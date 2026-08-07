A 2026/27-es harmadik számú mez nemcsak megjelenésében különleges, hanem megszületésének történetében is: egy szurkolói ötletből vált a Fradi hivatalos szerelésévé, újabb példáját adva a klub és közössége közötti szoros kapcsolatnak.

A Real Madrid ellen debütál a Fradi új meze

Fotó: fradi.hu

A magyar rekordbajnok sportruházati szponzora, a Macron 2025. augusztus 1-jén egyedülálló meztervező pályázatot hirdetett, amelynek keretében a Fradi-szurkolók tervezhették meg a férfi labdarúgócsapat harmadik számú mezét a 2026/27-es szezonra.

A felhívás hatalmas érdeklődést váltott ki: közel 1700 pályamű érkezett. A győztes terv alkotója Honvári Gergely lett, akinek elképzelését az FTC és a Macron grafikusai közösen dolgozták ki, megőrizve a szurkolói pályamű legfontosabb motívumait.

Milyen a Fradi harmadik számú meze?

A Ferencváros közleményéből kiderül, hogy az új harmadik számú mez szürkésfehér alapszínű, felületét pedig karakteres, négyszögletes elemekből álló mintázat díszíti.

A letisztult megjelenést fényes arany részletek teszik különlegessé: aranyszínben jelenik meg a mellrészen elhelyezett, legendás turulmadaras címer is. A legendás jelvényt Manno Miltiades sokoldalú magyar sportoló és művész alkotta meg 1928-ban az FTC labdarúgó-szakosztálya számára. A turulmadár egy futball-labdát és egy „Ferencváros” feliratú pajzsot tart a karmaiban.

Egy fiatal szurkoló tervezte meg a Fradi új mezét

Fotó: fradi.hu

A szerelés további részletei a klub nemzeti kötődését fejezik ki. A nyak hátsó részén kokárda kapott helyet, a mez alját pedig piros, fehér és zöld fonalak díszítik.

Az új felszerelés a Macrontól megszokott Eco Fabrics technológiával készült. A mez 100 százalékban újrahasznosított PET-poliészterből készült, amelynek eredetét és feldolgozását a Global Recycled Standard nemzetközi tanúsítványa igazolja. Egyetlen Eco-Fabric mez elkészítésével hozzávetőlegesen 13 darab félliteres műanyag palack anyagát hasznosítják újra.

A Ferencváros harmadik számú meze már augusztus 8-án bemutatkozik a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen.