Az első mérkőzésen Törökországban a Ferencváros 1-0-ra verte a Trabzonsport, tehát előnyből várta a budapesi visszavágón. A vendégeknél a kezdőcsapatban lépett pályára a Liverpooltól érkezett egyiptomi világsztár, Mohamed Szalah. A Fradi-Trabzonspor Európa-liga meccsen a törökök gyorsan emberhátrányba kerültek, és az FTC ezt könyörtelenül kihasználta. Borbély Balázs vezetőedző történelmet írt az EL-ben.

A Fradi-Trabzonspor meccs egy gyors piros lappal kezdődött Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ferencváros-Trabzonspor 4-0 (1-0)

Gól: O'Dowda (19.), Corbu (54.), Yusuf (59. 11-esből), Lisztes (86.)

Kiállítva: Malinovskyi (13.), Lopes Cabral (57.)

Fradi-Trabzonspor: Gól- és emberelőny az első félidőben

A törökök jól kezdték a meccset, lendületesen játszottak, de egy súlyos egyéni hiába átírta a dolgokat a visszavágón. A 11. percben emberelőnybe került a Ferencváros, Malinovskyi bal lábbal rátaposott Gomez jobb bokájára. A bíró előbb csak szabadrúgást ítélt, majd fél perccel később piros lapot mutatott fel a Trabzonspor ukrán játékosának. A törökök természetesen nem hagyták szó nélkül, reklamálásért Savic sárga lapot kapott.

Öt perccel később Corbu vette célba távolról a vendégek kapuját, Onana nehezen, de védte a lövést.

A 19. percben már nem volt ellenszer, Nagy Ádám jobbról emelte be a labdát és a túl oldalán érkező O'Dowda az ötösön belülről a kapu közepébe fejelt (1-0).

Három perccel később Corbu került a török védelem mögé, balról tüzelt, Onana védett. A Fradi magabiztosan, nagy kedvvel, és fölényben játszott. A 38. percben Cadu parádés gólt szerzett, de fél méterrel a védelem mögött kapta a labdát, így a partjelző les miatt nem adta meg a találatot. Szalah nem sokat mutatott az első félidőben - egy lerántás miatt hevesen reklamált a szünet előtt.

O'Dowda fejese a hálóba tart Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A második féldiőben Szalah másik posztra, középre került, így próbált hatékonyabban támadni a Trabzonspor. Hiába, az 54. percben a Fradi növelte az előnyét: Corbu labdát szerzett a török 16-os előterében, majd balról befelé tört, és a hosszú sarokba tekert (2-0). Két perccel később büntetőhöz jutott az FTC, Yusuf a védelem mögött kapta a labdát, de Lopes Cabral buktatta. A zöld-foki-szigeteki játékost második sárga lappal kiállították, a 11-est pedig Yusuf a bal alsó sarokba gurította (3-0). A Fradi kettős emberelőnyben folytatta, három góllal vezetett, összesítésben pedig néggyel volt jobb a Trabzonspornál.