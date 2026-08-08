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A Ferencváros szombat este a világ legnagyobb futballkubját, a Real Madridot fogadta a Groupama Arénában. A rendhagyó felkészülési mérkőzés első félidejében voltak helyzetei a Fradinak, ám a fölényben játszó Real egy fejessel vezetést szerzett a szünet előtt. A Fradi-Real Madrid meccsen a spanyolok a második félidő elején növelték az előnyüket, a magyar csapat viszont remek góllal szépített. A folytatásban újabb gól már nem esett, a Real végül 2-1-re nyerte a jó iramú és küzdelmes barátságos mérkőzést.

A Ferencváros a világ egyik legismertebb és legsikeresebb futballcsapata, a Real Madrid ellen lépett pályára szombat este a Groupama Arénában. A nem mindennapi felkészülési mérkőzésre a spanyol gigász világsztárokkal érkezett, még úgy is, hogy többek között Kylian Mbappé, Jude Bellingham és Aurélien Tchouaméni sem utazott el Budapestre. A Fradi elleni keretben így is hemzsegtek a sztárok, akik között ott volt Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, valamint az a Vinícius Júnior is, aki 2032 nyaráig hosszabbított a „királyi gárdával”.

Vinícius Júnior a második félidőben lépett pályára a Fradi ellen
Vinícius Júnior a második félidőben lépett pályára a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László

Világsztárok a Fradi-Real Madrid meccsen

A Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs a barátságos mérkőzés előtt leszögezte, úgy tekint a spanyol sztárcsapat elleni találkozóra, mintha bajnoki vagy Európa Liga-selejtező lenne. A Fradi kezdőjében ugyan nem kapott helyet a nemrég igazolt Nagy Ádám, és a hétközi Európa-liga-meccs hőse, Corbu Máriusz sem, de a zöld-fehérek így is erős kezdőtizeneggyel léptek pályára. Íme, a Fradi kezdőcsapata: Dibusz – Osváth, Gomez, Zohore, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Csirkovics, Arzani, Varga – Joseph.

José Mourinho Vinícius Júniort a kispadra ültette, és több fiatal tehetségnek is lehetőséget adott, de azért így is akadtak sztárok a madridiak kezdőjében: Lunin – Dumfries, Rivas, Martínez, Carreras – Valverde, Camavinga – B. Díaz, Güler, Ciria – Endrick.

A hangulatra nem lehetett panasz, bár a Real-sztárjait keményen kifütyülte a Fradi-tábor. Amikor a kezdők és a cserék felsorolásakor Vinícius neve elhangzott, hangorkán tört ki a stadionban, de nem azért, mert éltetni akarták volna a megosztó személyiségű brazilt.

A Real Madrid ezzel a kezdővel állt fel a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László

Az első félidő végén szerzett vezetést a Real Madrid

A Fradi a vadonatúj mezében, tiszta fehérben játszott, míg a Real sötétzöld szerelésben lépett pályára. A vendégcsapat kezdett némileg veszélyesebben, de a Ferencváros nem illetődött meg a sztároktól, amikor lehetősége volt rá, igyekezett letámadni riválisát. A 6. percben egy szép labdaszerzés után Csirkovics lőhtett, kísérlete azonban elakadt a blokkban. A túloldalon Arda Güler vállalkozott lövésre a 16-os előteréből, ám a rövid sarokra tartó labdája célt tévesztett. A 11. percben láthatták a szurkolók az addigi legnagyobb helyzetet, 

a jobb szélen Güler kevergetett, majd középre adott, Endrick viszont estében a léc fölé pörgetett. 

A következő lehetőség Brahim Díaz előtt adódott, a marokkói válogatott szélső egy csellel elfektette védőjét, lövése azonban jócskán célt tévesztett.

José Mourinho üdvözölte a szurkolókat a kispadon
Fotó: Szabolcs László

A Real játszott fölényben, de azért a találkozó nem egy gálameccs benyomását keltette, a 19. percben Carreras és Gomez szólalkoztak össze egymással, persze komolyabb balhé nem lett az esetből. 

Az ivószünet előtt hatalmas ziccerbe került a Fradi, 

Osváth beadására a hosszú oldalon teljesen üresen érkezett Cadu, ám nagy helyzetben jócskán a kapu fölé durrantott. 

A félidő előtt aztán góllá érett a Real fölénye. Güler szöglete még nem volt pontos, de az újabb középre adást követően Rivas előrevetődve a kapuba fejelte a labdát.

A Real Madrid szerzett vezetést a szünet előtt
Fotó: Szabolcs László

Remek gólt szerzett a Fradi a Real Madrid ellen 

A szünetben mindkét csapat sokat cserélt, Viníciust és Bernardo Silvát is pályára küldte Mourinho, a Fradi pedig teljesen kicserélődött. Újabb gólt ismét a Real szerzett: Valverde passzolt önzetlenül Carlos Espíhez, melyet követően a nyáron igazolt spanyol támadó a bal alsó sarokba helyezett. 

A Ferencváros az 57. percben gyönyörű góllal szépített, 

Kristoffer Zacharissen adott be a jobb oldalról, a középen berobbanó Kenan Kodro pedig a védőket megelőzve a kapuba vágta a labdát. A folytatásban újra magához ragadta a kezdeményezést a Real, a nagy kedvvel játszó Vínicius vezérletével főként a bal szélről indított támadásokkal veszélyeztett a spanyol csapat. A 64. percben Kodro kis híján egyenlített, éles szögből leadott lökete azonban elzúgott a jobb alsó mellett.

Nagyot küzdött a Fradi a Real Madrid ellen
Fotó: Szabolcs László

A második ivószünet után sem lassítottak a csapatok, kifejezetten jó iramú, színvonalas játékot láthattak a meccsre kilátogató szurkolók a Groupama Arénában. A 78. percben veszélyes helyről jöhetett szabadrúgással a Real, Güler viszont a kapu fölé csavarta a labdát. Borbély Balázs további cseréket küldött be, a Fradi edzője igyekezett szinte mindenkinek lehetőséget adni a madridi sztárcsapat ellen.

A hajrában küzdött az egyenlítésért az FTC, a zöld-fehérek beszorították a Real Madridot a kapu elé. 

A spanyol csapat játékosai nem riadtak vissza a kemény szabálytalanságoktól, de a Ferencváros játékosai állták a sarat. Végül újabb gól már nem esett, a spanyol együttes 2-1-re nyerte a budapesti mérkőzést.

José Mourinho
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Galéria: A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László
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A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
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