A Ferencváros augusztus 8-án 19 órától a Groupama Arénában a Real Madridot fogadja felkészülési mérkőzésen. A királyi gárda vezetőedzője, José Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek. Ott lesz viszont a brazil Vinícius Junior, aki a budapesti, Fradi-Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik.
Világsztárok lépnek fel a Fradi-Real Madrid meccsen
Nem lesz ott a budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham, viszont Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Valverde és Eduardo Camavinga is bevethető lesz. A Fradi győzelemmel melegített a találkozóra, hiszen szerdán az Európa-liga selejtező első mérkőzésén 1-0-ra verte a Górnik Zabrze csapatát.
A Real Madrid kerete a Fradi ellen:
Kapusok: Andrij Lunyin, Sergio Mestre, Javi Navarro
Védők: Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Joan Martínez, Lamini Fati, Mario Rivas
Középpályások: Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria
Támadók: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez