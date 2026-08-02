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Szurkolói ankétot tartott péntek este a Ferencváros, amelyen Kubatov Gábor klubelnök és Orosz Pál vezérigazgató válaszolt a drukkerek kérdéseire. A Groupama Arénában rendezett eseményen számos, a szurkolókat régóta foglalkoztató téma került szóba, többek között a Fradiváros projektje, a Fradi költségvetése, egy esetleges arab szponzor érkezése, a játékospolitika, valamint Borbély Balázs vezetőedző kiválasztása is.

Az első kérdések egyike a Fradiváros projektre vonatkozott, amely évek óta foglalkoztatja a ferencvárosi szurkolókat. Kubatov Gábor szerint nincs oka az aggodalomra.

Kubatov Gábor és Orosz Pál válaszolt a kérdésekre a Fradi szurkolói ankétján
Kubatov Gábor és Orosz Pál válaszolt a kérdésekre a Fradi szurkolói ankétján
Fotó: fradi.hu

„Én olyan nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban, mint egy teve. Ha valaki tudja, hogy mi történik, az én vagyok. Ha lesz bejelentés, azt meg fogjuk tenni” – mondta klubelnök hozzátette, hogy jelenleg nem szeretne részletekbe bocsátkozni, mert azzal veszélyeztethetné a folyamatban lévő egyeztetéseket.

Jelentős megszorítások a Fradinál

A Ferencváros gazdasági helyzetéről is hosszabban beszélt. Elárulta, hogy a klub a következő időszakban jelentős megszorításokra készül.

Harminc százalékkal csökken a költségvetésünk. Ezt ki kell gazdálkodni. Nem tudjuk, mi lesz az MVM-mel, novemberben jár le a szerződés. Nem tudjuk, mi lesz a Szerencsejáték Zrt.-vel, az szeptemberben jár le. Folynak a tárgyalások, még nincsenek elutasítva, meglátjuk, mi lesz belőle. Nem tudtuk, mennyi pénz lesz a tévéközvetítésekből, az utolsó percekben intézték el ezt is. Döntés volt, hogy a 47 fős keretünket lecsökkentjük – ebben benne van mindenki, az ügyes fiatalok is, az U19 játszik az NBIII-ban, vagy kettős igazolással a Soroksárban, ahol szintén vissza kellett venni a költségvetést, az edzőt is mi adjuk oda. Aki kicsit jobb, de még nem kész a Fradira, azt megpróbáljuk kölcsönadni. Hajnal Tamás 14 millió eurós profitnál van jelenleg a Fradinál az átigazolásokban.

Kubatov szerint ugyanakkor a Ferencváros továbbra is stabil lábakon áll, és a célokból nem kívánnak engedni, de a gazdasági környezethez alkalmazkodni kell. Ennek kapcsán felmerült egy esetleges közel-keleti befektető vagy szponzor érkezése is. A klubelnök elmondta, hogy valóban zajlanak tárgyalások.

Arab szponzorral tárgyalunk, de amíg nincs aláírva semmi, addig erről többet nem szeretnék mondani.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Ferencváros nem eladó, kizárólag szponzorációról van szó, tulajdonosi változás nincs napirenden.

Kellenek a légiósok

A játékospolitikáról Orosz Pál is részletesen beszélt. A vezérigazgató szerint továbbra is fontos szempont, hogy minél több magyar labdarúgó kapjon lehetőséget, ugyanakkor a nemzetközi eredményesség érdekében nem lehet kizárólag erre építeni.

„Mi nem magyar játékosokat vagy külföldi játékosokat keresünk, hanem jó játékosokat” – mondta a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy a magyar futball jelenlegi helyzetében egyszerűen nincs annyi megfelelő szintű hazai labdarúgó, amennyire egy nemzetközi kupákban rendszeresen szereplő Ferencvárosnak szüksége lenne. Emiatt folyamatosan egyensúlyt kell találni a magyar és a külföldi futballisták között.

Szóba került Borbély Balázs vezetőedző kinevezése is. Orosz elmondta, hogy hosszú kiválasztási folyamat előzte meg a döntést, amely során több jelöltet is megvizsgáltak.

„Nem impulzusból választottunk edzőt, hanem alapos elemzés után.”

A klubvezetés szerint Borbély személyisége és szakmai elképzelései egyaránt megfelelnek annak az iránynak, amelyet a Ferencváros hosszú távon követni szeretne.

A vezetők kitértek a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre is: Kubatov szerint a találkozó gazdasági szempontból rendkívül fontos a Ferencváros számára, mivel egyetlen este alatt több százmillió forintos bevételt termelhet a klub.

Az ankéton a szurkolók számos további kérdést is feltettek a keret kialakításáról, az átigazolásokról és a klub jövőbeli terveiről. Kubatov Gábor többször hangsúlyozta, hogy a Ferencváros céljai nem változtak: továbbra is a hazai sikerek mellett a nemzetközi kupaszereplés jelenti a legfontosabb prioritást, még akkor is, ha ehhez a következő időszakban szigorúbb gazdálkodásra lesz szükség.

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