A Ferencváros a világ egyik legismertebb és legsikeresebb futballcsapata, a Real Madrid ellen lépett pályára szombat este a Groupama Arénában. A nem mindennapi felkészülési mérkőzésre a spanyol gigász világsztárokkal érkezett, még úgy is, hogy többek között Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Aurélien Tchouaméni sem utazott el Budapestre. A Fradi elleni keretben így is hemzsegtek a sztárok, akik között ott volt Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, valamint az a Vinícius Júnior is, aki 2032 nyaráig hosszabbított a „királyi gárdával”.

Vinícius Júnior a második félidőben lépett pályára a Fradi ellen

Fotó: Szabolcs László

Világsztárok a Fradi-Real Madrid meccsen

A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs a barátságos mérkőzés előtt leszögezte, úgy tekint a spanyol sztárcsapat elleni találkozóra, mintha bajnoki vagy Európa Liga-selejtező lenne. A Fradi kezdőjében ugyan nem kapott helyet a nemrég igazolt Nagy Ádám, és a hétközi Európa-liga-meccs hőse, Corbu Máriusz sem, de a zöld-fehérek így is erős kezdőtizeneggyel léptek pályára. Íme, a Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Osváth, Gomez, Zohore, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Csirkovics, Arzani, Varga – Joseph.

José Mourinho Vinícius Júniort a kispadra ültette, és több fiatal tehetségnek is lehetőséget adott, de azért így is akadtak sztárok a madridiak kezdőjében: Lunin – Dumfries, Rivas, Martínez, Carreras – Valverde, Camavinga – B. Díaz, Güler, Ciria – Endrick.

A hangulatra nem lehetett panasz, bár a Real-sztárjait keményen kifütyülte a Fradi-tábor. Amikor a kezdők és a cserék felsorolásakor Vinícius neve elhangzott, hangorkán tört ki a stadionban, de nem azért, mert éltetni akarták volna a megosztó személyiségű brazilt.

A Real Madrid ezzel a kezdővel állt fel a Fradi ellen

Fotó: Szabolcs László

Az első félidő végén szerzett vezetést a Real Madrid

A Fradi a vadonatúj mezében, tiszta fehérben játszott, míg a Real sötétzöld szerelésben lépett pályára. A vendégcsapat kezdett némileg veszélyesebben, de a Ferencváros nem illetődött meg a sztároktól, amikor lehetősége volt rá, igyekezett letámadni riválisát. A 6. percben egy szép labdaszerzés után Csirkovics lőhtett, kísérlete azonban elakadt a blokkban. A túloldalon Arda Güler vállalkozott lövésre a 16-os előteréből, ám a rövid sarokra tartó labdája célt tévesztett. A 11. percben láthatták a szurkolók az addigi legnagyobb helyzetet,

a jobb szélen Güler kevergetett, majd középre adott, Endrick viszont estében a léc fölé pörgetett.

A következő lehetőség Brahim Díaz előtt adódott, a marokkói válogatott szélső egy csellel elfektette védőjét, lövése azonban jócskán célt tévesztett.