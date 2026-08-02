Az első kérdések egyike a Fradiváros projektre vonatkozott, amely évek óta foglalkoztatja a ferencvárosi szurkolókat. Kubatov Gábor szerint nincs oka az aggodalomra.
„Én olyan nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban, mint egy teve. Ha valaki tudja, hogy mi történik, az én vagyok. Ha lesz bejelentés, azt meg fogjuk tenni” – mondta klubelnök hozzátette, hogy jelenleg nem szeretne részletekbe bocsátkozni, mert azzal veszélyeztethetné a folyamatban lévő egyeztetéseket.
Jelentős megszorítások a Fradinál
A Ferencváros gazdasági helyzetéről is hosszabban beszélt. Elárulta, hogy a klub a következő időszakban jelentős megszorításokra készül.
Harminc százalékkal csökken a költségvetésünk. Ezt ki kell gazdálkodni. Nem tudjuk, mi lesz az MVM-mel, novemberben jár le a szerződés. Nem tudjuk, mi lesz a Szerencsejáték Zrt.-vel, az szeptemberben jár le. Folynak a tárgyalások, még nincsenek elutasítva, meglátjuk, mi lesz belőle. Nem tudtuk, mennyi pénz lesz a tévéközvetítésekből, az utolsó percekben intézték el ezt is. Döntés volt, hogy a 47 fős keretünket lecsökkentjük – ebben benne van mindenki, az ügyes fiatalok is, az U19 játszik az NBIII-ban, vagy kettős igazolással a Soroksárban, ahol szintén vissza kellett venni a költségvetést, az edzőt is mi adjuk oda. Aki kicsit jobb, de még nem kész a Fradira, azt megpróbáljuk kölcsönadni. Hajnal Tamás 14 millió eurós profitnál van jelenleg a Fradinál az átigazolásokban.
Kubatov szerint ugyanakkor a Ferencváros továbbra is stabil lábakon áll, és a célokból nem kívánnak engedni, de a gazdasági környezethez alkalmazkodni kell. Ennek kapcsán felmerült egy esetleges közel-keleti befektető vagy szponzor érkezése is. A klubelnök elmondta, hogy valóban zajlanak tárgyalások.
Arab szponzorral tárgyalunk, de amíg nincs aláírva semmi, addig erről többet nem szeretnék mondani.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Ferencváros nem eladó, kizárólag szponzorációról van szó, tulajdonosi változás nincs napirenden.
Kellenek a légiósok
A játékospolitikáról Orosz Pál is részletesen beszélt. A vezérigazgató szerint továbbra is fontos szempont, hogy minél több magyar labdarúgó kapjon lehetőséget, ugyanakkor a nemzetközi eredményesség érdekében nem lehet kizárólag erre építeni.
„Mi nem magyar játékosokat vagy külföldi játékosokat keresünk, hanem jó játékosokat” – mondta a vezérigazgató, majd hozzátette, hogy a magyar futball jelenlegi helyzetében egyszerűen nincs annyi megfelelő szintű hazai labdarúgó, amennyire egy nemzetközi kupákban rendszeresen szereplő Ferencvárosnak szüksége lenne. Emiatt folyamatosan egyensúlyt kell találni a magyar és a külföldi futballisták között.
Szóba került Borbély Balázs vezetőedző kinevezése is. Orosz elmondta, hogy hosszú kiválasztási folyamat előzte meg a döntést, amely során több jelöltet is megvizsgáltak.
„Nem impulzusból választottunk edzőt, hanem alapos elemzés után.”
A klubvezetés szerint Borbély személyisége és szakmai elképzelései egyaránt megfelelnek annak az iránynak, amelyet a Ferencváros hosszú távon követni szeretne.
A vezetők kitértek a Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésre is: Kubatov szerint a találkozó gazdasági szempontból rendkívül fontos a Ferencváros számára, mivel egyetlen este alatt több százmillió forintos bevételt termelhet a klub.
Az ankéton a szurkolók számos további kérdést is feltettek a keret kialakításáról, az átigazolásokról és a klub jövőbeli terveiről. Kubatov Gábor többször hangsúlyozta, hogy a Ferencváros céljai nem változtak: továbbra is a hazai sikerek mellett a nemzetközi kupaszereplés jelenti a legfontosabb prioritást, még akkor is, ha ehhez a következő időszakban szigorúbb gazdálkodásra lesz szükség.