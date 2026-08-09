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A Ferencváros szombat este a Real Madridot fogadta a Groupama Arénában. A felkészülési mérkőzést a spanyol gigász nyerte 2-1-re, de a Fradi egyenrangú partnere tudott lenni a világ legnagyobb futballklubjának. A meccs után az FTC vezetőedzője, Borbély Balázs, valamint a csapat rutinos kapusa, Dibusz Dénes is nyilatkozott az Origo Sportnak.

A Fradi-Real Madrid meccset óriási érdeklődés övezte, a Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen gyakorlatilag telt ház előtt lépett pályára a két csapat. A Ferencvárosnak már az első félidőben is adódtak helyzetei, de a vezetést a fölényben játszó spanyolok szerezték meg a szünet előtt. A második félidőben mindkét együttes betalált, a Real így 2-1-re nyerte meg a jó iramú, eseménydús találkozót.

A Fradi-Real Madrid meccs izgalmas csatát hozott
A Fradi-Real Madrid meccs izgalmas csatát hozott
Fotó: Szabolcs László

A Fradi edzője elismerően beszélt José Mourinhóról

A Fradi vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy időhiány miatt nem mentek bele a taktikai részletekbe, a legfőbb szempont az volt, hogy a Real elleni mérkőzés egyfajta futballünnep legyen a zöld-fehérek számára. 

Úgy fogtuk fel, hogy inkább legyen ez egy ünnep, egy gála. Próbáljuk kialakítani a saját stílusunkat, 

ez még nem minden mérkőzésen sikerül. Vannak jobb meccseink, vagy egy adott mérkőzésen belül jobban sikerült periódusaink. Ma is akadtak bőven pozitívumok, voltak olyan szakaszai a meccsnek, ami abszolút rendben volt, mert kontrollálni tudtuk a játékot. Önbizalommal játszottunk, kreatívak és labdabiztosak voltunk” – kezdte értékelését Borbély Balázs, aki Nagy Ádám bemutatkozásával és Naby Keita sérülésből való sikeres visszatérésével is elégedett volt. 

A Ferencváros trénere szerint a Real elleni találkozóból erőt meríthetnek 

a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezős visszavágóra. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a kettőt nehéz összehasonlítani, hiszen ez barátságos összecsapás volt, a jövő heti kupameccsnek azonban komoly tétje van.

Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Borbély Balázs elégedett volt a Fradi játékával
Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs az Origo Sportnak elmondta, milyen érzéseket váltott ki belőle a Real Madrid elleni mérkőzés, 

és azt is elárulta, mit gondol kollégájáról, José Mourinhóról. „Nyilván kellemes érzés volt a világ egyik legnagyobb csapata ellen játszani. Elismerem José Mourinhót, abszolút nagyra becsülöm a munkáját. Tudjuk, hogy kiről van szó, tisztában vagyunk azzal, milyen karriert futott be” – mondta a Fradi edzője.  

Dibusz Dénes szerint a Real Madrid jól járt a Fradi elleni meccsel

A Ferencváros csapatkapitánya szerint a mérkőzés mindkét csapat szempontjából rendben volt, a találkozóból a Fradi és a Real is profitált.

„Nagyon profin hozta le ezt a meccset mindkét csapat. Volt egy-egy keményebbnek tűnő belépő, de gyakorlatilag mindegyik a labdára irányult. Mindenki tiszteletben tartotta, hogy az egészség a legfontosabb, senki sem vetette el a sulykot. 

Azt gondolom, ők is elérték a céljukat, meg valamilyen szinten mi is, mert versenyképesek voltunk velük szemben. Az ő felkészülésüket jól szolgálta az, hogy egy olyan ellenféllel játszhattak, amely már ritmusban van. 

Ez teljesen más attól, mint amikor két olyan csapat találkozik, amelyek a felkészülési időszakban vannak” – mondta az Origo Sportnak a Fradi kapusa, aki szerint ugyanúgy készültek a Real ellen, mint egy NB I-es meccsre, de nyilván hatalmas élmény volt számukra ez a mérkőzés.

Dibusz Dénes szerint a Real Madrid is jól járt ezzel a meccsel
Fotó: Szabolcs László

„Ők is majd kiegészülnek a vb-ről visszatérő sztárjaikkal, de mi is vegyes csapattal játszottunk az első és a második félidőben. Ez mindenkinek egy lehetőség volt, hogy megmutathassa magát a Real Madrid ellen. Mindenkinek hatalmas öröm volt ez a meccs, bízunk benne, hogy a szurkolók és a TV-nézők is így gondolták” – tette hozzá Dibusz.

A Ferencváros már a Górnik Zabrze elleni El-selejtező visszavágójára készül, az idegenbeli mérkőzést 1-0-s előnyből várhatja a magyar csapat. A Real Madridnak még két barátságos mérkőzése lesz, a La Liga nyitófordulójában pedig az Espanyol otthonában kezd majd.

José Mourinho
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Galéria: A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László
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A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
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