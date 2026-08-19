A meccset megelőző sajtótájékoztatón Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője hangsúlyozta, hogy önmagában semmit sem jelent, hogy csapata keretének piaci értéke közel négyszerese a Fradiénak.

A Trabzonspor edzője komolyan veszi a Fradi elleni meccset

Fotó: Sinan Ozmus / Anadolu via AFP

A játékosként az orosz Zenit csapatával 2008-ban Európa-ligát nyerő szakember úgy vélekedett, hogy az Európa-liga-mérkőzéseken nincs jelentősége annak, ki az ellenfél, mert minden mérkőzés nehéz.

„Amikor azt mondják, hogy egy csapat 40 millió eurót ér, vagy hogy egy másik 150 millió eurót, az nem feltétlenül a futball minőségét írja le. Ez inkább az adott ország futballjának helyzetét, illetve a piac sajátosságait mutatja” – mutatott rá a lényegre a Trabzonspor edzője, akinek együttese a Transfermarkt adatai szerint közel 156 millió eurót ér, szemben a Fradi 39 millió eurós értékével.

A Fradi edzője nem csak Mohamed Szalah semlegesítésére koncentrál

Szerdán este a Ferencváros csapata is megérkezett Trabzonba. Borbély Balázs vezetőedző mellett a csapat bosnyák támadója, Kenan Kodro is részt vett a csütörtöki sajtótájékoztatón. A 33 éves játékos 2024 és 2025 között a török Gaziantep játékosa volt.

Egy évet játszottam ebben az országban, nagyon jó emlékeim vannak innen. Kemény meccsre számítok, a Trabzonspor egy nagy klub Törökországban, egészen biztosan kiváló lesz a hangulat, nagyon okosan kell játszanunk, hiszen két meccsen dől el a továbbjutás”

– idézi a Ferencváros honlapja a 33 éves támadót, aki tisztában van vele, hogy a magyar csapatnak pokoli hangulatban kell majd pályára lépnie.

Kenan Kodro a 2024/25-ös szezonban 32 meccsen 8 gólt lőtt a Gaziantep színeiben

Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

„Meg kell mutatnunk, hogy mit tudunk, ez egy jó fokmérő lesz. Természetesen az öltözőben is téma volt Mohamed Szalah, aki nemrég csatlakozott a törökökhöz. A világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, ezt bizonyította Liverpoolban. Oda kell rá is figyelnünk, de a Trabzonspor önmagában is egy nagyon erős csapat” – vélekedett Kodro.

Tiszteljük, de nem félünk az ellenféltől. Szeretnénk a saját játékunkat játszani, saját tempónkkal és kellő önbizalommal szeretnénk pályára lépni. Olyan eredményt akarunk elérni, ami jó pozícióba helyez minket a visszavágóra. Kielemeztük az ellenfelet, tudjuk, hogy hol sebezhetjük őket, tudjuk, hogy a játékosok milyen egyéni képességekkel rendelkeznek”

– vette át a szót Borbély Balázs, aki pokoli hangulatra számít a csütörtök esti összecsapáson.