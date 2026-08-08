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Remek meccset hozott össze a két csapat. A szombati Fradi-Real Madrid felkészülési mérkőzés számos izgalmas pillanatot hozott.

A Ferencváros 2-1-re kikapott szombaton a Real Madridtól barátságos mérkőzésen a Groupama Arénában. A Fradi az első, majd a második félidőre is rotált csapatot küldtek pályára, míg a madridiaknál Federico Valverde kivételével tartalékok és fiatalok kezdtek, és a szünet után érkezett pár kulcsember. A Fradi-Real Madrid meccs számos emlékezetes pillanatot hozott.

Remek játékot hozott a Fradi-Real Madrid meccs
Remek játékot hozott a Fradi-Real Madrid meccs Fotó: Szabolcs László

A sokáig mezőnyfölényben futballozó Real az első félidő végén és a második elején volt eredményes - Mario Rivas és Carlos Espi talált a kapuba -, a Ferencváros az 57. percben szépített Kenan Kodro révén, majd kijött a szorításból, de egyenlítenie nem sikerült. José Mourinho, a Real Madrid mestere 2-1-es győzelmet ünnepelhetett.

Az alábbi fotóra kattintva galériát nézhetsz a Fradi-Real Madrid meccsről

José Mourinho
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Galéria: A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László
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A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen

 

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