekül kezdett a Puskás Akadémia
A felcsútiak idénykezdése eddig kifejezetten meggyőző. A Puskás az első öt bajnokijából négyet megnyert, mindössze egyszer szenvedett vereséget, így 12 ponttal áll a tabella élén. A listavezető előnye négy pont a második helyezettel szemben, vagyis már az is biztos, hogy a Ferencváros elleni eredménytől függetlenül az első helyen zárja a hatodik fordulót.
Nem példa nélküli ugyanakkor a klub történetében a mostani remek rajt. Legutóbb 2024-ben kezdett ugyanilyen eredményesen a Puskás Akadémia: akkor is négy győzelem és egy vereség állt a neve mellett az első öt fordulót követően.
A Ferencváros helyzete egészen más. Borbély Balázs együttese az Európa-liga-selejtező miatt még csak három mérkőzést játszott az NB I-ben, miután két bajnokiját is elhalasztották. A zöld-fehérek Pakson kétszeri vezetés után 4–2-es vereséggel kezdték az idényt, majd hazai pályán gól nélküli döntetlent játszottak a Vasassal. Az első győzelem Zalaegerszegen jött össze, ahol 1–0-ra nyert a Fradi.
A bajnoki eredménysor tehát javuló tendenciát mutat: vereség, döntetlen, majd győzelem. Ha pedig valamennyi sorozatot figyelembe vesszük, még látványosabb a formajavulás.
A Ferencváros sorozatban három tétmérkőzést nyert meg kapott gól nélkül. A ZTE elleni 1–0-s siker mellett a Trabzonspor elleni Európa-liga-párharc mindkét találkozóján érintetlen maradt Dibusz Dénes kapuja: Törökországban 1–0-ra, a Groupama Arénában 4–0-ra győzött az FTC. Mindez önbizalmat adhat a zöld-fehéreknek, ugyanakkor a vasárnapi mérkőzésen az is kiderül, hogyan sikerül kezelniük a Trabzonspor elleni kiütéses siker után következő gyors váltást.
Ritkán nyer Felcsúton a Ferencváros
A két együttes vasárnap már a 35. alkalommal találkozik egymással az élvonalban. Az örökmérleg a Ferencváros fölényét mutatja, de korántsem egyoldalú: az eddigi 34 bajnokiból 13-at nyertek meg a zöld-fehérek, 13 döntetlen mellett nyolcszor a Puskás Akadémia győzött.
Az előző idény különösen kiegyenlített párharcot hozott, mindhárom találkozó 2–1-es eredménnyel zárult. Előbb a Puskás Akadémia győzött, majd a következő két bajnokit a Ferencváros nyerte meg. Ha Borbély Balázs együttese vasárnap ismét három pontot szerezne, sorozatban harmadszor győzné le a felcsútiakat. Ilyen szériára a két klub élvonalbeli párharcának történetében eddig mindössze egyszer, 2014 és 2015 között volt példa.
A Pancho Arénában ugyanakkor hagyományosan nehezen boldogul a Fradi. A Puskás pályaválasztása mellett eddig 15 alkalommal találkoztak, és meglepő módon a döntetlen volt messze a leggyakoribb eredmény. Hétszer osztoztak meg a pontokon, öt alkalommal a Puskás, mindössze háromszor pedig a Ferencváros győzött.
Az ikszek között is van egy feltűnő tendencia: a 15 felcsúti összecsapásból öt 1–1-es eredménnyel ért véget. A Fradi mindössze 2015 áprilisában és tavaly novemberben tudott 2–1-re, 2022 októberében pedig 4–2-re győzni a Puskás vendégeként.
Az egymás elleni mérleg tehát arra figyelmezteti a zöld-fehéreket, hogy a listavezető otthonában még akkor sem számíthatnak egyszerű mérkőzésre, ha a Trabzonspor elleni teljesítmény alapján kiváló formában érkeznek Felcsútra.
72 óra alatt kell átállnia a Fradinak
A vasárnapi rangadó egyik legérdekesebb kérdése éppen az lehet, mennyire sikerül fizikailag és mentálisan átállnia a Ferencvárosnak. Miközben a Puskás Akadémia egész héten erre a mérkőzésre készülhetett, a zöld-fehérek csütörtökön még az idény eddigi legfontosabb találkozóját játszották.
Borbély Balázsnak ezért azt is mérlegelnie kell, mennyit változtat a Trabzonspor elleni kezdőcsapaton. A Ferencváros kerete lehetőséget ad a rotációra, ugyanakkor a listavezető elleni rangadó aligha az a mérkőzés, amelyen következmények nélkül lehetne nagyobb kockázatot vállalni.
A Fradinak viszont a lendület mellett az önbizalma is hatalmas lehet. A Trabzonspor elleni 5–0-s összesítés nemcsak továbbjutást jelentett, hanem erődemonstráció is volt, ráadásul a zöld-fehérek európai szereplése eddig jóval meggyőzőbb képet mutatott, mint a bajnoki rajtjuk.
Éppen erről beszélt nemrég Gavriel Kanikovszki is: a Ferencváros izraeli középpályása szerint a csapatnak fejben kell elérnie, hogy ugyanazzal a győztes mentalitással fusson ki a magyar bajnoki mérkőzésekre, mint az európai kupatalálkozókra.
Így változott meg a Fradi Borbély Balázs érkezésével
A vasárnapi mérkőzés azért is érdekes erőfelmérő lehet, mert Borbély Balázs Ferencvárosa ugyan eredményesen vette az első komoly akadályokat, játékában azonban még bőven vannak formálódó elemek. Az új vezetőedző a Győrben alkalmazott elképzeléseiből többet is magával hozott, közben viszont folyamatosan alkalmazkodnia kellett a rendelkezésére álló kerethez és az ellenfelekhez.
Ez különösen jól látszott az európai selejtezők során. A Ferencváros a nyolc nemzetközi mérkőzésen átlagosan 48,4 százalékban birtokolta a labdát, miközben az NB I-ben ez az arány közel 57 százalék. Ahogy egyre erősebb ellenfelek következtek, Borbély csapata egyre inkább hajlandó volt lemondani a labdás fölényről, és szükség esetén direktebb futballra váltani.
A Twente és a Górnik Zabrze agresszív letámadása ellen például többször hosszú labdákkal próbálta átjátszani az ellenfél első védelmi vonalát a Fradi. Ez egyben Borbély alkalmazkodókészségét is megmutatta: nem ragaszkodott mindenáron egyetlen játékfelfogáshoz, hanem az adott ellenfélhez igazította csapata futballját. A labda nélküli játék ugyanakkor még nem minden esetben működött tökéletesen, a letámadás intenzitása és időzítése időnként elmaradt attól, amit korábban Borbély csapataitól látni lehetett.
Támadásban már jóval egyértelműbben kirajzolódnak az új vezetőedző elképzelései. A labdakihozataloknál a Ferencváros gyakran 4–1–2–3-as szerkezetet vesz fel, miközben a helyzetkialakításban különösen fontossá vált a bal oldal. Ebben kiemelkedő szerepe van Cadunak, akinek Borbély igyekszik minél több egy az egy elleni helyzetet teremteni. A brazil a selejtezősorozatban csapatán belül a legtöbb sikeres cselt és beadást mutatta be, valamint ő juttatta el legtöbbször a labdát az ellenfél tizenhatosán belülre.
Az eredmények mindenesetre azt mutatják, hogy az átalakulás közben is működőképes a Ferencváros. A négy európai párharcból háromban pozitív várható gólkülönbséget produkált, meccsenként 0,57-es értékkel, ami még az előző idény Európa-liga-alapszakaszában elért 0,39-es mutatóját is felülmúlja. Ráadásul a nyolc selejtezőmérkőzés egyikén sem került hátrányba, így egyetlen percig sem állt kiesésre.
Éppen ezért a Puskás Akadémia elleni rangadó újabb érdekes tesztet jelenthet Borbély Ferencvárosa számára. A nemzetközi porondon már bebizonyította, hogy képes alkalmazkodni különböző játékstílusokhoz, lemondani a labdáról, ha arra van szükség, és eredményesen futballozni erősebbnek tartott riválisok ellen is. Felcsúton viszont más feladat vár rá: az NB I listavezetőjével szemben kell megmutatnia, hogy az Európában látott fejlődést és eredményességet a hazai bajnokságba is át tudja menteni.
NB I, 6. forduló
Puskás Akadémia–Ferencváros 19.00 (tv: M4 Sport)