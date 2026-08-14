Lengyel szurkolókat vettek őrizetbe miután Fradi-szurkolókra támadtak a Górnik Zabrze elleni mérkőzés előtt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar rekordbajnok 1-1-es döntetlent játszott az Európa-liga harmadik selejtezőkörének második mérkőzésén, ezzel pedig 2–1-es összesítéssel továbbjutott a rájátszásba. A klub egyik drukkere viszont sípcsonttörést szenvedett a zabrzéi pizzériában elkövetett támadás során. A hatóságok egy 17 éves és a 20 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, valamint vagyoni károkat okoztak.

A Górnik Zabrze-Fradi mérkőzés előtt támadtak magyar szurkolókra Lengyelországban

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Fradi-szurkolókra támadtak Lengyelországban

Az FTC a török Trabzonsporral játszik majd az Európa-liga rájátszásában, miközben szereplése már garantált a Konferencialigában. Ezzel a magyar rekordbajnok sorozatban nyolcadszor lesz ott egy európai kupasorozat főtábláján. A sikert viszont beárnyékolja a Górnik Zabrze elleni mérkőzés előestjén történt szurkolói támadás. A lengyel hatóságok közlése szerint a megsérült magyar drukker egy kerítésen átugorva próbált menekülni a pizzériából, amikor megtörtént a baj.

Két gyanúsítottat vettek őrzetbe

Bár tíz magyart is kihallgattak, és senki nem tett feljelentést, az esetnek mégis súlyos következményei lettek. A rendőrség két lengyel szurkolót őrizetbe vett – írja a Mandiner

A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy a zabrzéi pizzériában elkövetett támadás során „más személyek életét és egészségét veszélyeztették”, és vagyoni károkat okoztak.

Az ügyészségnél a két drukker előzetes letartóztatását kezdeményezte a rendőrség, amely nem zárja ki, hogy újabb gyanúsítottakat vesznek majd őrizetbe. Az ügyben ugyanis tovább folytatódik a vizsgálat.