A Fradi-Real Madrid meccset óriási érdeklődés övezte, a Groupama Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen gyakorlatilag telt ház előtt lépett pályára a két csapat. A Ferencvárosnak már az első félidőben is adódtak helyzetei, de a vezetést a fölényben játszó spanyolok szerezték meg a szünet előtt. A második félidőben mindkét együttes betalált, a Real így 2-1-re nyerte meg a jó iramú, eseménydús találkozót.
A Fradi edzője elismerően beszélt José Mourinhóról
A Fradi vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy időhiány miatt nem mentek bele a taktikai részletekbe, a legfőbb szempont az volt, hogy a Real elleni mérkőzés egyfajta futballünnep legyen a zöld-fehérek számára.
Úgy fogtuk fel, hogy inkább legyen ez egy ünnep, egy gála. Próbáljuk kialakítani a saját stílusunkat,
ez még nem minden mérkőzésen sikerül. Vannak jobb meccseink, vagy egy adott mérkőzésen belül jobban sikerült periódusaink. Ma is akadtak bőven pozitívumok, voltak olyan szakaszai a meccsnek, ami abszolút rendben volt, mert kontrollálni tudtuk a játékot. Önbizalommal játszottunk, kreatívak és labdabiztosak voltunk” – kezdte értékelését Borbély Balázs, aki Nagy Ádám bemutatkozásával és Naby Keita sérülésből való sikeres visszatérésével is elégedett volt.
A Ferencváros trénere szerint a Real elleni találkozóból erőt meríthetnek
a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezős visszavágóra. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy a kettőt nehéz összehasonlítani, hiszen ez barátságos összecsapás volt, a jövő heti kupameccsnek azonban komoly tétje van.
Borbély Balázs az Origo Sportnak elmondta, milyen érzéseket váltott ki belőle a Real Madrid elleni mérkőzés,
és azt is elárulta, mit gondol kollégájáról, José Mourinhóról. „Nyilván kellemes érzés volt a világ egyik legnagyobb csapata ellen játszani. Elismerem José Mourinhót, abszolút nagyra becsülöm a munkáját. Tudjuk, hogy kiről van szó, tisztában vagyunk azzal, milyen karriert futott be” – mondta a Fradi edzője.
Dibusz Dénes szerint a Real Madrid jól járt a Fradi elleni meccsel
A Ferencváros csapatkapitánya szerint a mérkőzés mindkét csapat szempontjából rendben volt, a találkozóból a Fradi és a Real is profitált.
„Nagyon profin hozta le ezt a meccset mindkét csapat. Volt egy-egy keményebbnek tűnő belépő, de gyakorlatilag mindegyik a labdára irányult. Mindenki tiszteletben tartotta, hogy az egészség a legfontosabb, senki sem vetette el a sulykot.
Azt gondolom, ők is elérték a céljukat, meg valamilyen szinten mi is, mert versenyképesek voltunk velük szemben. Az ő felkészülésüket jól szolgálta az, hogy egy olyan ellenféllel játszhattak, amely már ritmusban van.
Ez teljesen más attól, mint amikor két olyan csapat találkozik, amelyek a felkészülési időszakban vannak” – mondta az Origo Sportnak a Fradi kapusa, aki szerint ugyanúgy készültek a Real ellen, mint egy NB I-es meccsre, de nyilván hatalmas élmény volt számukra ez a mérkőzés.
„Ők is majd kiegészülnek a vb-ről visszatérő sztárjaikkal, de mi is vegyes csapattal játszottunk az első és a második félidőben. Ez mindenkinek egy lehetőség volt, hogy megmutathassa magát a Real Madrid ellen. Mindenkinek hatalmas öröm volt ez a meccs, bízunk benne, hogy a szurkolók és a TV-nézők is így gondolták” – tette hozzá Dibusz.
A Ferencváros már a Górnik Zabrze elleni El-selejtező visszavágójára készül, az idegenbeli mérkőzést 1-0-s előnyből várhatja a magyar csapat. A Real Madridnak még két barátságos mérkőzése lesz, a La Liga nyitófordulójában pedig az Espanyol otthonában kezd majd.
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