A Ferencváros minden idők legsikeresebb futballklubját, a 15-szörös BEK- és BL-győztes Real Madridot fogadja szombat este 19 órától a Groupama Arénában. A találkozót illetően óriási a felhajtás, már tudni lehet, hol szállnak meg Budapesten a spanyol gigász sztárjai, a Fradi által szervezett szurkolói ankéton pedig egy másik fontos téma is szóba került a mérkőzéssel kapcsolatban.

A Fradi a Real Madrid ellen lép pályára szombaton Budapesten

Fotó: Javier Soriano / AFP

A Fradi nagyon jól jár a Real Madrid elleni mérkőzéssel

A szurkolói ankéton az egyik Fradi-drukker azt fejtegette, hogy számára az FTC nagyobb klub, mint a Bajnokok Ligája rekordgyőztese.

„Szerintem egy klubnak a komolyan vehetőségét, a brand értéket az is aláássa, hogy valakinek fizet azért, hogy az ő bajnoksága közben eljöjjön és lejátssza a második vagy harmadik edzőmeccsét másfél hónappal a saját bajnoksága előtt” – mondta a szurkoló, amire Kubatov Gábor klubelnök egyértelműen reagált.

„Hát keresünk rajta néhány százmillió forintot. Elég indok? Én csak azt szeretném mondani önöknek, hogy nagyon sokat kell henteregni egy szponzorral néhány százmillió forintért. Itt megkeressük egy este alatt. Hagyjam ki?

Persze, fizetni kell, de nyereséges üzlet” – felelte az FTC elnöke.

Kubatov Gábor nemrég a Górnik Zabrze elleni mérkőzés után üzent a Fradi-tábornak, az Európa-liga selejtezőjében a Ferencváros Corbu Máriusz találatával nyert, így egygólos előnyből várhatja a lengyelországi visszavágót.

Az Fradi-Real Madrid barátságos mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Groupama Arénában. A zöld-fehérek az NB I-ben lejátszottak két meccset, az El-selejtezőben pedig már öt találkozón vannak túl. Ezzel szemben José Mourinho együttese még nem vívott tétmérkőzést az új idényben, az FTC elleni lesz a harmadik felkészülési meccse az előszezonban.