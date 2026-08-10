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Szombat este a magyar rekordbajnok Ferencváros 2–1-re kikapott a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen a Groupama Arénában. A vereség ellenére a Fradi remekül helytállt a világ egyik legjobb csapata ellen, így a szurkolóknak nem lehetett okuk panaszra. A találkozó után Kubatov Gábor, a Fradi elnöke egy rendkívül értékes relikviával lett gazdagabb, amit büszkén meg is mutatott.

A Fradi remek meccset játszott a Real Madrid ellen, ráadásul José Mourinho, a spanyol csapat edzője is rendkívül elismerően beszélt a zöld-fehér csapat teljesítményéről. A vereség ellenére a ferencvárosiak is rendkívül elégedettek voltak a találkozó után, köztük a klubelnök Kubatov Gábor is, aki egy rendkívül értékes relikviával lett gazdagabb.

Kubatov Gábor, Fradi, Ferencváros
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Fotó: Tumbász Hédi

A Fradi elnökét meglepték egy Real Madrid-mezzel

A mérkőzés után Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a közösségi oldalán posztolt videóban megmutatta, hogy kapott ajándékba egy Real Madrid-mezt, amit az egész csapat aláírt.

Szóval kaptam valamit, ami nem bizsu kategória. Nagy dolog, de akkor is, azért is, hajrá, Fradi” 

– mondta mosolyogva a Real Madrid mezét a kezében tartva Kubatov Gábor.

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