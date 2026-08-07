A Ferencváros augusztus 8-án 19 órától a Groupama Arénában a Real Madridot fogadja felkészülési mérkőzésen. A királyi gárda vezetőedzője, José Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek. Ott lesz viszont a brazil Vinícius Junior, aki a budapesti, Fradi-Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik.

Vinícius Junior lehe a legnagyobb sztár a Fradi-Real Madrid meccsen Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Világsztárok lépnek fel a Fradi-Real Madrid meccsen

Nem lesz ott a budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham, viszont Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Valverde és Eduardo Camavinga is bevethető lesz. A Fradi győzelemmel melegített a találkozóra, hiszen szerdán az Európa-liga selejtező első mérkőzésén 1-0-ra verte a Górnik Zabrze csapatát.