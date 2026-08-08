A Ferencváros augusztus 8-án 19 órától a Groupama Arénában a Real Madridot fogadja felkészülési mérkőzésen. A spanyol sztárcsapat legutóbb közel 31 éve, 1995. november 1-én lépett pályára a Fradi ellen. Akkor a Bajnokok Ligája főtábláján csak 16 csapat szerepelt, így különösen nagy fegyvertényt jelentett, hogy az FTC bejutott Európa legjobb együttesei közé. Ráadásul azon a novemberi estén örökre emlékezetes meccset vívott a királyi gárdával.

Telek András (fehérben) a Fradi kulcsembereként részese volt az 1995-ös BL-menetelésnek Fotó: Nemzeti Sport

1995 ősze a Ferencvárosról szólt a magyar futballban. Az FTC történelmet írt, hiszen első magyar csapatként kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája főtáblájára, miután a rájátszásban az Anderlechtet búcsúztatta. Brüsszelben meglepetésre 1-0-ra nyert a Fradi, majd a budapesti visszavágón 1-1-re végzett, és ezzel kvalifikálta magát a BL-be.

Meglepetést hozott a Fradi-Real Madrid meccs 1995-ben

Az FTC azonnal döbbenetet okozott a Bajnokok Ligája csoportkörében, hiszen 3-0-ra nyert a Grasshoppers otthonában. Aztán a BL-címvédő Ajax Amsterdam 5-1-re nyert az Üllői úton, három héttel később pedig a Real Madrid a Bernabeu Stadionban 6-1-re verte a Fradit. Ezután következett november 1-én a Real elleni budapesti csata, amely a zöld-fehérek történetének egyik legemlékezetesebb kupameccsét hozta. Hajdu Attila védte a Fradi kapuját, és az 'Életem meccse' című könyvben elmesélte, akkoriban a nyugati csapatokra jellemző volt, hogy lebecsülték a magyarokat.

"Akkoriban rendszeresen ez történt, mindig kisebb fórt jelentett a magyar válogatottnak és a kluboknak, hogy a nyugati csapatok lenéztek minket - fogalmazott Hajdu. - Az Anderlecht is így állt hozzánk, a belgák azt hitték, hogy majd egymás után dolgozzák ki a helyzeteket, és már az első meccsen eldöntik a továbbjutást. Ebből az lett, hogy Zoran Kuntics góljával 1–0-ra nyertünk Brüsszelben. Elképzelhető, hogy a budapesti visszavágóra sem pörögtek fel, mert az első félidőben Goran Kopunovics két nagy helyzetet is kihagyott. Talán a második félidőben, Goran gólja után kapcsoltak pánik üzemmódba. Akkor azonban már sokkal nehezebb felpörögni, onnan már nehéz épülni, felállni, ahhoz nagyon jónak kell lenni. Ha onnan indulsz, hogy kimész és lebecsülöd az ellenfelet, nem készülsz annyira, és a meccs közben kell változtatnod, jobban fókuszálnod, az piszok nehéz. Ehhez Ronaldinhónak vagy Puskásnak kell lenned, hogy megrázod magad, és azt mondod, rendben, mostantól odafigyelek.

A Real Madrid elleni budapesti mérkőzésen is ez történt, szakadt az eső, sár, hideg, mi csúsztunk-másztunk, keményen játszottunk, nekik ez nem ízlett, nem volt annyira kedvük futballozni.

A budapesti Ferencváros-Real Madrid meccset valóban szakadó esőben, nehéz talajon, kellemetlen körülmények között játszották. Ráadásul a világsztárokkal, többek között Raúllal, Míchellel, Michael Laudruppal, Fernando Redondóval és Manolo Sanchísszal felálló spanyolok egy keményen küzdő Fradival kerültek szembe, és ez a csapat a 36. percben Albert Flórián góljával előnybe került. Telek András a Ferencváros akkori védője szerint közel álltak a győzelemhez.