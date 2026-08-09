A Fradi-Real Madrid meccset óriási érdeklődés övezte, a Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen gyakorlatilag telt ház előtt lépett pályára a két csapat. A Ferencvárosnak már az első félidőben is adódtak helyzetei, de a vezetést a fölényben játszó spanyolok szerezték meg a szünet előtt. A második félidőben mindkét együttes betalált, a Real így 2-1-re nyerte meg a jó iramú, eseménydús találkozót.

A Fradi-Real Madrid meccs izgalmas csatát hozott

Fotó: Szabolcs László

A Fradi edzője elismerően beszélt José Mourinhóról

A Fradi vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy időhiány miatt nem mentek bele a taktikai részletekbe, a legfőbb szempont az volt, hogy a Real elleni mérkőzés egyfajta futballünnep legyen a zöld-fehérek számára.

Úgy fogtuk fel, hogy inkább legyen ez egy ünnep, egy gála. Próbáljuk kialakítani a saját stílusunkat,

ez még nem minden mérkőzésen sikerül. Vannak jobb meccseink, vagy egy adott mérkőzésen belül jobban sikerült periódusaink. Ma is akadtak bőven pozitívumok, voltak olyan szakaszai a meccsnek, ami abszolút rendben volt, mert kontrollálni tudtuk a játékot. Önbizalommal játszottunk, kreatívak és labdabiztosak voltunk” – kezdte értékelését Borbély Balázs, aki Nagy Ádám bemutatkozásával és Naby Keita sérülésből való sikeres visszatérésével is elégedett volt.

A Ferencváros trénere szerint a Real elleni találkozóból erőt meríthetnek

a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezős visszavágóra. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a kettőt nehéz összehasonlítani, hiszen ez barátságos összecsapás volt, a jövő heti kupameccsnek azonban komoly tétje van.

Borbély Balázs elégedett volt a Fradi játékával

Fotó: Tumbász Hédi

Borbély Balázs az Origo Sportnak elmondta, milyen érzéseket váltott ki belőle a Real Madrid elleni mérkőzés,

és azt is elárulta, mit gondol kollégájáról, José Mourinhóról. „Nyilván kellemes érzés volt a világ egyik legnagyobb csapata ellen játszani. Elismerem José Mourinhót, abszolút nagyra becsülöm a munkáját. Tudjuk, hogy kiről van szó, tisztában vagyunk azzal, milyen karriert futott be” – mondta a Fradi edzője.

Dibusz Dénes szerint a Real Madrid jól járt a Fradi elleni meccsel

A Ferencváros csapatkapitánya szerint a mérkőzés mindkét csapat szempontjából rendben volt, a találkozóból a Fradi és a Real is profitált.