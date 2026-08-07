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Jose Mourinho, a királyi gárda vezetőedzője keretet hirdetett a budapesti meccsre. A Fradi-Real Madrid felkészülési mérkőzésen világsztárok sora lép pályára.

A Ferencváros augusztus 8-án 19 órától a Groupama Arénában a Real Madridot fogadja felkészülési mérkőzésen. A királyi gárda vezetőedzője, José Mourinho keretet hirdetett, amelyből hiányoznak azok a játékosok, akik a világbajnokság elődöntőjében szerepeltek. Ott lesz viszont a brazil Vinícius Junior, aki a budapesti, Fradi-Real Madrid mérkőzés legnagyobb sztárjának ígérkezik. 

Vinícius Junior lehe a legnagyobb sztár a Fradi-Real Madrid meccsen
Vinícius Junior lehe a legnagyobb sztár a Fradi-Real Madrid meccsen Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Világsztárok lépnek fel a Fradi-Real Madrid meccsen

Nem lesz ott a budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham, viszont Vinícius Júnior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Valverde és Eduardo Camavinga is bevethető lesz. A Fradi győzelemmel melegített a találkozóra, hiszen szerdán az Európa-liga selejtező első mérkőzésén 1-0-ra verte a Górnik Zabrze csapatát.

A Real Madrid kerete a Fradi ellen:

Kapusok: Andrij Lunyin, Sergio Mestre, Javi Navarro

Védők: Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Joan Martínez, Lamini Fati, Mario Rivas

Középpályások: Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria

Támadók: Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Endrick, Carlos Espí, Daniel Yáñez

 

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