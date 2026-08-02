Az első kérdések egyike a Fradiváros projektre vonatkozott, amely évek óta foglalkoztatja a ferencvárosi szurkolókat. Kubatov Gábor szerint nincs oka az aggodalomra.

Kubatov Gábor és Orosz Pál válaszolt a kérdésekre a Fradi szurkolói ankétján

Fotó: fradi.hu

„Én olyan nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban, mint egy teve. Ha valaki tudja, hogy mi történik, az én vagyok. Ha lesz bejelentés, azt meg fogjuk tenni” – mondta klubelnök hozzátette, hogy jelenleg nem szeretne részletekbe bocsátkozni, mert azzal veszélyeztethetné a folyamatban lévő egyeztetéseket.

Jelentős megszorítások a Fradinál

A Ferencváros gazdasági helyzetéről is hosszabban beszélt. Elárulta, hogy a klub a következő időszakban jelentős megszorításokra készül.

Harminc százalékkal csökken a költségvetésünk. Ezt ki kell gazdálkodni. Nem tudjuk, mi lesz az MVM-mel, novemberben jár le a szerződés. Nem tudjuk, mi lesz a Szerencsejáték Zrt.-vel, az szeptemberben jár le. Folynak a tárgyalások, még nincsenek elutasítva, meglátjuk, mi lesz belőle. Nem tudtuk, mennyi pénz lesz a tévéközvetítésekből, az utolsó percekben intézték el ezt is. Döntés volt, hogy a 47 fős keretünket lecsökkentjük – ebben benne van mindenki, az ügyes fiatalok is, az U19 játszik az NBIII-ban, vagy kettős igazolással a Soroksárban, ahol szintén vissza kellett venni a költségvetést, az edzőt is mi adjuk oda. Aki kicsit jobb, de még nem kész a Fradira, azt megpróbáljuk kölcsönadni. Hajnal Tamás 14 millió eurós profitnál van jelenleg a Fradinál az átigazolásokban.

Kubatov szerint ugyanakkor a Ferencváros továbbra is stabil lábakon áll, és a célokból nem kívánnak engedni, de a gazdasági környezethez alkalmazkodni kell. Ennek kapcsán felmerült egy esetleges közel-keleti befektető vagy szponzor érkezése is. A klubelnök elmondta, hogy valóban zajlanak tárgyalások.

Arab szponzorral tárgyalunk, de amíg nincs aláírva semmi, addig erről többet nem szeretnék mondani.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Ferencváros nem eladó, kizárólag szponzorációról van szó, tulajdonosi változás nincs napirenden.

Kellenek a légiósok

A játékospolitikáról Orosz Pál is részletesen beszélt. A vezérigazgató szerint továbbra is fontos szempont, hogy minél több magyar labdarúgó kapjon lehetőséget, ugyanakkor a nemzetközi eredményesség érdekében nem lehet kizárólag erre építeni.