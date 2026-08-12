A Fradinál is megfordult Dejan Stankovics lemondott, miután a Crvena zvezda kettős vereséggel esett ki a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörében a Hapoel Beer Sheva elleni párharcban.

A Fradi korábbi edzője óriási botrányt csinált a belgrádi Bajnokok Ligája-selejtezőn

Fotó: Filip Stevanovic / Anadolu via AFP

A szerb csapat az első meccset Szombathelyen veszítette 1-0-ra, a Belgrádban rendezett visszavágó pedig botrányosra sikeredett.

A Fradi korábbi edzője megbukott a Crvena zvezdánál?

A mérkőzés 57. percében a svéd Glenn Nyberg játékvezető piros lappal elküldte a kispadtól Stankovicsot, akit ezt követően kifütyültek a Crvena zvezda szurkolói, miközben az öltöző felé vett az irányt.

A szerb szakembernél láthatóan elgurult a gyógyszer, ugyanis a szurkolók füttykoncertjét hallva elkezdett nekik visszafütyülni, majd folyamatosan gesztikulálva kimutogatott feléjük.

A sportal.blic.rs azt írja, hogy Dejan Sztankovics közvetlenül a mérkőzés után közölte játékosaival, hogy távozik a Crvena zvezda kispadjáról. A szerb portál kiemeli, hogy Sztankovics edzőként négyszer próbálta meg bejuttatni a Crvena zvezdát a Bajnokok Ligájába, de egyszer sem járt sikerrel. A helyzetet tovább rontja, hogy Stankovics mind a négy alkalommal egy papíron gyengébbnek tartott ellenféllel szemben maradt alul.

A 47 éves szerb szakember 2023 szeptembere és 2024 májusa között dolgozott a Fradinál. Sztankovics a 2023/24-es szezonban megnyerte a bajnokságot a Fradival, azonban a Paks elleni Magyar Kupa-döntőt elveszítette csapatával, a finálé másnapján pedig bejelentette, hogy távozik a klubtól, így a kispadra sem ült le csapata utolsó bajnoki mérkőzésén.

Sztankovics a távozása után szinte azonnal aláírt az Szpartak Moszkvához, de 2025 novemberében kirúgták az orosz sztárcsapattól a gyenge eredményei miatt. 2025 decemberében ült le ismét a Crvena zvezda kispadjára, melynek edzőjeként bajnoki címet és Szerb Kupát nyert az előző szezonban.