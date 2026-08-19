„Jó ellenféllel játszunk, nehéz mérkőzés lesz” – mondta Tekke, aki szerint a Trabzonspornak már az első találkozón olyan eredményt kell elérnie a Fradi ellen, amely kedvező helyzetet teremt a visszavágóra.

A Trabzonspor edzője komolyan veszi a Fradi elleni meccset

Fotó: Sinan Ozmus / Anadolu via AFP

A tréner ugyanakkor óvatosságra intett azzal kapcsolatban, hogy a két csapat keretének piaci értékéből messzemenő következtetéseket vonjanak le.

Két mérkőzésben kell gondolkodnunk. Készen állunk a holnapi találkozóra. A reményem az, hogy a szurkolóinkkal együtt olyan eredményt érünk el, amellyel előnyben utazhatunk a második mérkőzésre”

– idézi a török Cumhuriyet a Trabzonspor edzőjét.

„A csapatnak időre van szüksége, de jobbak leszünk. Holnap nehéz mérkőzést játszunk, ugyanakkor az idei szezonban egy izgalmasabb, jobban használható keretünk van. Három sorozatban szereplünk, ezért mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, különösen a következő négy-öt találkozón” – vélekedett a 48 éves szakember.

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Tekke szerint az Európa-ligában szereplő együttesek nagyobb nemzetközi meccsrutinnal rendelkeznek, mint a török bajnokság csapatai, ezért a Ferencváros elleni párharcban sem számít könnyű mérkőzésre. Kiemelte, hogy bár az ellenfelet tisztelniük kell, a Trabzonspor nem készül külön egyetlen játékos hatástalanítására sem.

„Az Európa-liga-mérkőzéseken nincs jelentősége annak, hogy ki ellen játszol. Minden mérkőzés nehéz. Vannak minőségi játékosaik, de nem készülünk külön senki ellen” – mondta a török csapat edzője.

Amikor azt mondják, hogy egy csapat 40 millió eurót ér, vagy hogy egy másik 150 millió eurót, az nem feltétlenül a futball minőségét írja le. Ez inkább az adott ország futballjának helyzetét, illetve a piac sajátosságait mutatja”

– mutatott rá a lényegre a Trabzonspor edzője, akinek együttese a Transfermarkt adatai szerint közel 156 millió eurót ér a Fradi 39 millió eurójával szemben.

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Fotó: Tumbász Hédi

„Vajon mennyit keres például annak a csapatnak a legjobban fizetett játékosa, amellyel játszani fogunk? Talán csak a mieink fizetésének egyharmadát. Ezek a játékosok azért fognak még többet akarni, hogy bekerülhessenek ebbe a piacba. Nekünk is még többet kell akarnunk. Ezt a játékosaimnak is elmondtam” – hangsúlyozta Fatih Tekke.